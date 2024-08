- In Niedersachsen und Bremen gibt es weiterhin beispiellose Niederschläge und minimale Erleichterungen.

In den nächsten Tagen müssen sich die Bewohner von Niedersachsen und Bremen auf Regen einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt der Sonntag bewölkte Himmel und ständigen Regen, mit gelegentlicher Sonne am Nachmittag. Die Temperaturen pendeln zwischen 20 und 23 Grad Celsius. Die Nacht klärt sich auf, mit Inlandstemperaturen von 13 Grad Celsius und 16 Grad Celsius auf den Inseln.

Der neue Arbeitswoche beginnt mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Bewohner von Bremen und Niedersachsen sollten nur gelegentlichen Nieselregen erwarten. Die Temperaturen schwanken zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Die Nacht bleibt trocken mit vereinzelten Wolken, wobei das Thermometer auf kühle 9 Grad Celsius fällt.

Am Dienstag scheint morgens die Sonne, doch am Nachmittag ziehen Wolken über die Ems-Region, mit Regenvorhersage, insbesondere in Ostfriesland. Die Höchsttemperaturen steigen auf rund 24 Grad Celsius auf den Inseln und heiße 28 Grad Celsius in Hannover.

