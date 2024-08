- Internationale Führung: In Gaza dringend Feuerruhe für Massenimpfkampagne gegen Polio erforderlich

UN-Generalsekretär António Guterres fordert eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen, der durch den Krieg stark zerstört wurde, um Hunderte von Tausenden Kindern vor der Polio-Infektion zu schützen. "Ich bitte alle Parteien, unverzüglich Garantien für Pausen in dem Kampagnenverlauf zu geben", sagte Guterres in New York. Eine solche Pause ist entscheidend. "Es ist unmöglich, eine Polio-Impfkampagne durchzuführen, wenn Konflikte an allen Ecken und Enden eskalieren."

Über 640.000 Kinder benötigen Schutz

Unter Leitung der UN werden in den kommenden Wochen Massenimpfungen gegen Polio im Gazastreifen geplant. Bis Ende August und September werden über 640.000 Kinder unter zehn Jahren in zwei Phasen geimpft, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mitteilte.

Laut der WHO zeigen drei Kinder im Gazastreifen Symptome, die auf eine akute Lähmung hinweisen, die für Polio typisch ist. Das Virus wurde im Juli in Abwasserproben entdeckt.

Guterres betonte, dass das Impfen von 95 Prozent der Kinder entscheidend ist, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Polio-Spezialisten benötigen Zugang zum von Israel verhängten Blockadegebiet. Kraftstoff für Fahrzeuge ist notwendig. Kühlketten müssen aufrechterhalten werden. Vor allem muss die Sicherheit der Zivilisten gewährleistet sein, damit sie Impfstellen erreichen können.

Siebentägige Waffenruhe

Die WHO und UNICEF forderten Israel und die Hamas-Miliz auf, eine sieben Tage dauernde Waffenruhe zu erklären. Laut Guterres' Aussage werden 708 Gesundheitsteams Impfungen in medizinischen Einrichtungen durchführen. Weitere 316 Teams werden im Gazastreifen mobil sein. Die WHO hat 1,6 Millionen Impfdosen freigegeben.

Die Wissenschaft betont die Bedeutung von Guterres' Forderung nach einer Feuerpause, da der laufende Konflikt im Gazastreifen die Wirksamkeit der Polio-Impfung beeinträchtigen könnte. Um die Massenimpfungen gegen Polio erfolgreich durchzuführen, benötigen die UN und Gesundheitsorganisationen die Aufhebung der von Israel verhängten Blockade, um notwendige Materialien wie Kraftstoff liefern zu können und Kühlketten aufrechtzuerhalten.

