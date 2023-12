Interview mit dem Vampir" bringt frisches Blut in die Geschichte von Anne Rice auf AMC

Obwohl die Grundzüge von Rice' Gothic-Roman übernommen wurden, schafft es die Serie, sie wie eine Art Fortsetzung zu erweitern und bestimmte Aspekte neu zu erfinden, während sie gleichzeitig die Sexualitäts- und Gewaltquote auf ein Niveau anhebt, das für die anspruchsvollste Premium-TV-Kost typisch ist. In diesem Sinne scheint die Serie mindestens genauso sehr mit Blick auf AMC+ wie auf den linearen Sender AMC produziert worden zu sein.

Jacob Anderson (der viel mehr zu sagen hat als in seiner Rolle als Grauer Wurm in "Game of Thrones" und das Beste daraus macht) spielt die Hauptrolle des Louis de Pointe du Lac, der seine Geschichte einem inzwischen älteren Journalisten (Eric Bogosian) erzählt, dessen abweisende, sarkastische Haltung mit den Reißzähnen der Erinnerungen zu kokettieren scheint.

Das Treffen in einer von einer Pandemie heimgesuchten Zukunft, das der Geschichte zusätzliche Resonanz verleiht, besteht aus Rückblenden auf Louis' Vergangenheit mit Lestat de Lioncourt (Sam Reid), dem charmanten Vampir, der ihn erschaffen hat, und später mit Claudia (Bailey Bass), einer (wieder) etwas älteren Variante des Kindervampirs, deren fortwährender Zustand des Heranwachsens die Tragödie ihres Lebensbogens auf etwas andere Weise einfängt.

Louis und Lestat treffen sich im New Orleans der frühen 1900er Jahre, einer Zeit und einem Ort, an dem solche Interaktionen zwar möglich sind, aber der Rassismus der damaligen Zeit offen zum Ausdruck kommt und ein ständiger Bestandteil der Erzählung ist.

In der Adaption von Rolin Jones (HBOs "Perry Mason") und den ersten Episoden unter der Regie von Alan Taylor ("Die Sopranos") ist eine spürbare Spannung in Andersons und Reids Darbietungen zu erkennen, wobei Ersterer es schafft, in der Zukunft wehmütig und beängstigend und in der Vergangenheit verwirrt, melancholisch und gelegentlich frohlockend zu sein. Wie konstruiert, gibt es auch die faszinierende Frage, was ihn dazu veranlassen würde, aus dem Schatten zu treten und seine Geschichte zu erzählen.

Die Action, wenn sie denn stattfindet, ist schnell, blutig und brutal. Doch das Format der Serie lässt dieser Inkarnation einen großen Spielraum als Charakterstudie, einschließlich der unsterblichen Einsamkeit, die Lestat dazu veranlasst, sich eine Gefährtin zu schaffen, und Louis' spätere Bindung an Claudia, mit all den damit verbundenen Wachstumsschmerzen, die damit einhergehen. Das Gleiche gilt für die Nebenfiguren wie Louis' Mutter (Rae Dawn Chong) und seine Schwester (Kalyne Coleman), die nicht nur in kleineren Rollen auf die Schlachtbank geführt werden.

"Interview with the Vampire" wird sein Debüt geben, nachdem die letzte Staffel von "The Walking Dead" begonnen hat - eine altmodische Staffelübergabe, die dazu dient, zusätzliche Proben für den Start dieser sieben Episoden umfassenden Serie zu sichern.

Im Gegensatz zu seinen alterslosen Charakteren ist "Vampire" vielleicht nicht für eine besonders lange Laufzeit geeignet, obwohl AMC bereits eine zweite Staffel angekündigt hat - ein wohlverdientes Vertrauensvotum aufgrund des äußerst vielversprechenden Starts. Das ist eine gute Nachricht sowohl für die Zuschauer als auch für den Sender, für den - kurz vor dem Abschied von seinem größten Hit - nicht mehr auf dem Spiel steht.

"Anne Rice's Interview With the Vampire" wird am 2. Oktober um 22.00 Uhr ET auf AMC und AMC+ ausgestrahlt.

