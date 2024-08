Inmitten des Wiener Sturms wagt sich eine Frau unter einen fahrenden Bus in den Gewässern.

In Österreich erlebte die Hauptstadt Wien dieses Sommer einen beispiellosen Wolkenbruch, der zu Überschwemmungen auf Straßen und Bahnschienen führte. Eine Frau wurde von den Fluten erfasst und unter einem stehenden Bus an einer Bushaltestelle eingeklemmt. Die Einsatzkräfte meldeten, dass sie weggespült und unter dem Bus eingeklemmt wurde. Mehr als 110 Liter Regen pro Quadratmeter ergossen sich über die Außenbezirke Wiens und stellten einen neuen Rekord für den Sommerregen dar. Der ORF berichtete, dass dies der höchste monatliche Regenwert in den letzten 152 Jahren war. Sogar Hagel fiel in Wien während dieses Wolkenbruchs.

Laut der Wiener Feuerwehr rutschte eine Frau auf einer abschüssigen Straße in der Nähe der Bushaltestelle aus und wurde von dem reißenden Wasser mitgerissen. Sie wurde unter dem Bus eingeklemmt, und die Feuerwehrleute mussten das Fahrzeug anheben, um sie zu erreichen und zu retten. Sie wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war aufgrund von Überschwemmungen auf den Straßen und Wassereintritt in Gebäuden überlastet. Der starke Regen unterbrach auch den Zugverkehr auf einer Stadtlinie. Allerdings war das gesamte Stadtgebiet nicht von dem Sturm betroffen.

Arlbergroute teilweise zusammengebrochen

Die Tiroler Alpen wurden am Freitagabend von heftigen Stürmen heimgesucht, was schwere Schäden verursachte. Die Arlbergpassstraße bleibt zumindest bis Sonntag Nachmittag geschlossen. Die Hauptverbindung zwischen den westlichen österreichischen Bundesländern Vorarlberg und Tirol war aufgrund von Lawinenabgängen blockiert. An einer Stelle gab die Fahrbahn nach, wie die lokalen Behörden mitteilten.

Normalerweise wird der Arlberg durch einen Tunnel darunter befahren, aber da der Tunnel derzeit renoviert wird, müssen Fahrer, die von Tirol nach Vorarlberg fahren, lange Umwege über das Tiroler Lechtal oder durch Bayern nehmen. Glücklicherweise blieb der Arlberg-Eisenbahntunnel von dem Sturm verschont.

Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren in St. Anton am Arlberg, wo zwei Bäche während des Sturms am Freitagabend über die Ufer traten und eine Brücke beschädigten sowie Kellerfluten verursachten. Numerous streets were submerged, and several cars were washed away into a river. Fortunately, the vehicles were empty. Massive landslides occurred in other parts of Tyrol as well. Currently, the Sellraintalstraße is impassable.

