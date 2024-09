Inmitten angeblicher Bedrohungen durch irreführende Berichte über haitianische Einwanderer, beginnen Schulen in Springfield, Ohio, am Dienstag mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen.

Ohio-Einheiten der Strafverfolgung, Überwachungskameras und Sprengstoffspürhunde werden die Sicherheit an Springfield-Schulen verstärken, die seit vergangenen Freitagabend mehr als 30 Bombendrohungen erhalten haben, wie Ohio-Gouverneur Mike DeWine am Montag bekanntgab.

Die Drohungen nahmen nach der jüngsten Präsidentschaftsdebatte zu, in der der ehemalige Präsident Donald Trump unbelegte Behauptungen über Haitianer in Springfield verbreitete, die angeblich Haustiere stehlen und verspeisen. DeWine wies diese falschen Anschuldigungen gegen die Haitianer in Springfield zurück und sagte CNN, dass Geschäftsführer Haitianer als "unentbehrlich" für ihre Betriebe betrachten.

Springfield, eine Stadt im südwestlichen Ohio mit einer Bevölkerung von etwa 60.000, liegt etwa 80 Meilen nördlich von Cincinnati. In den letzten drei Jahren hat die Stadt einen Bevölkerungsanstieg von 25 Prozent erlebt, teilweise aufgrund eines Zustroms von Haitianern, wie Bürgermeister Rob Rue CNN mitteilte.

Ab Dienstag werden 36 Staatspolizisten des mobilen Einsatztrupps Sicherheitskontrollen in jeder der 17 Schulanlagen des Bezirks durchführen, bevor der Unterricht beginnt, und den Schutz den ganzen Tag über aufrechterhalten, wie DeWine ankündigte.

Außerdem hat der Gouverneur das Ohio Department of Homeland Security angewiesen, die Infrastruktur-Sicherheitslücken der Stadt zu bewerten und der Polizei Überwachungskameras bereitzustellen.

Sprengstoffspürhunde werden täglich in der Stadt stationiert sein, wie DeWine betonte.

Zwei Hochschulen und zwei Grundschulen schlossen am Montag den Präsenzunterricht aufgrund separater Drohungen, die alle vom Gouverneur als ungültig eingestuft wurden.

Schüler der Simon Kenton und Kenwood Elementary Schools wurden am Montag aufgrund von Informationen der lokalen Strafverfolgungsbehörden evakuiert, wie eine offizielle Mitteilung des Springfield City School District mitteilte. Dies markiert den sechsten Standort innerhalb des Bezirks, der in der vergangenen Woche Ziel von Drohungen war, wie der Bezirk mitteilte.

Wittenberg University teilte am Montag mit, dass sie auf virtuelle Lehre umstellen werden, bis zum Ende der Woche aufgrund von Bombendrohungen und einer Campus-Drohung gegen "Haitianische Gemeinde-Mitglieder". Die Universität meldete fünf separate Drohungen seit Samstag, die meisten seien bearbeitet worden, erklärte Schulleiter Michael Frandsen CNN am Montag. Eine verstärkte Polizeipräsenz wurde auf dem Campus eingerichtet, sagte Frandsen.

Clark State College teilte ebenfalls mit, dass ihre Campusse diese Woche geschlossen bleiben und der Unterricht online stattfinden wird, nachdem sie ähnliche Drohungen per E-Mail erhalten haben.

Zwei nahegelegene Krankenhäuser mussten aufgrund von Drohungen letzte Woche zeitweise schließen.

Das jährliche Kunst- und Kulturfestival, das für den 27. und 28. September in Springfield geplant war, wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt.

Unbelegte Behauptungen gegen die Haitianische Gemeinde

Laut der Stadtwebsite leben etwa 12.000 bis 15.000 Immigranten in Clark County, in dem Springfield der County Seat ist. In der Präsidentschaftswahl 2020 stimmten etwa 61 Prozent der Wähler in Clark County für Donald Trump und Mike Pence, während 37 Prozent Joe Biden und Kamala Harris unterstützten.

Die Stadt gibt zu, dass einige Haitianer legal unter einem Parole-Programm anwesend sind, das qualifizierten Individuals und legalen Residenten das Recht gibt, Familienmitglieder aus Haiti in den Vereinigten Staaten zu begrüßen.

"Diese Haitianer, die hier sind, sind legal, sie arbeiten extrem hart", sagte DeWine am Montag.

Es wurde keine Beweise gefunden, um andere Behauptungen, wie das Stehlen von Gänsen aus lokalen Parks durch Haitianer, zu unterstützen, bestätigten Beamte des Clark County Sheriff's Office.

Die CNN-Reporter Paradise Afshar, Chris Boyette, Kit Maher und Taylor Romine haben zu diesem Artikel beigetragen.

