Indien besiegt Südafrika im kürzesten abgeschlossenen Testspiel aller Zeiten mit einem historischen Sieg

Am Donnerstag hat Indien dieses Kricketformat beschleunigt - und noch einiges mehr -, indem es Südafrika im kürzesten jemals ausgetragenen Testspiel mit sieben Schlägen besiegte und weniger als zwei Tage für den Sieg benötigte.

Das Spiel wurde zum kürzesten entschiedenen Spiel in der Geschichte des Testkrickets, gemessen an der Anzahl der gespielten Overs.

In den vier Innings des Spiels, das im Newlands Cricket Ground in Kapstadt, Südafrika, stattfand, wurden nur 107 Overs gebowlt.

An einem bemerkenswerten ersten Spieltag am Mittwoch fielen 23 Wickets, als Südafrika für nur 55 Runs ausgekegelt wurde, bevor es Indien mit 153 Runs besiegte. Indien verlor in einem bemerkenswerten Zusammenbruch seine letzten sechs Wickets für keine Runs.

Südafrika kehrte dann zu Beginn des zweiten Innings an den Schlagbaum zurück und beendete den ersten Tag mit 62:3.

Am zweiten Tag am Donnerstag war es ähnlich, auch wenn Aiden Markram von den Proteas tapfer versuchte, die Zahl der gefallenen Wickets einzudämmen. Markram erzielte mit 103 Bällen bemerkenswerte 106 Punkte, während der nächsthöhere Punktestand des Teams nur 12 Runs betrug.

Südafrika verlor schließlich 176 Punkte und ließ Indien ein bescheidenes Ziel von 79 Runs, um das Spiel zu gewinnen. Die Gastmannschaft erreichte ihr Ziel in nur 12 Overs und beendete das Spiel mit 80:3 und glich die Serie zum 1:1 aus.

Das Testspiel hat nun das Spiel zwischen Australien und Südafrika aus dem Jahr 1932 als kürzestes Testspiel aller Zeiten abgelöst, so die Statistik von ESPNCricinfo.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com