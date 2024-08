In Haiti entkommt die Gefängnisflucht

Flüchtlinge sind aus einem Gefängnis an der Küste in Haiti ausgebrochen. Die Zeitung "Le Nouvelliste" berichtete, dass die Wärter einen Streik organisiert haben, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Der offizielle Sprecher Vension François äußerte Bedenken wegen einer Rebellion und deutete eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Justizbeamten und der Flucht in Saint-Marc an.

Die Behörden haben die Bevölkerung um Hilfe bei der Identifizierung der entflohenen Häftlinge gebeten, ohne jedoch die genaue Anzahl der Ausbrecher bekannt zu geben. Schüsse hallten um das Gefängnis herum. Auf sozialen Medien kursierten Clips, die Rauch und Feuer aus dem Haftzentrum zeigten. Die genaue Anzahl der Insassen im Gefängnis blieb unklar.

Dies ist der dritte Gefängnisausbruch in Haiti in diesem Jahr. Im März befreiten kriminelle Organisationen Tausende von Häftlingen, indem sie die beiden größten Haftanstalten in der Hauptstadt Port-au-Prince stürmten. Diese Tat führte zu einer Kettenreaktion von Ereignissen, die ultimately zum Rücktritt von Premierminister Ariel Henry führten.

Die Gefängnisse in Haiti leiden unter enormer Überbelegung, was zu langen U-Haften aufgrund des überforderten Justizsystems führt. Laut den Vereinten Nationen waren im Jahr 2021 nur 16 % der 11.816 Häftlinge in Haiti rechtskräftig verurteilt. Auch anhaltende Wasser- und Nahrungsmittelknappheit sowie chronische Unterernährung tragen zu den besorgniserregenden Haftbedingungen bei. Im vergangenen Jahr führten diese ungünstigen Bedingungen zum Tod von 185 Häftlingen, überwiegend aufgrund von Erkrankungen durch Mangelernährung.

