In Italien wird immer noch um Küstenküste gekämpft.

Erstmals in der italienischen Geschichte protestieren Badbetreiber und Bürger für mehr öffentliche Strände

Zum ersten Mal in der Geschichte Italiens streiken Badbetreiber und eine bürgernahe Bewegung setzt sich für weniger Liegestühle und Sonnenschirme ein. Einige Betreiber fürchten um ihre Konzessionen, während andere sich mehr öffentliche Flächen wünschen.

"Gebt uns unsere Strände zurück!" ist der Kampfruf der "Mare Libero" (Freies Meer)-Bewegung, die seit 2019 für mehr öffentliche Flächen an Italiens Küsten kämpft. Die Aktion "Take Back the Beach", eine Anspielung auf den französischen Nationalfeiertag, fand am 14. Juli statt und umfasste Strände von Venedig bis Campania von Norden nach Süden. Die Protestierenden sprechen sich gegen die Privatisierung von Italiens Stränden aus, von denencurrently 69 Prozent von Konzessionsinhabern belegt sind, wie Geologe Mario Tozzi hervorhebt.

In der Vergangenheit haben Badbetreiber die Proteste ignoriert. Doch in diesem Jahr haben sie reagiert. Am 9. August kam es zum ersten Streik, und es wurden weitere Streiks für den 19. und 28. August angekündigt. Diesmal könnten die Badkonzessionsinhaber vor einer Existenzfrage stehen.

"Ein typisches italienisches Drama", seufzt eine Frau mittleren Alters im ligurischen Resort Zoagli. Sie hatte kürzlich Paraggi in der Nähe von Portofino besucht und berichtete ntv.de, dass der kleine Strand voller Liegestühle war und es schwierig war, ins Wasser zu gelangen, da die Klippen in der Nähe waren. Sie musste einen ziemlichen Weg zurücklegen, um einen Pfad zum Meer und einen freien Strand zu finden.

Paraggi ist kein Einzelfall. Das gilt auch für das venetische Adriaressort Jesolo, wo 69 Prozent der Strände von Badkonzessionsinhabern belegt sind, und Rimini in der Emilia-Romagna, wo 90 Prozent belegt sind, wie Umfragen der Umweltorganisation Legambiente aus dem Jahr 2019 ergaben.

"Wir haben das Datum des 14. Juli für die Aktion 'Take Back the Beach' gewählt, weil es ein Symbol für eine Befreiungsaktion ist, die an die französische Revolution erinnert", sagte Roberto Biagini, Vorsitzender von "Mare Libero", kürzlich der Tageszeitung La Stampa. Zweitens erinnert es an eine Entscheidung des Verfassungsgerichts von 2016, die die automatische Verlängerung von Konzessionen für illegal erklärte. "Deshalb gehen wir von Strand zu Strand und erklären den Menschen, dass sie das Recht haben, sich entlang der Strandlinie auszustrecken", sagte Biagini im Interview.

Im Frühjahr besetzten Mitglieder von Mare Libero den Strand des Luxus-Badclubs Twiga. Ein Tag im Twiga kostet 600 Euro für einen Liegestuhl, einen Sonnenschirm und exklusive Annehmlichkeiten. Der Sicherheitsmanager des Twiga in Ostia bei Rom rief die Polizei. Doch die Polizei konnte nur bestätigen, dass die Besetzer nichts Illegales taten.

Die Badkonzessionen laufen am 31. Dezember 2023 aus. Der Versuch der Regierung, sie bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern, wurde vom italienischen Staatsrat für illegal erklärt.

Für Badkonzessionsinhaber sind die Protestierenden von "Mare Libero" lästige Gegner, die die finanziellen Investitionen nicht verstehen. Ein Betreiber sagte kürzlich zu ntv.de: "Man darf nicht vergessen, dass es unsere Investitionen sind, die diesen Sandbereichen Wert verleihen."

Der Streit um "Mare Libero" gegen Badbetreiber

Die "Mare Libero"-Gruppe sorgt sich um den Mangel an öffentlichen Stränden, während Badkonzessionsinhaber sich um die Umsetzung der Bolkestein-Richtlinie sorgen. Diese Richtlinie aus dem Jahr 2006 erfordert, dass abgelaufene Konzessionen nicht automatisch verlängert, sondern neu ausgeschrieben werden. Italien unterzeichnete die Richtlinie 2016, doch alle Regierungen haben es bisher geschafft, ihre Umsetzung zu verschieben.

Ein jüngster Versuch, die Richtlinie umzusetzen, wurde zu Beginn dieses Jahres unternommen, indem argumentiert wurde, dass nur 19 Prozent der italienischen Küste für Strände genutzt wird, was ausreichend freie Strände für die Vergabe durch Ausschreibung übriglässt. Doch dieser Versuch wurde sowohl von der EU-Kommission als auch vom italienischen Staatsrat gestoppt, da er nicht zwischen tatsächlichen Badestränden und Küstenbereichen unterschied, die Klippen, urbanisierte Bereiche, Industrieanlagen oder Küstenstraßen sein könnten. kürzlich hat die italienische Wettbewerbsbehörde auch die Gemeinden und Regionen daran erinnert, abgelaufene Konzessionen bis zum Ende dieses Jahres neu auszuschreiben.

Dies erklärt den Streik, an dem 80 Prozent der Badkonzessionsinhaber teilnahmen, darunter Capalbio, ein beliebtes Resort in Latium. Der Streik bestand darin, dass die Liegestühle und Sonnenschirme von 7:30 bis 9:30 Uhr geschlossen blieben, eine Zeit, zu der sich weniger Badende am Strand aufhalten. Die Konzessionsinhaber wollen von der Regierung eine Garantie, dass sie ihre Investitionen zurückerhalten, wenn sie die Konzession verlieren.

Während diese Forderung auf den ersten Blick einleuchtend erscheint, hat sie auch ihre Tücken. Agostino Biondo von "Mare Libero" sagte ntv.de, dass die Badbetreiber die Regeln kannten, als sie den Konzessionsvertrag unterschrieben. Laut Absatz 49 der Schifffahrtsregelungen werden Strukturen, die der Betreiber errichtet hat und nicht leicht entfernt werden können, Eigentum des Staates, ohne Entschädigung. Die beiden Parteien hätten andere Bedingungen verhandeln können, aber sie taten es nicht, so dass die Badbetreiber kein rechtliches Anrecht auf Entschädigung haben.

Für "Mare Libero" könnte dies eine Gelegenheit sein, das Verhältnis zwischen öffentlichen Stränden und Badkonzessionen neu auszubalancieren, da alle Strände mit dem Ablauf der Konzessionen wieder in Staatseigentum übergehen. Sie schlagen ein Verhältnis von 60 Prozent öffentliche Strände zu 40 Prozent Badkonzessionen vor.

Die Europäische Union hat das "Mare Libero"-Beach-Dispute in Italien genau im Auge, da es die Umsetzung der Bolkestein-Richtlinie betrifft, die den Erneuerung von abgelaufenen Konzessionen durch Ausschreibungen statt automatischer Verlängerung vorschreibt. Wenn erfolgreich umgesetzt, könnte diese Richtlinie zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen öffentlichen Stränden und Strandkonzessionen in ganz Europa führen.

Nach dem ersten Streik italienischer Strandbetreiber drängt die Europäische Union die italienische Regierung, die Sorgen beider Parteien anzugehen und eine Lösung zu finden, die der Bolkestein-Richtlinie entspricht und eine faire Verteilung des Strandzugangs für alle italienischen Bürger und Touristen sicherstellt.

