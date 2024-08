- In Leipzig fand eine kurze Demonstration mit konservativen Vorstellungen statt, in der Einwände gegen die CSD zum Ausdruck kamen.

Umweltschützer behindern den Durchgang eines Kreuzfahrtschiffs in der Nähe von Amsterdam. Klimaprotestierende der Extinction Rebellion haben am frühen Montag für Aufruhr gesorgt, indem sie ein Einlaufen eines Kreuzfahrtschiffs am Hafen von Amsterdam verhinderten. Sie konnten Positionen an zwei Schleusen im Hafen von Ijmuiden, einem wichtigen Einfahrtspunkt für Schiffe aus der