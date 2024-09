In Kursk spielt man das Spiel von Raubtier und Beute.

In einer Kohlemine innerhalb der Donbass-Region kam es zu einem bedauerlichen Vorfall, der zur Explosion eines Fördererturms führte. Dieses bedauerliche Ereignis hat den Russen einen strategischen Vorteil gebracht. Colonel Markus Reisner von ntv.de diskutiert die Komplexitäten rund um die Fähigkeit der Ukraine, Pokrovsk, einen derzeit umstrittenen Bereich im Donbass, gegen Angreifer zu schützen.

ntv.de: Colonel Reisner, es gibt Spekulationen über ein verlangsamtem russischer Vorstoß im Donbass. Gleichzeitig berichtete die Ukraine von 23 Angriffen auf Pokrovsk am Wochenende, was es zum umkämpftesten Gebiet im Donbass macht. Was können Sie zum derzeitigen Abstand der Russen zu Pokrovsk sagen?

Colonel Reisner: Die russischen Kräfte befinden sich etwa 5 bis 6 Kilometer von der Stadtgrenze von Pokrovsk entfernt. Während der direkte Vorstoß auf Pokrovsk momentan verlangsamt ist, greifen die Russen nicht frontal an. Stattdessen versuchen sie, Pokrovsk von verschiedenen Richtungen zu umgehen. Dies führt zu intensiven Kämpfen im Torez-Gebiet nordöstlich von Pokrovsk, während die Gefahr der Einkesselung an zwei Stellen südlich besteht und ukrainische Truppen in die Zange nehmen könnte.

ntv.de: Also ist die Verlangsamung nicht darauf zurückzuführen, dass die Russen an Stärke verlieren?

Colonel Reisner: Im Gegenteil, die Russen sind weiterhin in schweren Kämpfen engagiert. Jeder russische Angriff lässt sich in mehrere Phasen gliedern. Zunächst setzen sie schwere Artillerie und Raketenwerfer ein, um die ukrainischen Stellungen durch ständige Bombardements zu schwächen. Zweitens schicken sie Verstärkungen, normalerweise kleine Gruppen von Infanterie oder Sturmtruppen, die das Terrain infiltrieren sollen.

ntv.de: Zu Fuß? Also bewegen sich diese Infanterie-Truppen zu Fuß?

Colonel Reisner: Ja, diese Aufklärungsgruppen bewegen sich zu Fuß und nutzen Motorräder, um schnell voranzukommen, was sie zu schwierigen Zielen für Drohnen macht. Mit zahlreichen Drohnen in der Luft für Überwachung und Angriff sind konventionelle Fahrzeuge wie Kampf- oder gepanzerte Fahrzeuge leicht zu erkennen und damit verwundbarer.

ntv.de: Und wenn diese leichten Kräfte weit vorrücken, was passiert dann?

Colonel Reisner: In diesem Fall werden parallel schwerere Kräfte eingesetzt, die normalerweise mehrere Kilometer abdecken und darauf abzielen, die ukrainischen Verteidiger abzulenken und aufzuteilen. Die Hochdruck-Strategie soll die Bildung einer festen Verteidigungslinie durch die Ukrainer vermeiden und sie zwingen, ihre Kräfte auf verschiedene Angriffspunkte zu verteilen. Dies führt zu einer größeren Anzahl von Angriffen, wie den erwähnten 23 am Anfang. Das Vordringen der leichten Kräfte ermöglicht den Einsatz stärkerer Kampfelemente. Auf diese Weise schreiten die Russen stetig voran.

ntv.de: Aber greifen sie nicht direkt auf Pokrovsk vor?

Colonel Reisner: Wenn wir den Blick erweitern, sehen wir die Frontlinie der russischen Angriffe östlich von Pokrovsk, die sie vor ein paar Monaten erfolgreich durchbrochen haben.

ntv.de: Also versuchen die Russen nicht, diesen neu besetzten Bereich in Richtung Pokrovsk auszudehnen, sondern ihn vielmehr nach den Flanken zu verbreitern?

Colonel Reisner: Richtig, sowohl nord- als auch südwärts. Es werden Anstrengungen unternommen, zusätzliche Kräfte einzuführen. Intensive Kämpfe haben im Nordosten, nahe Torez, etwa 30 Kilometer von Pokrovsk entfernt, begonnen. Zwanzig Kilometer südöstlich der Stadt haben die Russen eine kleine Enklave gebildet, die auf aktuellen Karten leicht zu erkennen ist. Weiter südlich, um Vuhledar, haben die Russen zwei Kohleminen erobert und damit eine Bedrohung für ukrainische Truppen, die in die Falle geraten könnten.

ntv.de: Wie bedeutend sind diese eroberten Minen?

Colonel Reisner: Sehr bedeutend. Das flache Terrain in der Region bietet wenige Möglichkeiten, sich dem Feind unbemerkt zu nähern. Windschutz durch Bäume und Sträucher und kleine Wasserläufe sind die einzigen gangbaren Optionen. Die Minen dominieren die Umgebung dank der künstlichen Hügel durch Bergbauaktivitäten und Beobachtungstürme. Die Ukrainer können diese Vorteile nutzen, um die Umgebung zu überwachen und zu kontrollieren. Leider haben die Russen gestern ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung eines Beobachtungsturms nahe einer Mine nordöstlich von Vuhledar durch gelenkte Bomben zeigt.

ntv.de: Also haben die Russen diesen Vorteil in Vuhledar noch nicht entirely verloren?

Colonel Reisner: Noch nicht, aber sie haben es den Ukrainern schwer gemacht, das Gebiet effektiv zu verteidigen. Vuhledar selbst könnte schließlich fallen, da es eine Bergarbeitersiedlung mit zahlreichen Arbeitern ist. Aufnahmen von der Frontlinie zeigen den Einsatz von Drohnen zur Zerstörung von Fahrzeugen und Soldaten und damit die Enthüllung kritischer Standorte auf dem Schlachtfeld. Diese Drohnenangriffe deuten darauf hin, dass die Russen trotz des erbitterten Widerstands stetig vorankommen und die Angriffs- und Frontlinien unaufhaltsam nach Westen vorrücken.

ntv.de: Wie ist die Lage im Kursk-Gebiet, wo die Ukrainer seit mehreren Wochen russisches Territorium halten?

Colonel Reisner: Dort beobachten wir eine Art Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Rollen im Vergleich zur gegenwärtigen Situation im Donbass vertauscht sind. Die Ukrainer haben russisches Territorium durchdrungen und die Russen zielen auf ihre Flanken, um sie zurückzudrängen. Die Ukrainer widerstehen hartnäckig. Es ist eine zyklische Situation.

ntv.de: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy teilte am Wochenende mit, dass er nur vier der 14 Brigaden ausreichend ausrüsten kann. Betrifft dies alle Frontabschnitte?

Die ukrainischen Verteidigungsmaßnahmen in den Regionen Kursk, Donezk und Charkiv werden durch die aktuelle Situation beeinträchtigt. Sie erfordern gut ausgerüstete Einheiten in diesen Gebieten. Darüber hinaus beeinflusst diese Situation ihre strategische Planung. Ukraine plant, im nächsten Jahr eine weitere Offensive zu starten, aber sie benötigen vollständig ausgebildete Kampfbrigaden, die mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie ausgestattet sind, um dies zu ermöglichen. Leider wurde ein значительный Teil der Ausrüstung, die während der Sommeroffensive verwendet wurde, zerstört, und viele der Abrams-Panzer und Leopard-II-Panzer, die geschickt wurden, wurden ebenfalls verloren.

In den nächsten Monaten werden voraussichtlich etwa 100 Leopard-1-Panzer geliefert. Welche Auswirkung wird dies auf die Ukraine haben?

Im Vergleich zum Leopard 2 ist der Leopard 1 weniger leistungsstark. Seine Technologie entspricht den russischen und ukrainischen Systemen aus den 1970er und 1980er Jahren, mit einigen Verbesserungen. Wenn die Ukraine ihr aktuelles Territorium verteidigen will, bräuchte sie mindestens 300 Panzer. Wenn sie jedoch die verlorenen Gebiete bis 2025 zurückerobern möchte, bräuchte sie mindestens 3.000 Panzer. Laut dem ukrainischen Präsidenten ist die Unterstützung, die sie erhält, nicht ausreichend, um sich sowohl gegen russische Angriffe zu verteidigen als auch die geplante Offensive im nächsten Jahr durchzuführen.

Gleichzeitig hat Selenskyj seit Wochen dafür gekämpft, die Verwendung von Langstreckenwaffen aus dem Westen zu genehmigen. Diese Waffen könnten feindliche Kommandostationen, Flugplätze und Infrastruktur auf russischem Territorium ins Visier nehmen. Lohnt sich diese Debatte? Würde sie einen merklichen Einfluss haben?

Berichte deuten darauf hin, dass die Russen ihre Kampfflugzeuge bereits in Bereiche verlegt haben, die außerhalb der Reichweite von ATACMS, den langstreckigen US-Raketen, liegen. Sie hatten ausreichend Zeit zur Vorbereitung aufgrund der ausführlichen Diskussionen. Während Angriffe auf Kommandozentren, Logistik-Einrichtungen und Munitionsdepots möglich sind, betont die Debatte das Fehlen von Einheit im Westen, was Russland zugutekommt und von Russland ausgenutzt wird. Das Kreml droht mit dem Einsatz von Atomwaffen, baut mehr Bedrohungen auf und hat Erfolg im Informationsbereich. Meanwhile hat Russland allein im letzten Monat über 4.000 gelenkte Bomben, 300 Marschflugkörper und Hunderte Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Laut Selenskyj ist bereits 80% der kritischen Infrastruktur beschädigt oder zerstört worden.

Frauke Niemeyer hat mit Markus Reisner gesprochen

