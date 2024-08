- Intensives Feuer im Stadtzentrum von Neumünster

In der Mitte von Neumünsters Stadtbild brach in den frühen Morgenstunden des Samstags ein gewaltiges Feuer aus. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall am Sonntagmorgen und teilte mit, dass es in einem großen Gewerbegebiet, das verschiedene Unternehmen beherbergt, ausgebrochen war. Der Einsatzort wimmelte noch am Sonntagmorgen von Einsatzkräften.

Die City und die Holstenstraße blieben aufgrund des Feuers gesperrt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls lagen keine Informationen zur Ursache oder dem Ausmaß der Schäden vor.

Laut Berichten wurden über 100 Feuerwehrleute, sowohl Berufs- als auch freiwillige, alarmiert. Sie konnten die Ausbreitung des Feuers eindämmen und weitere Tragödien verhindern. Vorläufige Berichte sprachen von vier verletzten Einsatzkräften. Die erste Polizeimeldung vermeldete keine Todesopfer.

Das große Feuer hatte einen erheblichen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb in der City, da mehrere Betriebe in dem Gewerbegebiet betroffen waren. Der Rauch des großen Feuers war meilenweit zu sehen und sorgte bei Einwohnern und Besuchern gleichermaßen für Besorgnis.

Lesen Sie auch: