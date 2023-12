In Pflegeheim bricht Feuer aus, zwei werden verletzt

In einem Pflegeheim brach ein Feuer aus, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. In den frühen Morgenstunden des Montagmorgens ist im südniedersächsischen Bad Gandersheim ein Feuer in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Brandursache ist noch nicht...