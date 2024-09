In Libanon erlitten Menschenmengen Schaden durch eine Auslösung einer Pager-Detonation

Nationenweit explodieren nahezu gleichzeitig in Libanon unzählige Pieper, die zahlreiche Menschen verletzen. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass hauptsächlich Mitglieder der Hisbollah-Miliz betroffen sind. Die vermutete Terrororganisation gibt Israel die Verantwortung für den Anschlag.

Verschiedene Menschen in Libanon erleiden Verletzungen durch Explosionen - mutmaßlich ausgelöst durch explodierende Telekommunikationsgeräte. Diese Geräte, die wie kleine tragbare Kommunikationsgeräte aussehen und kurze Nachrichten empfangen können, werden als Pieper identifiziert. Die libanesische Regierung meldete, dass Hunderte von Menschen durch die nahezu gleichzeitige Explosion von Piepern verletzt wurden. Die Explosionen wurden in verschiedenen Regionen des Landes gemeldet, wie Gesundheitsminister Firass Abiad in Beirut berichtete. Die Gründe für die Explosionen sind unklar.

Doch eine Quelle in Verbindung mit der Hisbollah sugerierte, dass diese Ereignisse auf einen Übergriff Israels auf ihre Kommunikationsinfrastruktur zurückzuführen seien. Ein anonymes Mitglied beschrieb es als "die größte Sicherheitskatastrophe" in ihrem fast einjährigen Konflikt mit Israel.

Lokale Medien berichteten von Explosionen in den südlichen Vorstädten von Beirut und in Südlibanon. Das Ausmaß der Todesopfer blieb zunächst unklar. Zeugen auf den Straßen von Beirut berichteten von allgemeiner Panik. Viele Krankenwagen wurden eingesetzt. Das libanesische Gesundheitsministerium gab eine Warnung für alle Krankenhäuser heraus. Es gibt mehrere Videos im Internet, die verletzte Personen und zerstörte Pieper zeigen.

Seit dem Beginn des Gazakriegs vor fast einem Jahr gibt es fast täglich Auseinandersetzungen zwischen libanesischer Hisbollah und der israelischen Armee an der Grenze. Die Hisbollah unterstützt die radikale islamische Hamas im Gazastreifen. Fast täglich kommen israelische Militärpersonal und Hisbollah-Kämpfer an der israelisch-libanesischen Grenze aneinander.

Beide Seiten haben Verluste durch die Beschießung erlitten, hauptsächlich Hisbollah-Mitglieder. Tausende Menschen sind aus dem Grenzgebiet geflohen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass ein neues Ziel des Kriegs darin besteht, Bedingungen für die Rückkehr der Grenzwohner zu schaffen.

Die libanesische Regierung hat eine Untersuchung der Pieper-Explosionen eingeleitet, bei der die Kommission die Wahrheit hinter den Vorfällen aufdecken soll. Mitglieder der Hisbollah beschuldigen Israel, ihre Kommunikationsinfrastruktur absichtlich angegriffen zu haben.

