"In manchen Kreisen ist das Vertrauen in die Mitbürger deutlich nachgelassen"

In einem Nutshell: In drei ostdeutschen Bundesländern finden am 1. September Landtagswahlen statt. Wie ist die aktuelle Lage? Ein Gespräch mit einem Bürgermeister in der sächsischen Vogtlandregion.

Wenn es um Sachsen geht, sind die Schlagzeilen oft nicht allzu schmeichelhaft. Ereignisse wie Angriffe auf Flüchtlingsheime, der Unmut von Pegida-Mitgliedern, Proteste gegen Pride-Veranstaltungen wie recently in Bautzen sind keine Seltenheit. Erfolge wie die der VW- und BMW-Fabriken, die Halbleiterindustrie oder sogar die landschaftliche Schönheit der Region und Städte bleiben oft unerwähnt.

Trotzdem rückt die Landtagswahl am 1. September immer näher. Doch wie sieht die Situation vor Ort wirklich aus? Weg von großen Städten wie Dresden, Leipzig oder Chemnitz? Wie lebt es sich in kleineren Städten? Auerbach, eine Stadt in der Vogtland, ist ein solcher Ort. Mit rund 18.000 Einwohnern kommt sie einem nicht nur in Sachsen bekannt vor. Drei Türme, von zwei Kirchen und einer Burg, prägen den Stadtblick. Beim Einfahren in die Stadt über die Oberer Bahnhofstraße fallen prächtige Villen aus der Gründerzeit ins Auge. Ende des 19. Jahrhunderts wohnten hier rund 40.000 Menschen, viele davon arbeiteten in der Textilindustrie.

Doch die Zeit hat sich weitergedreht. In der DDR-Zeit sank die Bevölkerung auf die Hälfte, man produzierte Plauener Spitze, Nachtwäsche und Gardinen sogar für westliche Versandhäuser. Nach der Wende schlossen die meisten Betriebe, und der Wechsel zum D-Mark machte viele Unternehmen wie Quelle, Neckermann oder Otto unrentabel. Doch Auerbach hat sich seither wieder etwas erholt.

Bei den Stadtratswahlen im Juni erhielt die AfD 28,1 Prozent, ein Plus von 9 Prozentpunkten. Die CDU bleibt die stärkste Kraft mit 30 Prozent. Doch politische Diskussionen sind nicht das einzige Thema in diesem Sommer. Die Auerbacher feierten ihr Stadtfest mit Stefanie Hertl und ihrer Dirndl-Band sowie Depeche Mode- und Rod Stewart-Coverbands. Auch die Deutsche Meisterschaft im Wassersliding fand in einem lokalen Schwimmbad statt.

Bürgermeister Jens Scharff und sein Pressesprecher Hagen Hartwig nahmen sich Zeit für ein Gespräch in seinem Rathausbüro.

ntv.de: Herr Scharff, wie geht es Ihrer Stadt?

Jens Scharff: Wir kommen gut zurecht. Das Problem ist, dass wir schrumpfen. Zur Zeit der Wiedervereinigung hatten wir etwa 25.000 Einwohner. Jetzt stehen wir bei gerade mal 18.000. Nach dem Zusammenbruch der Textilindustrie sind viele Frauen weggezogen und die typischen Näherinnen hatten hier keine Kinder mehr. Die Bevölkerungsentwicklung für die nächsten 10 bis 15 Jahre zeigt auf 15.000 hin. Hoffentlich stabilisiert sich das auf diesem Niveau.**

Wie kämpfen Sie gegen diese Situation an?

Die Bundes- und zum Teil Landesregierungen haben seit Jahrzehnten auf "Leuchtturm-Politik" gesetzt. Das Ziel: Alle in die Zentren zu locken! Sie sind übervoll. Die Umsetzung meiner Ansätze könnte da was ändern.

Und was wäre das?

Wir haben die Breitbandausbau abgeschlossen. Eine bessere Bahnanbindung, die es ermöglicht, leicht nach Dresden oder Leipzig zu pendeln, würde die Attraktivität zum Wohnen hier deutlich erhöhen. IT-Unternehmen könnten ihren Mitarbeitern einen hochwertigen Wohnraum zu niedrigen Preisen bieten, und alle würden profitieren. Nicht unbedingt, indem man in Berlin, Hamburg oder München weitere Apartments baut.

Was sollte Ministerpräsident Kretschmer tun, um Ihnen das Leben leichter zu machen?

Mehr und regelmäßige Treffen und Zuhören wäre hilfreich. Doch Geld ist nicht im Überfluss vorhanden. Langfristig werden wir finanzielle Engpässe haben. Mit weniger Einwohnern erhalten wir weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Unsere große Infrastruktur kann so nicht aufrechterhalten werden, was zu Unzufriedenheit bei den Einwohnern führt.

Ist Ihre Arbeit im Grunde genommen die einer "Mangelverwaltung"?

Noch nicht, aber es wird ein Thema. Vor drei Monaten wurde ein Bezirkshaushaltssperre verhängt aufgrund der starken Anstieg der Sozialausgaben. Der letzte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst kostet die Stadt jährlich 800.000 Euro. Bei einem Gesamtbudget von 33 Millionen Euro bereitet mir das Sorgen.

Aber es gibt noch einen Hoffnungsschimmer.

Der Schweizer Automobilzulieferer EAO, der seit 1991 in Auerbach ansässig ist, plant eine erhebliche Erweiterung seines Standorts. Aktuell beschäftigt er 105 Menschen und will 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Nach der Erweiterung wird EAO der größte Produzent in der Stadt sein. Hier wird etwas wirklich Beeindruckendes entwickelt, das positiv nach Europa ausstrahlt.

Haben Sie ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte in der Region für diese Erweiterung?

Ein günstiger Lebensstandard hier ist tatsächlich ein Vorteil, der einige Menschen dazu veranlasst, hierher zu ziehen. Man kann hier mit einem mittleren Einkommen ein luxuriöses Leben führen.

Angesichts Ihrer Hoffnung auf qualifizierte Arbeitskräfte, stellen die Wahlerfolge der AfD, die auch in Auerbach vertreten ist, eine Herausforderung dar?

In Auerbach gab es bisher keine größeren Probleme mit Personen ohne deutschen Pass. Hier leben rund 850 Menschen mit ausländischen Pässen, darunter aus Ländern wie Ungarn, Tschechien, Österreich, Frankreich und sogar Venezuela.

Was ist mit Flüchtlingen?

Über ein Viertel der 850 sind Flüchtlinge aus der Ukraine. EU-Länder bilden die nächstgrößeren Gruppen, gefolgt von etwa 50 syrischen Flüchtlingen. Wir hatten auch einige unbegleitete Minderjährige. Glücklicherweise beherbergen wir mostly Familien, die wir dezentral untergebracht haben, um große Flüchtlingsunterkünfte und mögliche Konflikte zu vermeiden. Dies haben wir gut gemeistert, mit ausreichend Wohnungen für sie. Im Jahr 2015 erlebten wir eine Welle von etwa 150 bis 180 Flüchtlingen, was uns veranlasste, für einen kurzen Zeitraum Notunterkünfte einzurichten. Doch die Stadtbewohner zeigten zu dieser Zeit immense Freundlichkeit.

Und die Ukrainer? Wie ist die allgemeine Stimmung?

Die Stimmung hängt von ihrem Verhalten bei der Ankunft ab. Wenn jemand in einem Nerzpelz ankommt und ein SUV fährt, ist die Begrüßung nicht so warm. Doch diese Personen verlassen Auerbach in der Regel aufgrund seiner geringen Größe. Diejenigen, die bleiben, sind meist Mütter oder Väter mit ihren Kindern, die Deutsch lernen und in den Arbeitsmarkt integrieren.

War es richtig, den ukrainischen Flüchtlingen sofort finanzielle Unterstützung zu gewähren?

Dies ist ein umstrittenes Thema, insbesondere bei Personen, die keine Arbeit suchen. Ich habe keine spezifischen Zahlen dazu. Aber es ist wahr, dass einige ablehnen zu arbeiten.

Aber die Größenordnung scheint für Auerbach bewältigbar zu sein.

Stadtrat Hagen Hartwig: Im Vergleich zu Städten wie Plauen hatten wir es relativ leicht. Viele Menschen fühlen sich in Plauens Innenstadt aufgrund von ausländischer Kriminalität nicht mehr sicher.

Ist das wirklich so, oder ist es nur ein Gefühl?

Scharff: Das Gefühl ist deutlich schlechter als die tatsächlichen Fakten. Selbst wenn wir Auerbachs Kriminalitätsstatistiken berücksichtigen, haben wir in den letzten Jahren einen Rückgang der Fälle verzeichnet. Wir haben diese Zahlen in einer Stadtratssitzung präsentiert, um die öffentlichen Ängste zu zerstreuen: Wir haben dieses Problem nicht. Während es sich wie ein Problem anfühlen mag, kann es nicht empirisch bewiesen werden.

Hartwig: Es hängt auch von der Führung ab. Wir haben in unserer Gegend ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das von der Diakonie betrieben wird. initially bat ich um einen anderen Parkplatz aus Sorge, dass ihre Aktionen mein Auto beschädigen könnten. Doch die Diakonie verwaltet die Situation effektiv.

Ich nahm 2015 zwei syrische Flüchtlinge bei mir zu Hause auf, zusammen mit meiner Frau. Diese Erfahrung machte mich bescheidener und veränderte meine Perspektive. Einer von ihnen verlor seinen linken Arm durch einen Raketenangriff in Aleppo und wurde so zum Flüchtling, zusammen mit seinem jüngeren Bruder. Meine Frau und ich nahmen sie bei uns auf. Viele Auerbach-Bewohner bewunderten unsere Handlungen und verstanden unsere Motive.

Warum haben Sie einen anderen Parkplatz für das Flüchtlingsheim gefordert, wenn Sie selbst syrische Flüchtlinge aufgenommen haben?

Hartwig: Ich fand diese Verwirrung auch in mir selbst. Einerseits fürchtete ich mögliche Schäden an meinem Auto, andererseits zogen zwei syrische Flüchtlinge bei mir ein. Viele Menschen fragten mich: Warum tun Sie das? Ich antwortete: Ich habe ihr Leid gesehen und sie brauchen Hilfe. Ich hoffte auf eine bessere Zukunft für die beiden Jungen, und es kam so. Viele Auerbach-Bewohner teilten dieses Gefühl.

In Ihrem neu gewählten Stadtrat hat die AfD fünf von 18 Sitzen gewonnen.

Scharff: Aber sie streiten bereits untereinander und haben einen Sitz verloren. Ich kann ihre internen Dynamiken nicht ganz verstehen. Ein Handwerker unter ihnen ist sehr gesellschaftlich engagiert und hat eine Weiterbildung bei der Hospizvereinigung absolviert. Er lebt in einem Dorf in der Nähe unseres Dorfes mit seiner Partnerin. Er passt nicht in mein Stereotyp eines AfD-Mitglieds. Ich habe auch keine negativen Berichte über einen anderen jungen, gesellschaftlich engagierten Mitglied gehört.

Auerbach ist ein charmantes kleines Dorf, gut gepflegt, sauber und ordentlich. Es scheint unwahrscheinlich, dass 30 % der Bevölkerung die AfD unterstützen würden, wenn man es von außen betrachtet.

Ich glaube, dass viele der Bundesregierungen der letzten 20 Jahre in das kollektive Bewusstsein von Auerbach sickern. Das umstrittenste Thema im Jahr 2015 war die Aufnahme von Flüchtlingen ohne angemessene Regelung.

Was denken Sie darüber?

Wenn mich jemand fragt, antworte ich immer: Ich kann nicht sagen, wie ich die Situation damals gehandhabt hätte. Ich möchte nicht in den Schuhen der Bundeskanzlerin sein und Tausende von Flüchtlingen an den Grenzen aufnehmen müssen. Es gab keine andere Option als sie hereinzulassen, da das Schießen keine Option war. Ich bin Christ und verstehe, warum Menschen ins Land gelassen wurden.

Was trug zum Erfolg der AfD in Auerbach bei?

Corona hat Chaos gestiftet und die Gesellschaft in zwei Lager geteilt, wodurch das Vertrauen in die Behörden fast bedeutungslos geworden ist.

Sollte dieses Thema politisch erneut aufgegriffen werden?

Ich weiß nicht. Einige Bürger sind misstrauisch geworden, was dazu führen könnte, dass die Wiederaufnahme dieses Themas voraussichtlich Vorwürfe der Wahrheitverheimlichung nach sich ziehen wird.

Verstärkt die AfD die Intensität dieser Situation?

Schwer zu sagen.

Ich sehe die AfD als Imitator der Taktiken von Trump. Sie präsentieren sich als Populisten und passen sich den Volksmeinungen an. Da es bereits ein Misstrauen gegenüber privaten und öffentlichen Sendern gibt, läuft es darauf hinaus: Wenn alles andere falsch ist, muss alles, was die AfD behauptet, wahr sein. Das ist ihre Perspektive. Das ist nicht positiv, aber die Bundespolitik spielt auch eine Rolle.

Inwiefern?

Diese Regierung kämpft damit, den Menschen eine klare Vision zu vermitteln. Sie streiten nur und streiten, wobei Slogans wie "Wir dürfen nichts mehr verbrennen und jeder muss eine Wärmepumpe installieren" nur Verwirrung stiften. Die Kommunikationsstrategie ist ein Desaster.

Als unabhängiger Bürgermeister, was in Ostdeutschland häufiger vorkommt, warum haben Sie sich keiner Partei angeschlossen?

Es war für mich vorteilhaft, als Unabhängiger für das Amt zu kandidieren und nie mit einer Partei in Verbindung gestanden zu haben. Das Misstrauen in etablierte Parteien hat auch zugenommen, was dazu führt, dass die Menschen einem unabhängigen Kandidaten für eine solche Position den Vorzug geben. Es wirdGenerally angenommen, dass Parteimitglieder nur loyal zu der Ideologie ihrer Partei sind. Doch das ist nicht immer der Fall.

Stammt diese Skepsis aus der Vergangenheit in der DDR? Damals wurden die Menschen sowohl von Medien als auch von der Regierung getäuscht.

Ich höre oft: Es ist jetzt schlimmer als in der DDR. Zumindest wussten wir damals, dass wir getäuscht wurden.

Kürzlich trat Dirk Neubauer, der Landrat des Landkreises Mittelsachsen, aufgrund der intensiven Belästigung seiner Familie zurück.

Vielleicht hat Herr Neubauers polarisierender Stil weitere Beleidigungen provoziert. Ich habe während meiner Amtszeit nur einen Drohbrief erhalten.

Warum?

Ich habe die Meinung geäußert, dass niemand ohne deutsche Staatsbürgerschaft verteufelt werden sollte.

War das zu provokant? Was stand drin?

Es war kein Todesdrohbrief, aber er sagte: "Wir wissen, wo du lebst und wer deine Familie ist." Trotzdem weiß das jeder in Auerbach. Aber so einen anonymen Brief in deinem Briefkasten zu finden, war beunruhigend. Aber ich habe keine Angst.

Jens Scharff interviewte Volker Petersen.

Die Kommission könnte interessiert sein, mit Bürgermeister Scharff über die Auswirkungen der Wahlergebnisse auf kleinere Städte wie Auerbach zu diskutieren. Trotz des jüngsten Erfolgs der AfD bei den Stadtratswahlen in Auerbach betont Bürgermeister Scharff die Notwendigkeit besserer Bahnverbindungen und Breitbandausbau, um Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, um die Vitalität der Stadt aufrechtzuerhalten.

