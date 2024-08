- In Tettnang wurden mit einem Brand verbundene Schäden im Wert von rund 800.000 Euro verursacht

In einem Feuer in einer alten Tankstelle im Gebiet des Bodensees entstand ein Schaden von etwa 800.000 Euro. Außerdem wurde eine Person leicht verletzt und aufgrund des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher einen Tag nach dem Feuer in Tettnang mitteilte.

Die ehemalige Tankstelle wird nun als Garage betrieben. Dort wird kein Kraftstoff mehr gelagert, jedoch fing leider ein Fahrzeug Feuer. Kurz darauf breitete sich das Feuer auf das Nachbarhaus aus.

Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr war mehrere Stunden vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Die zuständigen Behörden haben entschieden, die Ursache des Feuers in der ehemaligen Tankstelle zu untersuchen. Die Kommission könnte im Licht dieses Vorfalls die Sicherheitsvorkehrungen in ihren Durchführungsakten für ähnliche Einrichtungen verschärfen.

Lesen Sie auch: