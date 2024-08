Inmitten einer Zunahme der Zahlen genehmigt die FDA den ersten Haus- und rezeptfreien Syphilis-Test.

Bislang mussten Personen, die vermuteten, dass sie eine sexuell übertragbare Infektion haben könnten, einen Arztbesuch für einen Test absolvieren. Doch mit dem neuen 15-minütigen, ein-Tropfen-Blut-Test von Biotech-Unternehmen NOWDiagnostics können Personen Syphilis jetzt zu Hause selbst diagnostizieren. Allerdings rät die Food and Drug Administration (FDA) Personen, die zu Hause positiv getestet haben, zu einem Folge-Test beim Arzt, um die Diagnose zu bestätigen.

Das Unternehmen plant, diesen Test in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit einem Preis von 29,98 US-Dollar auf den Markt zu bringen.

Wie Dr. Michelle Tarver, interimistische Direktorin des Zentrums für Geräte und Strahlungsgesundheit der FDA, in einer Pressemitteilung sagte: "Wir beobachten fortschrittliche Entwicklungen bei Tests, insbesondere für sexuell übertragbare Infektionen. Diese Tests können Patienten wichtige Gesundheitsinformationen in ihren eigenen vier Wänden liefern. Heimtests könnten die initiale Syphilis-Diagnostik erhöhen, sogar bei Personen, die sich scheuen, ihren Arzt wegen einer möglichen Exposition mit sexuell übertragbaren Infektionen zu konsultieren. Dies könnte zu einer erhöhten Labordiagnostik, Bestätigung der Diagnose und anschließenden Behandlungen führen und ultimately die Ausbreitung der Infektion reduzieren."

Syphilis war in den 1990er Jahren fast ausgerottet, aber in den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der bestätigten Fälle in den USA exponentiell gestiegen. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stieg die Zahl der Fälle zwischen 2018 und 2022 um 80%, und die Zahl der Fälle bei Neugeborenen war 2022 mehr als 10-mal höher als vor einem Jahrzehnt. Im Jahr 2022 wurden insgesamt über 207.000 Syphilis-Fälle gemeldet, was die höchste Zahl seit den 1950er Jahren darstellt.

Syphilis ist eine bakterielle Infektion, die zunächst mit scheinbar geringfügigen Symptomen wie einem Geschwür im Genital- oder Analbereich auftreten kann. In seinen frühen Stadien kann das Geschwür von selbst heilen, aber eine Antibiotikabehandlung ist wichtig, um zu verhindern, dass die Infektion fortschreitet. Wenn sie unbehandelt bleibt, kann Syphilis zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Erblindung, Taubheit, Hirn- und Herzschäden bei Erwachsenen sowie Fehlgeburt oder lebenslange medizinische Komplikationen bei ungeborenen oder neugeborenen Kindern.

Der First To Know Syphilis Test erhielt nach klinischen Studien, die zeigten, dass er eine positive Probe zu 93,4% korrekt identifizierte, die FDA-Zulassung. Die Studien zeigten außerdem, dass der Test für Personen ohne medizinische Ausbildung einfach anzuwenden ist.

NOWDiagnostics hofft, dass dieser Test einen beträchtlichen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit haben wird, indem er den Zugang zu einer zeitnahen Diagnose und Behandlung verbessert, insbesondere in Gemeinschaften mit hoher Syphilis-Prävalenz.

Dieser Heimtest für Syphilis, wie Dr. Tarver erwähnte, kann Personen wichtige Gesundheitsinformationen liefern und potenziell die initiale Diagnostik erhöhen und die Ausbreitung der Infektion reduzieren. Regelmäßige Tests und eine frühzeitige Behandlung sind entscheidend, um schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie Erblindung, Taubheit, Hirn- und Herzschäden bei Erwachsenen oder lebenslange Komplikationen bei Neugeborenen zu vermeiden.

