- In Hessen erwartet: Regenfälle, heftige Gewitter und starker Regen

Wettervorhersage für Hessen

Achten Sie auf gelegentliche Schauer und eventuell starke Gewitter mit Platzregen in Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Von mittags bis zum Abend können vereinzelte Schauer und Gewitter auftreten. Es besteht die Möglichkeit von 15 bis 25 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind von Südwesten her Schauer mit vereinzelten Gewittern zu erwarten. In bestimmten Regionen, insbesondere in Nord- und Mittelhessen, wird mit anhaltendem Starkregen gerechnet, bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, mit örtlich bis zu 40 bis 60 Litern. Die genauen Gebiete sind noch unklar.

Am Sonntag wird der Morgen eher trüb mit einzelnen Schauern. Im Nordosten kann es auch zu Starkregen kommen. Der Regen sollte sich im Laufe des Abends wieder geben. Die Höchsttemperaturen werden zwischen kühlen 21 und 24 Grad Celsius liegen, mit den höchsten Werten in der Rhein-Main-Region. Die kommende Woche startet überwiegend bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad Celsius, in den Bergen um die 20 Grad. Am Dienstag wird es wieder wärmer: Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken werden Höchstwerte von 26 bis 29 Grad Celsius erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern und Platzregen in Hessen und rechnet mit möglichem Starkregen, bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in bestimmten Regionen wie Nord- und Mittelhessen. Am Sonntag bleibt der DWD weiter aufmerksam und erwartet im Nordosten Starkregen, der in einigen Regionen mit örtlich bis zu 40 bis 60 Litern anhalten kann.

Lesen Sie auch: