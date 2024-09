In Kharkiv wurden neun Personen verletzt, zwei Todesfälle wurden in Sapporichya gemeldet.

17:46 Ukraine: Sumy's Energieanlagen erneut Ziel von russischen Drohnen Beamte berichten, dass Energieanlagen in Sumy, einer nordostukrainischen Metropole, erneut von russischen Drohnen angegriffen wurden. Erste Einschätzungen deuten darauf hin, dass es keine Todesopfer gibt, aber die ständigen Angriffe setzen das Energiesystem unter erheblichen Druck. Am Dienstag bombardierte Russland die Stadt und ihre Umgebung mit Raketen und Drohnen, was einen Stromausfall für etwa 280.000 Haushalte verursachte, wie das Energieministerium mitteilte.

17:27 Ukrainisches Generalstab: Russische Verluste steigen auf 1130 Der Ukrainische Generalstab meldet alarmierende 1130 tote oder verwundete russische Soldaten in den letzten 24 Stunden. Seit Beginn der vollständigen russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste gezählt. In den letzten 24 Stunden haben ukrainische Truppen 25 Artilleriesysteme, 45 Transport- und Kraftfahrzeuge und 6 Panzer zerstört.

17:15 Ukraine plant Einsatz von westlichen F-16-Kampfjets Beamte der Ukrainischen Luftstreitkräfte haben einen Einsatzplan für einlaufende westliche F-16-Kampfjets entworfen. Alle Aufgaben, die dem Militär und dem Verteidigungsministerium zugewiesen sind, wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky in seiner Abendvideoansprache festgelegt. Das Luftwaffenkommando diskutierte auch die Möglichkeit, die Flugzeugflotte zu erweitern und die Pilotenausbildung weiter zu verbessern. Viele Stimmen in Kiew plädieren für eine verbesserte Grundpilotenausbildung, wobei die aktuelle Ausbildungsdauer nur 40 Tage beträgt. Ukraine erwartet rund 60 F-16-Jets, aber bisher sind nur wenige geliefert worden.

16:59 Russland meldet Abwehr von ukrainischen Drohnenangriffen in mehreren Regionen Russland berichtet über ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Regionen. Luftabwehrtruppen schossen in der Nacht 54 ukrainische Drohnen über fünf russische Regionen ab, wie TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde im Grenzgebiet von Kursk abgeschossen, der Rest in den Grenzgebieten von Bryansk und Belgorod sowie in den westlichen Regionen Smolensk und Oryol. Die Agentur erwähnt nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, wo lokale Quellen und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein erhebliches Munitionsdepot in Toropets melden, der ein Stadtfeuer auslöste und die Evakuierung von Einwohnern erforderte.

16:37 Ukrainischer Angriff verursacht schweren Schaden an russischem Munitionsdepot Militärblogger berichten, dass der ukrainische Angriff auf Toropets in der Region Tver ein Munitionsdepot in Brand gesetzt hat, das zahlreiche Tonnen Munition und Raketen enthielt. Das Depot, das die Blogger als stark erweitert in den letzten Jahren beschreiben, verfügt über 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin behauptet, dass die Situation in der Region nun unter Kontrolle sei. Ukrainische Militärblogger schlussfolgern aufgrund ihrer Datenanalyse, dass erhebliche Schäden entstanden sind, insbesondere an neueren Bunkern.

15:42 Grünen-Fraktionsvize fordert Debatte über russischen Einfluss in Deutschland Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, fordert eine Bundestagsdiskussion über russische Einflussoperationen in Deutschland. "Interne Dokumente der russischen Propagandamaschine SDA zeigen die heimtückischen Methoden, mit denen russische Entitäten unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen manipulieren", sagt der Innensicherheitsbeamte. "Mit AfD, BSW und anderen Komplizen werden russische Narrative in der Öffentlichkeit und in Parlamenten verbreitet, um deutsche Interessen zu sabotieren. Personen, die sich für die Ukraine einsetzen, werden identifiziert, überwacht und es werden Versuche unternommen, sie öffentlich zu diffamieren."

14:42 Russische Trolle verbreiten falsche Videos über Kamala Harris Laut einer Untersuchung von Microsoft intensivieren russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine mit dem Kreml verbundene Gruppe, bekannt als Storm-1516, hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Kampagnen von Harris und ihrem Running Mate Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt eine angebliche Mob von Harris-Unterstützern, die einen mutmaßlichen Trump-Rally-Teilnehmer angreifen. Das zweite Video zeigt einen Schauspieler, der die erfundene Behauptung verbreitet, dass Harris für die Verletzung eines Mädchens in einem Unfall im Jahr 2011 verantwortlich sei und die Unfallstelle verlassen habe. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben, wie Microsoft mitteilt.

14:19 Explosionen und Feuer in russischem Tver Laut russischen Quellen haben ukrainische Drohnenangriffe ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen sollen das Feuer in Toropets ausgelöst haben, was die teilweise Evakuierung von Einwohnern erforderte. Gouverneur Igor Rudenya teilte dies auf der Telegram-Nachrichten-App mit. Feuerwehrleute arbeiten derzeit daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die genaue Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Russische Luftabwehrtruppen sollen noch damit beschäftigt sein, einen angeblichen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abzuwehren. Die Stadt mit etwa 11.000 Einwohnern soll angeblich der Standort eines russischen Lagers für Raketen, Munition und Sprengstoffe sein, wie ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 meldete.

03:57 Drohnenangriffe in RusslandMehrere russische Regionen im Westen werden von ukrainischen Drohnen angegriffen, wie lokale Gouverneure berichten. Im Smolensk-Region nahe der Grenze zu Belarus wurden sieben Drohnen abgeschossen, wie Gouverneur Wassili Anochin auf Telegram meldete. Eine Drohne wurde auch über der Oblast Orjol von der russischen Luftabwehr abgeschossen, wie Gouverneur Andrei Klichkov auf Telegram berichtete. Mindestens 14 Drohnen wurden in der Brjansk-Region abgeschossen, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram bekanntgab. Die Ukraine behauptet, dass die Angriffe kritische militärische, Energie- und Transportinfrastrukturen ins Visier nehmen, die für die russischen Kriegsbemühungen von entscheidender Bedeutung sind.

02:56 USA untersuchen russische Uranium-Exporte über ChinaDie US-Regierung untersucht Verdachtsmomente, dass China das Verbot russischer Uranium-Importe in die USA umgehen könnte, indem es angereichertes Uranium aus Russland importiert und sein eigenes Uranium in die USA exportiert, wie Reuters aus internen Quellen berichtet. "Wir machen uns Sorgen darüber, dass das Verbot russischer Uranium-Importe umgangen werden könnte", sagte Jon Indall von der US-Uranium-Produzenten-Vereinigung (UPA). "Wir möchten nicht abrupt von russischen Quellen zu chinesischen Importen wechseln. Wir haben das Handelsministerium aufgefordert, eine Untersuchung durchzuführen." Das US-Handelsministerium hat sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert.

hier.01:54 USA wollen Ölreserven auffüllenLaut einer internen Quelle plant die USA, ihre strategischen Ölreserven um bis zu sechs Millionen Barrel aufzufüllen. Wenn dies umgesetzt wird, wäre dies der größte Einkauf seit der erheblichen Freisetzung im Jahr 2022. Die US-Regierung hat ihre Ölreserven drastisch reduziert, um die hohen Benzinpreise nach der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 zu senken, was die "größte Freisetzung von Ölreserven aller Zeiten" darstellte.

00:45 Zivilisten bei Angriff auf Saporischschja getötetRussland hat angeblich die Oblast Saporischschja angegriffen, wobei mindestens zwei Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt wurden, wie Gouverneur Iwan Fedorov berichtete. Darüber hinaus teilte Gouverneur Fedorov mit, dass Komyschuvakha in der Region "schwer angegriffen" wurde, wobei mehrere Gebäude und eine Infrastrukturanlage beschädigt wurden. Rettungsteams sind noch vor Ort, um den Schaden zu begutachten.

23:38 US-Botschafterin bei den UN zum Friedensplan von SelenskyjDie US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, erklärte, dass die USA den "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geprüft haben. Während einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier sagte sie: "Wir haben den Friedensplan des Präsidenten Selenskyj geprüft. Wir glauben, dass er Potenzial für Erfolg hat. Es ist wichtig, zu bestimmen, wie wir in diesem Unterfangen zusammenarbeiten können." Thomas-Greenfield zeigte sich optimistisch bezüglich Fortschritten in den Friedensverhandlungen, ohne weitere Details zu nennen. Vermutlich bezog sie sich auf den "Siegplan" auf ukrainischer Seite, den Selenskyj letzten Monat vorstellte.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Unbekanntes Flugobjekt entpuppt sich als VögelLettland hat einen falschen Alarm wegen einer Luftraumverletzung durch ein unbekanntes Flugobjekt ausgelöst. Die Luftstreitkräfte bestätigten, dass das gemeldete Objekt, das von Nachbarland Belarus stammte und in die östliche Region Kraslava von Lettland einflog, lediglich eine Vogelschar war. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga eine mögliche Einflugsberechtigung gemeldet, was dazu führte, dass NATO-Abfangflugzeuge gestartet wurden, jedoch keine weiteren Bedrohungen in der Gegend entdeckt wurden.

21:59 Moldau und Deutschland schließen Cybersecurity-PaktMoldau und Deutschland arbeiten zusammen, um sich gegen die "hybride Kriegsführung von Putin" zu verteidigen, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte. In Chisinau betonte sie: "Deshalb erhöhen wir unsere Bemühungen, um diese Aggressionen abzuwehren." Durch die Bereitstellung von IT-Ausstattung, die Ermöglichung des Informationsaustauschs und die Durchführung von Schulungen wollen sie Moldau vor Cyberangriffen schützen und Desinformation aufdecken.

Die anhaltende ukrainische Konfliktsituation bereitet weiterhin Sorgen, da erneut Energieanlagen in Sumy von russischen Drohnen angegriffen werden. Zusammen mit den wiederholten russischen Luftangriffen auf Städte wie Charkiw und Saporischschja setzt dies die ukrainische Energieinfrastruktur und die Zivilbevölkerung unter starken Druck.

