14:05 Munz (Informal): Keine Schweißerei wegen F-16 für Kreml-Ohren

Die ersten westlichen F-16-Kampfjets sind nun in der Ukraine im Einsatz. Allerdings scheint der Kreml davon unbeeindruckt, da es keine Genehmigung gibt, Raketen ins Herz Russlands zu schießen, berichtet ntv aus Moskau.

13:45 Kremlin (Informal): Stoltenbergs Worte zu Langstreckenwaffen gefährlich sinnlos

Russland hat die Äußerungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als "gefährlich sinnlos" bezeichnet. Stoltenberg hatte in seinem Gespräch mit "The Times" angedeutet, dass es für die Ukraine kein großes Problem wäre, Ziele weiter im Innern Russlands mit westlichen Waffen mit größerer Reichweite zu treffen. Presidential spokesperson Dmitri Peskov betonte, dass eine solche Missachtung der Aussagen des russischen Präsidenten ein "kurzsichtiger und unprofessioneller Schritt" sei. Putin hatte zuvor gewarnt, dass Nationen, die den Einsatz von Langstreckenraketen erlauben, direkt in den Konflikt verwickelt würden.

13:17 Atomare Experten entdecken Minen und Militärgerät in der Nuklearanlage Zaporizhzhia

Russische Truppen und Ausrüstung sind in dem von Moskau besetzten Kernkraftwerk Zaporizhzhia auf ukrainischem Gebiet stationiert. Außerdem wurden Minen zwischen den inneren und äußeren Zäunen verlegt. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) hat dies gemeldet. IAEA-Experten konnten während des Berichtszeitraums bestimmte Turbinenhallen nicht betreten. Das Kraftwerk wurde zu Beginn des Krieges von russischen Soldaten besetzt, und internationale Experten machen sich seither Sorgen um die Sicherheitslage. Vor einem Monat brannte sogar ein Kühlturm.

12:41 Kremlin (Informal): Warnung vor Eskalation im Nahen Osten nach Explosionen in Beirut

Nach der Serie von Explosionen in Beirut hat das Kreml vor einer "Eskalation der Spannungen" in einer hochentzündlichen Region gewarnt. "Was auch immer passiert sein mag, es wird definitiv zu einer Eskalation der Spannungen führen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Die Region sei bereits "am Abgrund", und jeder ähnliche Vorfall könne einen Konflikt auslösen. Das russische Außenministerium betrachtet den Vorfall als einen weiteren "Akt der hybriden Kriegsführung gegen Libanon".

12:24 Ukraine (Informal): Zehn Milliarden Euro Budgeterhöhung zur Soldzahlung

Die Ukraine hat einen Nachtragshaushalt von mehr als zehn Milliarden Euro genehmigt, der hauptsächlich in die Armee fließt. Die Gesamtausgaben des Budgets werden um etwa 13 % auf mehr als 81 Milliarden Euro steigen, eine Rekordsumme für die Ukraine. Die Budgetanpassungen waren necessary, um unter anderem die September-Gefahrenzulagen für die Soldaten zu zahlen.

11:36 Sharma (Informal): F-16-Jets sind nicht die ultimative Lösung

Präsident Selenskyj drängt auf 128 F-16-Kampfjets, um die Luftüberlegenheit in der Ukraine zu erlangen. Während westliche Nationen etwa 60 davon bereitstellen, weniger als die Hälfte, sieht ntv-Korrespondentin Kavita Sharma dies als Erfolg, dass die Lieferung und Pilotenausbildung begonnen haben. Allerdings sind bereits Herausforderungen bei der Implementierung des Waffensystems aufgetreten.

11:16 Ukrainische Geheimdienstquellen (Informal): Wir haben das russische Munitionsdepot zerstört

Eine Quelle des ukrainischen Geheimdiensts SBU hat dem Kyiv Independent bestätigt, dass die Ukraine hinter dem Angriff auf das große Munitionsdepot in russischem Toropez am Vortag steckt. Das Depot enthielt ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artilleriegeschosse und Gleitbomben. Laut der Quelle haben ukrainische Drohnen das Depot "effektiv zerstört". Nach dem Einschlag der ukrainischen Drohne kam es zu einer "extrem starken Explosion". "Der SBU arbeitet eng mit seinen militärischen Gegenstücken zusammen, um systematisch die Raketenfähigkeiten Russlands zu reduzieren, die sie zur Bombardierung ukrainischer Städte verwenden", sagte die Quelle. Es gibt Pläne, ähnliche Angriffe auf andere russische Militäreinrichtungen durchzuführen.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller (Informal): Chance, bei Ramstein-Auftrag mitzubieten

Ukrainische Drohnenhersteller sind erstmals berechtigt, an Ausschreibungen der Drohnenkoalition im Rahmen des Ramstein-Formats teilzunehmen. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium werden die Ausschreibungsreihen zwei Losen umfassen: eines für die Produktion von First-Person-View (FPV)-Drohnen und eines für Abfangdrohnen. Das Ministerium betrachtet dies als einen Significant Boost für die ukrainische Fertigung. Alle eingereichten Angebote werden von Mitgliedern der Drohnenkoalition geprüft. Erfolgreiche Bewerber erhalten Aufträge für weitere Tests.

10:27 Video von Angriff auf russisches Munitionsdepot auftaucht

Russland hat dies noch nicht bestätigt, aber der Gouverneur der Tver-Region hat bereits auf Telegramm gemeldet, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hat. Es wird vermutet, dass es sich um ein großes Waffendepot handelte. Die Bewohner wurden evakuiert, und Videos des Feuers kursieren im Internet.

09:39 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in Saporischschja (Informal)

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, wurde erneut von einem schweren russischen Luftangriff erschüttert. Geführte Bomben explodierten in verschiedenen Bezirken und verletzten neun Menschen. Dies ist der jüngste in einer Reihe kürzlicher Angriffe auf Zivilisten. Am Sonntag tötete eine Präzisionsbombe eine Frau und verletzte 43 andere, darunter vier Kinder. Auch in der Region Saporischschja wurden Luftangriffe auf Siedlungen durchgeführt, bei denen zwei Menschen starben.

Laut lokalen Quellen wurden Energieeinrichtungen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffen. Vorläufige Berichte sprechen von keinen Opfern, aber die wiederholten Angriffe setzen das Energieversorgungssystem der Stadt stark unter Druck. Vor zwei Tagen attackierte Russland die Energieinfrastruktur in Sumy und seiner Umgebung mit Raketen und Drohnen und verursachte einen vorübergehenden Stromausfall für etwa 280.000 Haushalte, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Militär: 1.130 russische Verluste in den letzten 24 Stunden

Das ukrainische Militär berichtet, dass in den letzten 24 Stunden 1.130 Soldaten entweder getötet oder verwundet wurden. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste gemeldet. Ukrainische Truppen berichten auch von der Zerstörung von 25 Artillerie-Systemen, 45 Transport- und Panzerfahrzeugen und sechs Panzern seit gestern.

07:55 Ukraine bereitet F-16-Jet-Einsatz vor

Die ukrainische Luftstreitkräfte haben ihre Pläne für den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets abgeschlossen. Alle Aufgaben für das Militär und das Verteidigungsministerium wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache festgelegt. Diskussionen mit dem Luftwaffenkommando konzentrierten sich auch auf eine mögliche Erweiterung der Flugzeugflotte und die weitere Pilotenausbildung. Viele in Kiew plädieren für eine verbesserte Grundausbildung der Piloten, angesichts der häufigen schweren Verluste. Aktuell dauert die Ausbildung 40 Tage. Ukraine erwartet etwa 60 F-16-Jets, bisher sind jedoch nur wenige geliefert worden.

07:19 Russland beschuldigt Ukraine von Drohnenangriffen auf mehrere Regionen

Russland wirft der Ukraine Drohnenangriffe auf mehrere Regionen vor. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass 54 ukrainische Drohnen in der Nacht über fünf russische Regionen abgeschossen wurden, wobei die Hälfte in der Grenzregion Kursk und der Rest in den Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie den westlichen Regionen Smolensk und Oryol abgeschossen wurden. Die Agentur erwähnt nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot in der Stadt Toropets meldeten, was zu einem Feuer führte, das die Evakuierung von Einwohnern erforderte.

06:57 Ukrainischer Angriff verursacht erheblichen Schaden an russischer Munitionsdepot

Laut Militärbloggern hat der ukrainische Angriff auf die russische Stadt Toropez in der Tver-Region ein Munitionsdepot in Brand gesetzt, das Tausende Tonnen Munition und Raketen enthielt. Das Depot, so berichten die Blogger, wurde in letzter Zeit erweitert und beherbergt 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin berichtet auf Telegram, dass die Situation im Gebiet unter Kontrolle ist. Ukrainische Militärblogger schließen aus ihrer Datenanalyse, dass erheblicher Schaden, insbesondere an neueren Bunkern, entstanden ist.

06:20 Grünen-Fraktionsvorsitzender: AfD und BSW verbreiten russische Narrative

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, fordert eine sofortige Debatte im deutschen Parlament über russische Einflussoperationen in Deutschland. "Analysen interner Papiere aus der russischen Propagandafabrik SDA zeigen sehr deutlich die hinterlistigen Methoden, mit denen russische Körperschaften unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen manipulieren", sagt der Innenpolitiker. "Mit AfD, BSW und anderen eifrigen Komplizen, die russische Narrative in die Öffentlichkeit und Parlamente tragen, entstehen schädliche Allianzen, um gemeinsam deutsche Interessen zu schwächen. Unterstützer der Ukraine werden identifiziert, ausgeforscht und Versuche unternommen, sie öffentlich zu diffamieren."

05:42 Russische Akteure verbreiten irreführende Videos über Kamala Harris

Laut Untersuchungen des Software-Riesen Microsoft verstärken russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht und als Storm-1516 bekannt ist, hat seit Ende August zwei falsche Videos produziert, um die Kampagnen von Harris und ihrem Vize Tim Walz zu diffamieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen angeblichen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die falsche Behauptung verbreitet, dass Harris bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen verletzt und es paralysiert zurückgelassen hat, bevor sie die Szene verließ. both videos reportedly gained millions of views.

05:19 Explosionen und Feuer in russischer Tver

Laut russischen Berichten hat ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen sollen ein Feuer in der Stadt Toropets entfacht haben, was die teilweise Evakuierung von Einwohnern erforderlich machte. Gouverneur Igor Rudenya verkündete dies auf der Telegram-Nachrichtenplattform. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer zu bekämpfen. Die Ursache des Feuers bleibt unklar. Russische Luftabwehr-Einheiten sind angeblich noch damit beschäftigt, einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abzuwehren. Die Stadt mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 Menschen soll angeblich der Standort eines russischen Lagers für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff sein, wie ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 meldete.

03:57 Russische Gouverneure melden Drohnenangriffe

Ukraine greift angeblich mehrere Regionen im westlichen Russland mit Drohnen an, wie lokale Gouverneure berichten. Sieben ukrainische Drohnen wurden angeblich in der Smolensk-Region, die an Belarus angrenzt, von der russischen Luftabwehr zerstört, wie Gouverneur Vasily Anochin auf Telegram meldete. Die russische Luftabwehr zerstörte angeblich eine Drohne über der Orjol-Region, wie Gouverneur Andrei Klychkov auf Telegram meldete. Mindestens 14 ukrainische Angriffs

00:45 Tragödie in Saporischschja: Zwei Tote, Fünf VerletzteIn der Nacht hat Russland die Gegend um Saporischschja angegriffen, wobei mindestens zwei Menschen ums Leben kamen und fünf verletzt wurden, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Er klärte später auf, dass Russland die Gemeinde Komyshuvakha in der Region schwer bombardiert hatte. Mehrere Häuser und eine Infrastrukturanlage wurden beschädigt. Die Rettungsdienste sind noch vor Ort, um den Schaden zu begutachten, berichtet "Kyiv Independent".

23:38 US-Botschafterin bei den UN: Wir haben die Friedensstrategie des ukrainischen Präsidenten Zelensky kennengelerntDie US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, erklärte, dass die US-Regierung die neue "Friedensstrategie" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky kennengelernt hat. Die ukrainische Nachrichtenagentur "European Pravda" berichtete dies unter Berufung auf eine Pressekonferenz am UN-Hauptquartier. "Wir haben die Friedensstrategie des Präsidenten Zelensky überprüft. Wir respektieren sie als eine Taktik, die Ergebnisse erzielen könnte. Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir dazu beitragen können", sagte sie. Die US-Botschafterin zeigte sich optimistisch bezüglich Fortschritte im Friedensprozess, ohne weitere Details zu nennen. Thomas-Greenfield scheint sich auf die "Siegestrategie" zu beziehen, die Zelensky im vergangenen Monat angekündigt hatte.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Vogelschwarm als unbekanntes Luftphänomen fehlinterpretiertFalscher Alarm in Lettland: Ein angeblicher Einflug in den Luftraum des baltischen NATO-Landes durch ein unbekanntes Luftobjekt erwies sich als harmloser Vorfall. Das Objekt, das von Nachbarland Belarus aus an die Grenze heranflog und sie im östlichen Gebiet von Kraslava überquerte, war ein Vogelschwarm. Die lettische Nachrichtenagentur Leta berichtet dies unter Berufung auf die Luftstreitkräfte. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga gemeldet, dass ein unbekanntes Luftobjekt entdeckt worden war. Daraufhin wurden NATO-Abfangflugzeuge, die auf der Basis in Lielvārde stationiert sind, entsandt, um den Luftraum zu überwachen. Allerdings konnten sie keine verdächtigen Objekte ausmachen.

21:59 Moldau und Deutschland kooperieren bei CybersecurityMoldau und Deutschland stärken ihre Verteidigung gegen "Putins hybride Kriegsführung" durch eine Cybersecurity-Vereinbarung. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte in Chisinau, dass der russische Präsident Wladimir Putin fortfahren werde, seine hybriden Kriegsführungstaktiken gegen Europa, insbesondere Moldau, einzusetzen, um Instabilität zu schaffen. "Deshalb verstärken wir unsere eigenen Initiativen", sagte sie. Durch die Bereitstellung von Technologieausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen wollen sie "Cyberangriffe in Moldau abwehren und Desinformation aufdecken".

