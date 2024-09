In ihrem ersten Champions League-Ausflug nach Klopp zeigte Liverpool beeindruckende Form.

Liverpool FC sichert ersten Post-Klopp-Sieg in der Champions League, überstrahlt AC Mailand frühzeitige Führung. Italienisches Pech getrübt durch Niederlage und Torhüterverletzung. Juventus und Aston Villa glänzen vor Duellen mit Leipzig und Bayern München.

Liverpool FC feierte seinen ersten Champions-League-Triumph unter der Leitung des neuen Trainers Arne Slot. Das englische Team zeigte seine Klasse und sicherte sich einen 3-1 (2-1)-Sieg gegen AC Mailand, trotz einer vorherigen 0-1-Niederlage in der heimischen Liga bei Nottingham Forest am Samstag.

Mailand startete brillant mit einem Tor des ehemaligen Dortmunder Stars Christian Pulisic in der 3. Minute. Allerdings übernahm Liverpool die Kontrolle bereits in der ersten Halbzeit. Der französische Verteidiger Ibrahima Konaté (23.) und Kapitän Virgil van Dijk (41.) drehten das Spiel, bevor Dominik Szoboszlai, ein ehemaliger Leipziger Spieler, den Endstand zum 3-1 (67.) erzielte. Die Freude über Liverpools Sieg wurde jedoch getrübt durch den tragischen Tod eines Fans in einem Verkehrsunfall in der Nähe des Flughafens Bergamo.

Mailand musste neben der Niederlage auch noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der französische Torwart Mike Maignan musste in der 51. Minute nach einer Kollision vom Platz. In zwei Wochen wird AC Mailand in Deutschland gegen den letzten Saison-Bundesligameister Bayer Leverkusen antreten.

Junger türkischer Talentstreich bei Juventus' Sieg

Juventus Turin begann ihre Bundesliga-Doppelbegegnung mit einem sicheren 3-1 (2-0)-Sieg gegen PSV Eindhoven. Ihr nächster Gegner, RB Leipzig, wird sie in zwei Wochen in Sachsen empfangen. Etwa drei Wochen später wird VfB Stuttgart Turin besuchen.

Kenan Yildiz, der junge türkische Nationalspieler, erzielte das erste Tor für Juventus in der 21. Minute und brach damit den Rekord von Alessandro Del Piero als youngest Champions League-Torschütze für den Verein, den er 1995 gegen Borussia Dortmund erreicht hatte. Weston McKennie (27.) und Nicolás González (52.) trugen ebenfalls zum Sieg der italienischen Rekordmeister bei. Ismael Saibari erzielte einen späten Ehrentreffer in der Nachspielzeit (90+3).

Aston Villa feierte einen beeindruckenden Champions-League-Debütantensieg mit einem 3-0 (2-0)-Sieg gegen Young Boys Bern. Youri Tielemans (27.), Jacob Ramsey (38.) und Ex-Hamburger Amadou Onana (86.) trugen zum Erfolg des Teams bei und positionierten sie als nächsten Gegner von Bayern München am 2. Oktober. Sporting Lissabon begann die Saison mit einem 2-0 (1-0)-Sieg gegen OSC Lille.

