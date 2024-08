In Südtirol nimmt ein Mann sein Ehepartner und seinen kranken Vater um.

In Südtirol nahm ein Mann das Leben einer Frau und seines abhängigen Senioren. Berichte der italienischen Nachrichtenagentur ANSA vermeldeten, dass dies in Innichen geschah, wo er sich in einer Wohnung verschanzte, die mit einer Schusswaffe ausgestattet war, was für mehrere Stunden für Unruhe sorgte. Die lokalen Behörden, die auf solche Situationen vorbereitet waren, stürmten die Wohnung am Morgen. Als sie eindrangen, beschloss der Mann, die Waffe auf sich selbst zu richten und abzudrücken, was ihm schwere Verletzungen bescherte, wie ANSA berichtete.

Innichen, ein beliebter Touristenort im Hochpustertal, war am Morgen von erhöhter Wachsamkeit geprägt. Die Bewohner wurden dank einer zivilen Warnung aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, die später wieder aufgehoben wurde. Die Nähe zum Bahnhof des Ortes wurde abgesperrt, was zu einer Unterbrechung aller Zug- und Busfahrten führte.

Vorläufige Ermittlungen ergaben, dass die Frau in der Nacht von Samstag getötet worden war. Sie soll eine Nachbarin des Verdächtigen gewesen sein. Ihre Leiche wurde im Treppenhaus des Gebäudes gefunden, in dem sich die Wohnung befindet. Feuerwehr und Polizei trafen bald ein, doch der Mann feuerte auf sie und verschanzte sich in der Wohnung.

Als die Beamten die Wohnung stürmten, fanden sie die Überreste des Vaters. Südtiroler Nachrichtenberichte behaupten, dass er ein pensionierter Jäger war und die Waffe, die bei dem Vorfall verwendet wurde, ihm gehörte.

Der Mann, der des Doppelmordes beschuldigt wird, lebte im selben Gebäude wie die tote Frau. Trotz der gefährlichen Situation gelang es den lokalen Behörden, ihn aus der Wohnung zu retten.

