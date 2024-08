2006 war das Jahr, in dem "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum (51) erstmals auf unseren Bildschirmen zu sehen war. Die 20. Staffel, die nächstes Jahr geplant ist, verspricht mit den geplanten Innovationen von ProSieben eine Menge Aufregung. Kürzlich teilte Klum auf ihrer Instagram Story einige Einblicke in die kommenden Episoden.

Vielfalt in Alter und Geschlecht

Nach der Einführung männlicher Teilnehmer in der 19. Staffel werden sie auch in der Jubiläumsstaffel Teil des Castings sein. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren, es gibt keine Altersgrenze nach oben. "Ich würde gerne mehr reifere Kandidaten sehen, leider haben sich aber bisher noch nicht viele beworben", verriet Klum.

Keine offene Castingveranstaltung dieses Mal

Im Gegensatz zu früheren Staffeln wird es in diesem Jahr kein offenes Casting geben. Stattdessen müssen sich die Bewerber mit überzeugenden Video-Aufnahmen bewerben.

"Ich werde die Video-Aufnahmen dieses Jahr durchsehen, dann werden einige für ein Interview eingeladen und ich werde sie im Oktober persönlich treffen", erklärte sie. Bisher hat sie noch nicht alle Einsendungen durchgesehen: "Aber ich werde mich dieses Wochenende wieder damit beschäftigen." Mit der Zeit knapp, wird das Produktionsteam die ausgewählten Kandidaten am 30. und 31. August sowie am 1. September zu Gesprächen treffen.

Rückkehr zu aufwändigen Fotoshootings

Für die Fans sind die aufwändigen Fotoshootings immer ein Highlight. In den letzten Staffeln lag der Fokus jedoch auf Laufsteg-Herausforderungen. Zum Jubiläum verspricht Klum eine Neuausrichtung: "Viele haben sich beschwert, dass wir beim letzten Mal weniger Shootings hatten, also wird es in der 20. Staffel viele fantastische Shootings geben."

Klum hat noch nicht verraten, wer die Gastjuroren in der nächsten Staffel sein werden. Allerdings ist es möglich, dass Leni Klum (20), die älteste Tochter von Klum, wieder auf dem Panel sitzt. Als ein Follower fragte, ob Leni in der 20. Staffel zurückkehren würde, antwortete Klum mit einem Daumen hoch, verriet aber keine Details.

