"Bauer sucht Frau": Das große Wiedersehen - Inka Bause fordert die Landwirte auf, Verantwortung zu übernehmen

Drei Monate nach der Farm Week startet „Bauer sucht Frau“ zur 19. Staffel (Dienstag um 20:15 Uhr, RTL und RTL+). Erfolgreiche und gescheiterte Landwirte tauschen sich bei Glühwein aus und werden von Inka Bause (55) auf die Probe gestellt.

Hans (65) und Elke (62) treffen sich wieder und sind das erste Paar, das für Inka Bause vorspricht. Von „Liebe auf den ersten Blick“ (Hans auf der Scheunenparty) bis heute: Die beiden können ihr Glück kaum fassen. Elke war in Tränen aufgelöst, als sie sich die beste Szene der Farmwoche ansahen. Sie fühlt sich Hans ebenso verbunden wie ihrer Zwillingsschwester.

Fernbeziehung „zerstörte Daniel von innen heraus“

Auch als Daniel (26) und Valentina (21) auf ihre Woche auf dem Bauernhof bei Inka Bause zurückblicken, vergießen sie Tränen der Rührung. Doch im Gegensatz zu Hans und Elke musste Daniel zugeben, dass ihnen das nicht „für eine Beziehung reichte“. Er erkannte, dass die Fernbeziehung ihn „von innen heraus zerstörte“. Doch aufgrund ihres Studiums wollte die Tirolerin nicht bei den Bayern leben. Sind beide zu jung, um diese Hürden zu überwinden?

Für Staffel-Senior Dietrich-Max-Helmut (70) scheint das zu klappen. Seine Marion (61) möchte bei ihm einziehen und seine Junggesellenhöhle in ein Wohnzimmer verwandeln. Ein Happy End für ein Paar, das kaum existierte. Beim Scheunenfest gab Besitzerin Marion Susanna (61) den Vorzug, weil diese über eine größere „Pferdeexpertise“ verfügte, wie das DMH nun zugibt. Doch Susanna unterbrach die Farm Week, weil sie sich auf ihrem Bauernhof in Brandenburg zu einsam fühlte. Marion hatte Glück.

„Gerechtigkeit im Hintern“: Inka Bause gibt Siegfried einen Einlauf

Für Siegfried (61) begann eine Bauernhofwoche mit zwei Frauen als „Krieg“, wie der Bauer seinen Kollegen bei einem Glühwein beiläufig erzählte. Letztlich entschied er sich für Simon (55). Doch auch heute noch weiß sie nicht, wo sie steht. Sie hofft, dass dieses Wiedersehen die Dinge klären wird, aber für Inka Bause kommt der Mann nicht wie so oft damit durch.

Der Gastgeber gab Siegfried sofort die Schuld. Wenn er mit ihr rumgemacht und es dann vermasselt hätte, „hätte dieses Arschloch einen schönen Tag“, sagte Bowes. Simone wirft dem Bauern und Siegfried vor, ihr falsche Hoffnungen zu machen. Jetzt wird ihm bewusst, dass „der Funke noch nicht übergesprungen ist“. Äußerst unsensibel: Während Simone noch neben ihm sitzt, ruft Siegfried zu Inka Boses Entsetzen umstehende Frauen dazu auf, sich bei ihm zu melden. Auch für Viehzüchter sind Fernbeziehungen nicht gut.

Funkstille zwischen drei vielversprechenden Paaren

Nach dem Ende der Farmwoche verstummten einige Paare schnell. Hannes (24) und Jenny (22) begrüßten sich kühl. Er sagte ihr am Telefon, dass es für sie „vielleicht nicht ausreichen“ würde. Als sie sich wieder trafen, zogen sich die beiden an einen Tisch zurück, doch auch hier kamen sie nicht weiter. Hannes befürchtet, dass sie „auf die Dauer nicht miteinander auskommen“ werden.

Stephen (31) und Laura (26) trafen sich zum ersten Mal seit der Farm Week wieder. Sie begrüßten sich mit einem höflichen Händedruck. Sie erzählten Inka Bause, dass ihre „Verbindung langsam“ sei. Am Telefon kam es zu einer Auseinandersetzung und er wurde beschimpft. Stephen findet Laura zu „eifersüchtig“. Es war für sie keine Überraschung, dass er nach einer Woche gemeinsamer Zeit Kontakt zu anderen Frauen im Geschwader aufnahm. Yinka Bose war erneut fassungslos.

Patrick (27) und Salina (24) nehmen nicht einmal Blickkontakt auf, sie steht demonstrativ an einem anderen Tisch. Untereinander reden sie nur über Inka Bause. Patrick warf Salina vor, ihn „einschränken“ und mit Eifersucht „terrorisieren“ zu wollen. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Am Ende der Farmwoche waren sich Kristoff (28) und Lisa (29) einig, dass sie vorerst im Buddy-Orbit bleiben wollten. Dennoch wirkten sie verdächtig harmonisch. Selbst wenn Hans ein helleres Funkeln in Kristoffs Augen sehen wollte, war der Aufbau einer Beziehung nicht ausgeschlossen. „Refrigerator“ Lisa (um Kristoff zu zitieren) dauert einfach länger, so der Tenor der Band.

Kein Mann kann mit einer Bäuerin konkurrieren

Die Situation der beiden Bauern in der Staffel war sehr ähnlich. Caroline (27) und Stephanie (41) hatten jeweils zwei Männer zu Gast. Für Caroline waren es zuerst Lucas (26) und dann Marcel (25), für Stephanie waren es zuerst Timo (37) und Philippe (37) zusammen, bevor sie sich für By entschied.

Aber letztendlich kann kein Mann mit einer Bäuerin zusammen sein. Die Gründe für beide sind ähnlich. Hofknaben können sich ihnen nicht „ widersetzen“ oder „konfrontieren“. Yinka Bose rief Caroline dazu auf, ihren „Schutzschild“ abzulegen und sich künftig auf eine Beziehung einzulassen. Stephanie kann einen weiteren Anruf starten.

Doch die Reunion-Show endete mit einem glücklichen Paar. Für André (33) und Julia (29) war es große Liebe und für „Bauer sucht Frau“ gute Werbung für zukünftige Ausgaben. Andrea und Julia betonten ihre Harmonie mit „passenden Outfits“. Für ihn ist sie der „Jackpot“ und sie macht ihm das originellste Kompliment der Staffel: „Wenn Andre ein Känguru wäre, würde ich in seinem Beutel leben.“

