Interview mit dem Vampir" hat ein unsterbliches Erbe. Ein Blick auf die TV-Wiedergeburt

Jetzt kann das Fernsehpublikum "Interview mit dem Vampir" in einer neuen Serie am Sonntagabend auf AMC wiedersehen. Geliebte Charaktere wie Louis, Lestat und Claudia sind zurück - wenn auch mit einigen Aktualisierungen ihrer Geschichten.

"Wir haben diese Bücher, die jeder buchstäblich eine Million Mal in seinem Kopf durchgespielt hat, und dann gibt es diesen Film, der das auf eine andere Generation von Menschen übertragen hat", sagte der ausführende Produzent und Drehbuchautor Rolin Jones, der einräumte, dass er ein "Hin und Her zwischen der Frage, wie man ehrfürchtig sein kann und wie man sicherstellt, dass man für die Leute, die diese Geschichten bereits sehr gut kennen, nicht langweilig wird", verspürt.

Jones und die Produktionsdesignerin Mara LePere-Schloop sprachen mit CNN darüber, wie sie "Interview mit dem Vampir" für das Fernsehen umgestalten und die Adaption übernatürlich, sinnlich und prächtig halten, ganz im Einklang mit dem Ausgangsmaterial.

Interview mit dem Vampir" für die heutige Zeit aktualisieren

Um "Interview mit einem Vampir" ins Fernsehen zu bringen, musste ein "Universum" geschaffen werden, sagte Jones, der die anderen "Vampir-Chroniken" im Hinterkopf hatte, während er alles plante, von den Details der Charaktere bis hin zum Gesamtbild. (Lestat, gespielt von Sam Reid, wurde in den späteren Büchern etwas "umgeschrieben", wie Jones anmerkte - beginnend mit einer ausgefeilteren Hintergrundgeschichte im zweiten Roman, "The Vampire Lestat" von 1985).

Das titelgebende Interview findet in der Gegenwart statt; der Film von 1994, dessen Drehbuch von Rice geschrieben wurde, verlegte das Interview ebenfalls in die damalige moderne Zeit. Wie im Roman steht auch im neuen "Interview mit dem Vampir" Louis im Mittelpunkt, der Daniel Molloy, einer Figur, die dem Leser zunächst als namenloser junger Reporter vorgestellt wird, erzählt, wie er zum Vampir wurde.

Dieser Daniel, dargestellt von Eric Bogosian, ist ein älterer, erfahrener Journalist, aber er ist im Grunde "derselbe Typ", so Jones. Die Serie spielt auf ein früheres Interview zwischen Daniel und Louis aus den 70er Jahren an - eine Anspielung auf den Roman.

Louis, gespielt von Jacob Anderson, hat eine neue Herkunft. In früheren Versionen war er der Besitzer einer Plantage in der Nähe von New Orleans im späten 1700, als er Lestat kennenlernte. Der neue Louis, der immer noch zu Phasen der Melancholie, der Schuldgefühle und des Selbsthasses neigt, ist zu Beginn seiner Geschichte ein schwarzer Bordellbesitzer im New Orleans des frühen 20.

Die vorgenommenen Änderungen waren zum Teil das Ergebnis des Wunsches, sich auf eine Zeit zu konzentrieren, die ästhetisch so aufregend war wie das 18. Jahrhundert, ohne in einer Plantagengeschichte zu wühlen, die heute niemand mehr hören will", so Jones. Er wies darauf hin, dass die Abstammung des Charakters immer noch auf "Plantagengeld" zurückgeführt werden kann und dass sein ursprünglicher Beruf in den Romanen nicht unbedingt als Punkt der "Selbstreflexion" auftaucht.

Eine weitere wichtige Aktualisierung der Figur betrifft Claudia, die im Roman gerade einmal fünf Jahre alt war, als sie zum Vampir wurde, im Film jedoch von der 11-jährigen Kirsten Dunst dargestellt wurde. In der AMC-Verfilmung wird Claudia noch älter, da sie zum Zeitpunkt ihrer Verwandlung 14 Jahre alt ist. Dadurch ist sie nicht besser auf die innere Zerrissenheit vorbereitet, die sich einstellt.

Wie der Schauspieler Bailey Bass in einem Featurette auf dem Twitter-Account der Serie sagte, muss diese Claudia "mit den Emotionen einer 19-Jährigen, dann einer 30-Jährigen und dann einer 40-Jährigen umgehen, während sie immer noch in ihrem 14-jährigen Körper steckt."

Die Entscheidung, Claudia älter zu machen, wurde zum Teil aufgrund von Bedenken bezüglich des Drehs bestimmter Szenen getroffen, insbesondere derjenigen, die eher "erwachsen" wirken. Ein weiterer Faktor waren die Kinderarbeitsgesetze.

"Wenn ich Claudia in dieser Serie spielen wollte, brauchte ich so viele Drehstunden mit dem Schauspieler, der sie spielt, wie möglich", sagte Jones. "Und wenn ich jemanden unter 18 Jahren nehmen würde, hätte ich nur eine begrenzte Anzahl von Stunden.

Für LePere-Schloop, die die Romane von Rice als Teenager gelesen hat und ihnen in gewisser Weise zuschreibt, dass sie nach New Orleans gezogen ist, wo sie seit zwei Jahrzehnten lebt, stehen die Änderungen in der Fernsehserie nicht im Widerspruch zum Werk der Autorin. Nach dem Tod von Rice wurde ihr Nachlass einem Archiv an der Tulane University in New Orleans gespendet, so LePere-Schloop, die sich während der Dreharbeiten zur Serie mit dem Archivar traf.

"Einige der Dinge, die sie entdeckte, waren, dass Anne Kurzgeschichten und andere Interpretationen der 'Chroniken' schrieb, in denen Louis eine Frau war, oder dass es andere fließende Dinge gab", sagte sie. "Sogar in Annes eigenen Texten gibt es eine Geschichte, in der mit Zeit, Ort und Person gespielt wird."

Die Geschichten der Vampire werden in New Orleans zum Leben erweckt

Die Serie wurde in New Orleans gedreht, der langjährigen Heimat von Rice, die auch in Interview mit dem Vampir" eine wichtige Rolle spielt. Um den Zuschauer in die aktualisierte Umgebung eintauchen zu lassen, war eine Menge Recherche nötig.

"Wir sprechen jetzt über eine Periode von New Orleans, über die viel gesprochen wurde, die aber nicht sehr gut in Bildern dokumentiert oder in Film und Fernsehen eingefangen wurde, und das ist die Periode von Storyville (das Rotlichtviertel)", sagte LePere-Schloop. "Kulturell hatte es einen solchen Einfluss auf die Stadt".

Als Einwohnerin von New Orleans wusste sie, dass man in der Stadt hört, wenn an einem Ort etwas falsch gemacht wird". Daher stützte sie sich auf verschiedene Ressourcen, darunter auch auf das Fachwissen des örtlichen Historikers Richard Campanella.

"Er arbeitete mit uns zusammen, um Dinge einzufangen, die er aus mündlichen Überlieferungen und anekdotischen Geschichten wusste, die er im Laufe der Zeit über Elemente von Storyville dokumentiert hatte", so LePere-Schloop.

Die Produktion bezog die sehr reale Geschichte von New Orleans sowie wichtige Schauplätze in der Stadt mit ein und baute zusätzlich neue Kulissen - wie die für Storyville - um die Zuschauer in diese Version von Louis' und Lestats Welt zu versetzen.

"Anne hat die Stadt als Recherche und Referenz genutzt", so LePere-Schloop. "Wir hatten das Glück, in dem Haus drehen zu können, das Anne in den Romanen als Lestats Stadthaus beschrieben hat. Ihre Inspiration für dieses Haus ist ein lebendiges Museum, und wir durften es als Außenhaus verwenden."

Das Innere des Hauses, wenn auch auf einer Bühne, zu gestalten, habe ebenfalls großen Spaß gemacht, sagte sie und merkte an, dass die ursprüngliche Inspirationsquelle "wirklich unglaubliche Designdetails" wie ein Oberlicht (das in das Drehbuch eingearbeitet wurde) und Kronensprossen aufweist.

Es wurden verschiedene Design-Ästhetiken verwendet, um den Lauf der Zeit zu zeigen, während die Vampire unverändert blieben. Die Kulissen spiegeln auch die Charaktere wider, von der Kunst, die Lestat aus Europa nach New Orleans mitbringt, bis hin zu dem deprimierten Zustand, in den das Haus der Vampire fällt, wenn die Dinge schief gehen.

"Es ist sowohl eine emotionale als auch eine physische Landschaft", so Jones.

LePere-Schloop wollte vermeiden, ein klischeehaftes New Orleans auf der Leinwand darzustellen - und ebenso wollte sie Vampir-Klischees vermeiden und entschied sich dagegen, alles "bordellrot" zu streichen oder überall gotische Bögen aufzustellen. Doch trotz aller historischen Details, die das Team hinter den Kulissen übernommen hat, gibt es einige Details (einschließlich der zusätzlichen Sättigung während des endgültigen Kolorierungsprozesses, so Jones), die sich weniger natürlich anfühlen.

Bei der Entwicklung der Farbpalette für die Serie griff LePere-Schloop auf ein Buch aus ihrer Kindheit zurück - "Die Regenbogenkobolde" -, das "wunderschöne, übersättigte" Illustrationen enthielt und ihr dabei half, eine dynamischere Kulisse zu finden. Die Welt, in der Louis und Lestat leben, sei "sexier" und "lebhafter", sagte sie, im Vergleich zu den frühen Darstellungen von Vampiren im Film, die eher zurückhaltend und "bröckelig" waren.

Dem Geist der "Vampir-Chroniken" treu bleiben

Trotz einiger Änderungen an den ursprünglichen Handlungssträngen hat das "Interview mit dem Vampir"-Team das Ausgangsmaterial nicht ignoriert - das erneute Lesen und "Sehen, was in den Spalten und Ritzen war", hat ihnen bei der Entwicklung der Serie geholfen, so Jones.

Es gibt subtile Anspielungen auf Charaktere aus späteren Romanen und sogar eine kurze Anspielung auf Rice' Mayfair-Hexen (die auch Gegenstand einer kommenden AMC-Serie sind). Charaktere, die im Film nicht vorkamen, tauchen hier auf. Und - vielleicht das wichtigste Detail für die eingefleischten Fans - Lestat und Louis sind ein Liebespaar, womit der berühmte Subtext von Rices früheren Vampirromanen einfach in Text umgesetzt wird.

Was "Interview mit dem Vampir" in den 70er Jahren andeutete, war für die damalige Zeit fortschrittlich, sagte Jones und fügte hinzu, dass es in den "späteren Büchern so ist, als ob es diese große Romanze gab, die nie wirklich geschrieben wurde, aber wir alle irgendwie zustimmen, dass sie passiert ist".

Obwohl Jones einige der giftigeren Aspekte der Beziehung zwischen den Vampiren nicht beschönigt hat, sah er eine große Chance darin, wie er sie in einer aktualisierten Adaption darstellen könnte.

Zwischen den Schriften von Rice und dem Film von 1994, der seine Fans und Kritiker gleichermaßen hat, räumte Jones ein, dass die Hauptdarsteller der Serie "große Geister hinter sich haben". Aber er lobte Anderson - der, wie er betonte, in fast jeder Szene zu sehen ist - und Reid für ihr Durchhaltevermögen und die Bandbreite ihrer Leistungen.

Und was die Zuschauer angeht?

"Ich möchte, dass sie überrascht sind. Diejenigen, die die Serie sehr gut kennen und lieben, sollen sieben (Episoden) lang dabei bleiben, und wenn sie dann immer noch wütend sind, ist das in Ordnung", so Jones. "Aber ich hoffe, dass ich etwas Aufregendes und Spannendes für sie geschaffen habe.

