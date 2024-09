Intel-Aktienpreise steigen nach Ankündigung der Chip-Partnerschaft mit Amazon

Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an Intels frühere Erklärung, dass es bis zu 3 Milliarden US-Dollar an Finanzierung unter dem CHIPS and Science Act für die Herstellung von militärisch nutzbaren Chips erhalten könnte.

Intel Foundry und Amazon Web Services haben eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines kundenspezifischen Chips für AWS vereinbart, wie in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben wurde. Diese Partnerschaft umfasst einen langfristigen, mehrstelligen Dollar-Vertrag.

Intel Foundry wird einen AI-Prozessor für AWS unter Verwendung von Intels 18A-Technologie herstellen, wie Intel-CEO Pat Gelsinger am Montag mitteilte.

Früher dominierte Intel den Chip-Markt mit einem festen Griff auf PCs und Macs, hatte jedoch Schwierigkeiten, mit dem Übergang zur mobilen Computertechnologie Schritt zu halten. Unternehmen wie Qualcomm und Texas Instruments, führende Player im mobilen Chip-Sektor, haben Intel in puncto Börsenwert überholt.

Und dann ist da noch Nvidia, das den AI-Boom ausnutzte, um eines der finanziell erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen weltweit zu werden.

Intels Allianz mit AWS ist Teil seiner Strategie, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Das Geschäft, kombiniert mit der 3 Milliarden Dollar Förderung durch die US-Regierung für die inländische Chip-Herstellung und die militärische Chip-Produktion, "verdeutlicht unsere Fortschritte bei der Schaffung eines robusten Foundry-Geschäfts", wie Intel in der Mitteilung erklärte.

Intel setzt die Erweiterung seiner Anlagen in Arizona, Oregon, New Mexico und Ohio fort, hat die Produktion in Deutschland und Polen jedoch für etwa zwei Jahre ausgesetzt.

Nach der Ankündigung stiegen die Intel-Aktien im nachbörslichen Handel um 6 Prozent.

Gelsinger teilte auch Updates zur Intel-Mission, bis 2025 10 Milliarden US-Dollar einzusparen. Um mit Taiwans TSMC im globalen Chip-Markt zu konkurrieren, hat Intel sein Geschäftsmodell überarbeitet.

Laut der Mitteilung hat Intel bereits die Hälfte seines Ziels erreicht, bis Ende des Jahres 15.000 Mitarbeiter zu entlassen. Weitere Entlassungen werden für Mitte Oktober erwartet. Además, Intel plant, seine globale Immobilienpräsenz bis Ende 2024 um etwa zwei Drittel zu reduzieren.

Die Intel-AWS-Partnerschaft wird voraussichtlich signifikante Einnahmen für Intels Geschäft generieren. Das Geschäft, zusammen mit der Regierungsförderung, wird als entscheidender Schritt angesehen, um das Foundry-Geschäft von Intel zu stärken.

