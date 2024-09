In Kursk spielt man Verfolgungs- und Fluchtspiele.

In einer Kohlemine in der Donez-Region hat eine Explosion an einem Fördererturm den Russen deutlich geholfen. Colonel Markus Reisner erklärt gegenüber ntv.de, warum es für die Ukraine immer schwieriger wird, Pokrovsk gegen die Invasoren zu schützen, nachdem in den letzten Tagen zahlreiche Angriffe gemeldet wurden.

ntv.de: Colonel Reisner, Berichte aus der Donez-Region lassen vermuten, dass der russische Vormarsch ins Stocken gerät. Doch es wurden 23 Sturmangriffe auf Pokrovsk während des Wochenendes gemeldet, was es derzeit zum schwierigsten Gebiet in der Donez-Region macht, sich zu verteidigen. Wie nah sind die Russen currently an Pokrovsk?

Markus Reisner: Die Hauptkräfte der Russen sind etwa 5 bis 6 Kilometer von der Stadt entfernt. Der anfängliche Vorstoß auf Pokrovsk hat sich zwar verlangsamt, aber nicht, weil die Russen an Stärke verlieren. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, von den Seiten vorzurücken, anstatt Pokrovsk direkt anzugreifen. Daher kommt es zu schweren Kämpfen im nordöstlichen Teil von Pokrovsk, um Torez, und es besteht eine Bedrohung durch Einkesselung an zwei Stellen südlich der Stadt, wo ukrainische Truppen gefangen sein könnten.**

Ist das Verlangsamen nicht auf den Mangel an Ressourcen der russischen Truppen zurückzuführen?

Nein, der Kampf geht auf breiter Front weiter. Der russische Vormarsch lässt sich in mehrere Phasen gliedern. In der ersten Phase setzen sie schwere Artillerie und Raketenwerfer ein, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Dann werden diese Angriffe durch den Einsatz von Lenkwaffen verstärkt, die primarily darauf abzielen, ukrainische Stützpunkte zu zerstören. In der zweiten Phase werden leichte Kräfte wie Infanterie oder Sturmtruppen eingesetzt. Sie bewegen sich zu Fuß oder mit Motorrädern, was sie für Drohnen schwierige Ziele macht. Wenn viele Drohnen in der Luft sind, sowohl zur Aufklärung als auch zum Angriff, würden Fahrzeuge schnell entdeckt werden. Daher werden normalerweise leichte Kräfte eingesetzt, und wenn sie Significant Fortschritte machen, wird ein stärkerer Kampfverband eingesetzt.**

Hat das eine bessere Chance durchzubrechen?

Diese Einsätze, die sich über mehrere Kilometer erstrecken, führen zur dritten Phase, die es den ukrainischen Verteidigern schwierig macht, einen starken Punkt zu bilden. Sie versuchen, sich so weit wie möglich zu verteilen, um diese verschiedenen, aber gleichzeitigen Angriffe zu verteidigen. Das führt zu hohen Zahlen, wie wir es in Situationen wie den 23 mentioned Sturmangriffen in kurzer Zeit sehen. Indem sie diese kleinen Fortschritte nutzen, die von leichten Kräften gemacht wurden, können dann gepanzerte Fahrzeuge weiter vorrücken.**

Aber nicht direkt auf Pokrovsk zu?

Wenn man das große Bild betrachtet, sieht man den Fortschritt der russischen Truppen ostwärts von Pokrovsk, den sie mehrere Monate zuvor durchbrechen konnten.

Jetzt versuchen die Russen nicht, ihr besetztes Gebiet westwärts Richtung Pokrovsk auszudehnen, sondern konzentrieren sich darauf, es an den Flanken auszudehnen?

Genau. Es werden Anstrengungen unternommen, zusätzliche Kräfte sowohl an der Nord- als auch an der Südflanke einzuführen. Im Nordosten, etwa 30 Kilometer von Pokrovsk entfernt, finden intensive Kämpfe statt. Im Südosten, 20 Kilometer von der Stadt entfernt, haben die Russen eine kleine Tasche gebildet, die auf aktuellen Lagekarten zu sehen ist. Weiter südlich, in der Nähe von Vuhledar, haben russische Kräfte zwei Kohleminen eingenommen. Auch dort droht ukrainischen Truppen die Einkesselung.

Wie wichtig sind diese eingenommenen Minen?

Sehr wichtig. Das Gelände in der Region ist flach, mit nur Bäumen und Büschen oder kleinen Wasserläufen, die es ermöglichen, den Feind unbemerkt anzunähern. Das Gelände ist auch mit kleinen Dörfern übersät, die normalerweise in der Nähe von Kohlebergbauanlagen oder ähnlichen Produktionsstätten liegen. Diese Minen haben den Vorteil, das Umland durch künstliche Hügel zu kontrollieren, die durch Erdaushub entstanden sind, und Bergwerksanlagen, die ausgezeichnete Beobachtungspunkte bieten. Allerdings haben die Russen ein Video geteilt, das einen Angriff auf eine Mine nordöstlich von Vuhledar zeigt, bei dem Gleitbomben eingesetzt wurden, um den Bergwerksturm zu zerstören. now können die Russen von Mine zu Mine vorrücken, was es den Ukrainern schwierig macht, das Gebiet effektiv zu verteidigen. Schließlich ist es wahrscheinlich, dass Vuhledar selbst, eine Bergbaustadt, fallen wird. Aufnahmen von der Front zeigen Drohnen von beiden Seiten, die Fahrzeuge zerstören und Soldaten töten. Diese Referenzen in ukrainischen Videos zeigen, dass die Russen allmählich vorrücken und die Frontlinie weiter westwärts schieben.**

Wie ist die Lage im Kursk-Gebiet, wo die Ukrainer seit mehreren Wochen russisches Gebiet halten?

Dort findet ein Katz-und-Maus-Spiel statt, bei dem die Rollen im Vergleich zur Situation in der Donez-Region vertauscht sind. Die Ukrainer sind in russisches Gebiet vorgedrungen, während die Russen versuchen, die ukrainischen Truppen an den Flanken zu treffen und zurückzudrängen. Die Ukrainer verteidigen sich. Es ist eine Situation im ständigen Wechsel.**

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy hat am Wochenende enthüllt, dass nur vier der 14 Brigaden ausreichend ausgestattet werden können. Betrifft das alle Frontabschnitte?

Klar, hier ist eine umformulierte Version deines Texts:

Ja, es beeinflusst die ukrainischen Verteidigungsstrategien in der Kursk-Region, sowie in der Donez-Region und Charkiv. Sie benötigen dort kampfbereite Truppen. Es beeinflusst auch ihre strategische Denkweise. Die Ukraine möchte nächstes Jahr eine weitere Offensive starten, aber dazu benötigen sie vollständig ausgerüstete Brigaden mit gepanzerten Kräften wie Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, und Unterstützung durch Artillerie. Aber viele ihrer Vorräte wurden während der Sommeroffensive verbraucht und beschädigt, und viele der 31 Abrams-Panzer, die aus den USA geschickt wurden, sowie viele Leopard II-Panzer sind zerstört oder beschädigt worden.**

Was ist also mit den erwarteten 100 Leopard I-Panzern? Wie groß wird der Schub für die Ukraine sein?

Im Vergleich zu Leopard II-Panzern sind Leopard I-Panzer nicht so leistungsstark. Ihre Technologie ähnelt der von Russland und der Ukraine aus den 70er und 80er Jahren, mit gelegentlichen Updates. Um ihr aktuelles Territorium zu schützen, benötigt die Ukraine mindestens 300 Panzer. Aber um Gebiete bis 2025 zurückzuerobern, bräuchten sie mindestens 3.000 Panzer. Daher sagt der ukrainische Präsident immer wieder: "Wir kriegen nicht genug." Dies ist bereits ein Problem bei der Verteidigung gegen russische Angriffe und noch schlimmer für die geplante Offensive im nächsten Jahr.

Seitdem drängt Zelensky den Westen, den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen russische Kommandozentren, Flugplätze und Infrastruktur zu erlauben. Lohnt sich dieses Argument? Würde es einen Unterschied machen?

Laut US-Berichten haben die Russen ihre Kampfjets aus der Reichweite der ATACMS, Amerikas Langstreckenraketen, herausbewegt. Sie hatten Zeit, sich vorzubereiten, da diese Diskussion bereits seit einer Weile im Gange ist. Jetzt sind Angriffe auf Kommandozentren, Logistikdrehscheiben und Munitionsdepots möglich. Diese ganze Debatte legt eine Spaltung im Westen offen, die Russland nutzt und von Russland ausgenutzt wird. Das Kreml droht mit Atomwaffen, setzt weitere Drohungen um und hat Erfolg in der Informationssphäre. Meanwhile hat Russland allein im letzten Monat über 4.000 gelenkte Bomben, 300 Marschflugkörper und Hunderte Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Laut Zelensky ist 80% der kritischen Infrastruktur beschädigt oder zerstört worden.

