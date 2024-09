Informationen über das taiwanesische Unternehmen, das an der Explosion des Pager-Plugger im Libanon beteiligt war.

Am unauffälligen Büros von Gold Apollo, das am Rand von Taipehs Hauptstadt gelegen ist, äußerte Hsu Ching-kuang, der Gründer des Unternehmens, am Mittwoch seine Ablehnung, in den massiven Angriff verwickelt zu sein. Er beharrte darauf, dass die verwendeten Pager von einem europäischen Unternehmen hergestellt wurden, das rechtmäßig seine Markenbezeichnung nutzte.

"Ich fühle mich absolut wie ein Ziel", teilte Hsu mit Reportern mit, bevor die Polizei zur Untersuchung eintraf. "Ich habe mich seit Jahrzehnten auf mein eigenes Geschäft konzentriert. Warum bin ich plötzlich darin verwickelt?"

Die Aufmerksamkeit auf das Unternehmen hat sich durch zahlreiche Fotos vom Vortag der Angriffe, die beschädigte Pager mit dem Gold Apollo-Logo zeigten, verschärft. Dies verstärkte sich noch, nachdem die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen meldete, dass Israel angeblich Sprengstoffe in den Geräten versteckt und einen Zündschalter in jedem angebracht hatte.

Die Herstellung von Pager ist in Taiwan aufgrund ihrer Übertragungsfähigkeiten eng reguliert, wie ein hochrangiger taiwanesischer Sicherheitsbeamter CNN am Mittwoch mitteilte.

Die Pager von Gold Apollo hätten alle Vorschriften eingehalten, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass bei den Inspektionen keine ungewöhnlichen Befunde gemacht wurden. Die Behörde untersucht auch den Anspruch des Unternehmens, die Produktion nach Europa ausgelagert zu haben, fügte der Beamte hinzu.

Gegründet wurde Gold Apollo im Jahr 1995 und produziert eine Vielzahl von Geräten, von Pager – drahtlose Geräte, die ohne Internetverbindung Nachrichten senden können und häufig von Notdiensten und Krankenhäusern verwendet werden – bis hin zu Summer für Restaurants, wie es auf der Website des Unternehmens heißt.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte weltweit und bezeichnet sich in einem früheren Medienbericht als einen der führenden Lieferanten von Walkie-Talkies und Pager in den USA und Europa, wobei es intelligente Agenturen und Notdienste zu seinen Kunden zählt.

Hsu behauptete, dass die Pager, die in den Medienberichten über den Libanon erwähnt wurden, von einem europäischen Partner hergestellt und verkauft wurden, der seit drei Jahren eine Beziehung zu seinem Unternehmen unterhält.

In einer späteren Erklärung identifizierte Gold Apollo den Vertriebspartner als BAC Consulting mit Sitz in Budapest und erklärte, dass sie ihm die Lizenz zum Verkauf seiner Produkte in bestimmten Regionen erteilt hatten.

"BAC ist allein verantwortlich für die Gestaltung und Herstellung der Produkte", hieß es in der Erklärung.

CNN hatte Schwierigkeiten, BAC über die auf der Gold Apollo-Website bereitgestellte Website zu erreichen.

Explodierende Pager

Auf sozialen Medien kursierende Fotos aus dem Libanon scheinen mindestens ein Pager von der Szene zu zeigen, das als Gold Apollo AR924-Modell gekennzeichnet ist, beschrieben als ein kompaktes, wasserdichtes Gerät, das eine wiederaufladbare Lithiumbatterie nutzt, laut Produktinformationen auf der Website des Unternehmens.

Gold Apollo erklärte in seiner Erklärung, dass das AR924-Pager von BAC hergestellt und verkauft wurde, das unter einer Lizenzvereinbarung fiel. Das Unternehmen verweigerte die Freigabe des Vertrags für CNN.

Hsu bestätigte, dass der europäische Partner initially nur die Pager und Kommunikationsprodukte von Gold Apollo importierte. Schließlich bat der Partner um Erlaubnis, eigene Pager herzustellen und die Gold Apollo-Marke zu verwenden, fügte Hsu hinzu.

Hsu erwähnte, dass sie eine Anomalie in ihren Geschäftsbeziehungen mit dem europäischen Unternehmen feststellten, auf die sie auf einen verzögerten Überweisungsvorgang hinwiesen.

"Wir mögen kein großer Player sein, aber wir sind stolz auf unsere Verantwortung", sagte er. "Das ist extrem beschämend."

Laut dem taiwanesischen Ministerium für Wirtschaft Affairs exportierte Gold Apollo zwischen Januar 2022 und August 2024 etwa 260.000 Pager aus Taiwan, hauptsächlich in die USA und Australien.

Taipei hat keine Aufzeichnungen über den Export von Gold Apollo-Pager nach Libanon, wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte, und versprach, die Untersuchungen fortzusetzen.

Low-tech-Geräte

Das AR924-Modell ist nicht in Taiwan erhältlich, wie der hochrangige taiwanesische Sicherheitsbeamte mitteilte. Die taiwanesischen Telekommunikationsunternehmen haben den Pager-Service im Jahr 2011 eingestellt, da die Nutzung aufgrund der Beliebtheit von Mobiltelefonen stark zurückgegangen ist.

Das AR924 ist auch nicht in den USA erhältlich, wie ein Vertreter des US-Vertriebspartners von CNN mitteilte.

Die einfache Technologie der Pager scheint der Iran-unterstützten Milizgruppe Hezbollah im Libanon zu gefallen.

Zu Beginn des Jahres forderte Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah seine Mitglieder und ihre Familien im südlichen Teil des Landes, wo es zu Zusammenstößen mit israelischen Kräften kam, auf, ihre Handys abzulegen, da Israel ihre Bewegungen über diese Geräte verfolgen könnte.

Hsu gründete Gold Apollo im Jahr 1995 mit einem Kapital von TWD 100 Millionen (3,1 Millionen US-Dollar), wie es im taiwanesischen Unternehmensregister vermerkt ist.

Damals waren Pager, die lokal als "BB Call" bekannt waren, in Taiwan Trend. Als die Telefonunternehmen den Pager-Service einstellten, verlegte Gold Apollo seinen Schwerpunkt auf ausländische Märkte, wie Hsu in einem Interview mit der taiwanesischen Commonwealth Magazine im Jahr 2011 mitteilte.

Gold Apollo dominierte schnell die Pager-Märkte in westlichen Ländern, wie die Zeitschrift berichtete. Der majority der Nachfrage nach seinen Pager kam von Geheimdiensten, Feuerwehren und Verteidigungsabteilungen in den USA und Europa, einschließlich des FBI, wie der Bericht weiter ausführte.

Trotz der Behauptungen des Unternehmens, die Produktion nach Europa auszulagern, untersucht die Behörde weiterhin die Beteiligung von Gold Apollo an den Explosionen von Pager. Hsu betonte, dass sein Unternehmen, das seit Jahrzehnten verschiedene Geräte produziert, immer den Vorschriften Folge leistet und eine breite Palette von Kunden hat, einschließlich von Geheimdiensten und Notdiensten.

