Indischer Tempel wird mit lebensgroßem Roboter-Elefanten "grausamkeitsfrei

Das tierähnliche Modell, das 3,2 Meter groß ist, heißt Irinjadappilly Raman. Es wird dazu dienen, Zeremonien im Irinjadappilly Sree Krishna Tempel auf "sichere und grausame" Weise durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung von People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) in Indien, die den Elefanten gespendet hat.

Die meisten Elefanten, die in Indien in Gefangenschaft gehalten werden, werden illegal gehalten oder wurden ohne Genehmigung in einen anderen Bundesstaat verbracht, so die Tierrechtsorganisation.

Die Tiere sind harten Strafen und Schlägen mit Waffen ausgesetzt, die einen Haken mit Metallspitze haben, so PETA Indien weiter. Infolgedessen erleiden viele von ihnen schmerzhafte Fußverletzungen und Wunden an den Beinen, nachdem sie über einen langen Zeitraum an Beton gefesselt waren.

Elefanten können asoziales Verhalten zeigen, wenn sie nicht ausreichend Nahrung, Wasser oder tierärztliche Versorgung erhalten. Frustrierte Elefanten versuchen oft, sich aus der Gefangenschaft zu befreien, und können dabei andere Tiere, Menschen oder Eigentum verletzen, so die Gruppe weiter.

Gemeindevertreter nahmen am Sonntag an einer religiösen Zeremonie - bekannt als Nadayiruthal - teil, um den gespendeten Roboter in den Tempel einzuführen.

Rajkumar Namboothiri, der Oberpriester des Tempels, sagte, er sei "äußerst glücklich und dankbar" für die Spende.

"Wir sind sehr glücklich und dankbar, diesen mechanischen Elefanten zu erhalten, der uns helfen wird, unsere Rituale und Feste ohne Grausamkeiten durchzuführen, und wir hoffen, dass auch andere Tempel darüber nachdenken werden, lebende Elefanten für Rituale zu ersetzen", so Namboothiri in der Mitteilung.

Die Schauspielerin Parvathy Thiruvothu, eine Befürworterin des Projekts, sagte, der Schritt werde den Tieren zu einem "respektvollen und würdigen Leben" verhelfen.

"Heutzutage können wir verstehen, was Tiere ertragen müssen, wenn Menschen sie zur Unterhaltung benutzen", so Thiruvothu in der Mitteilung.

"Es ist höchste Zeit, dass wir stärkere und wirkungsvollere Schritte unternehmen, um solchen Missbrauch zu stoppen und den Tieren ein respektvolles und würdiges Leben zu ermöglichen."

Laut PETA India haben Elefanten in Gefangenschaft in einem Zeitraum von 15 Jahren, von 1997 bis 2012, 526 Menschen in Kerala getötet.

Quelle: edition.cnn.com