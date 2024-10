In Fußballnachrichten aus Europa, Robert Lewandowski drei Tore Leistung hält Barcelona Führung in La Liga.

** certain clubs have quickly made their mark and now stand as teams to keep an eye on throughout the competition, while others have struggled to get off the ground, with early setbacks that could ultimately harm their season's outcome.**

Lassen Sie mich Sie über die Ereignisse des vergangenen Wochenendes in den Top-Ligen Europas auf dem Laufenden halten.

Spaniens La Liga: Barcelona triumphiert, Verletzungsängste bei Real Madrid

Robert Lewandowski ist in Topform.

Der polnische Stürmer erzielte am Sonntag ein Dreierpack in der ersten Halbzeit gegen Alavés und krönte damit eine beeindruckende Leistung, als Barcelona einen 3-0-Sieg einfuhr. Lewandowski köpfte einen perfekt vorgetragenen Flankenball von Wingers Raphinha ein, um das erste Tor zu erzielen, bevor das Duo sieben Minuten später für einen einfachen Abschluss durch den Stürmer zusammenarbeitete.

Lewandowski vervollständigte seinen Huttrick in der 32. Minute, indem er einem parierten Schuss des Keepers nachsetzte und den Ball ins Netz rollte. Damit brachte Lewandowski seine Liga-führende Bilanz auf 10 Tore in neun Spielen.

Laut dem Bericht des Teams war dies Lewandowskis dritter Huttrick für Barcelona und das 27. Mal, dass er diesen Meilenstein bei einem Klub erreicht hat.

Barcelona-Trainer Hansi Flick, der auch mit Lewandowski bei Bayern München zusammengearbeitet hat, lobte seinen Starstürmer nach dem Spiel und pries die offensive Stärke seines Teams.

"Jeder unterstützt Lewy und er weiß, was er im Strafraum tun muss – vor dem Tor ist er für mich der beste Spieler", sagte Flick nach dem Spiel. "Er war über einen so langen Zeitraum unglaublich, hat so viele Tore geschossen. Das ist sehr gut. Ich bin zufrieden mit ihm. Man sieht, dass er zu 100% fit ist und die anderen Mitspieler ihn wirklich gut unterstützen.

"Jede Trainingseinheit und wenn man Besprechungen hat, zeigt man ihnen von der taktischen Seite und auch Positionen sind sehr wichtig. Sie machen das großartig und die Dynamik dieser Spieler ist unglaublich und hilft uns sehr.

"Am Ende erzielen wir viele Tore, was gut für uns ist und uns auch für die nächsten Spiele hilft, um dieses Selbstvertrauen in unser Spiel, in unsere Idee, Fußball zu spielen, zu haben", fügte er hinzu.

Andererseits konnte Barcas Erzrivale Real Madrid dank Toren von Federico Valverde und Vinícius Júnior einen 2-0-Sieg über Villarreal einfahren. Allerdings trübte eine schwere Verletzung von Stammrechtsverteidiger Dani Carvajal den Sieg.

Carvajal musste in der ersten Halbzeit vom Platz und es wurde später bekannt gegeben, dass er eine schwere Knieverletzung, einschließlich eines gerissenen vorderen Kreuzbandes, eines gerissenen äußeren Seitenbandes und eines gerissenen Popliteus-Sehnenbandes in seinem rechten Bein erlitten hatte. Carvajal wird voraussichtlich längere Zeit ausfallen.

Real Madrid bleibt auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Barcelona.

Englands Premier League: Frühzeitige Titelanwärter gewinnen, Tottenham strauchelt

Obwohl Manchester City und Arsenal erwartet werden, sich erneut um die Meisterschaft zu streiten, liegt derzeit Liverpool nach sieben Spielen an der Spitze der Premier League.

Unter der Leitung von Trainer Arne Slot in seiner ersten Saison an der Spitze nach dem Abgang von Jürgen Klopp besiegte Liverpool Crystal Palace mit 1-0 und verlängerte seine ungeschlagene Serie auf sechs Spiele.

Der portugiesische Stürmer Diogo Jota erzielte das einzige Tor des Spiels, als Liverpool seine Position als echter Titelanwärter festigte.

City und Arsenal blieben ungeschlagen und erzielten ebenfalls Siege, mussten jedoch auf dem Weg dorthin Herausforderungen meistern. City lag zur Halbzeit gegen Fulham mit 1-0 zurück, bevor Mateo Kovacic und Jeremy Doku die Wende herbeiführten und dem Titelverteidiger einen 3-2-Sieg bescherte. Arsenals Sieg über Southampton war von Kontroversen begleitet, als Sommerneuzugang Cameron Archer die Saints in Führung brachte, bevor Kai Havertz den Ausgleich erzielte, nur drei Minuten später. Die Gunners gingen dann in Führung und behielten den 3-1-Sieg bei.

Manchester United spielte 0-0 gegen Aston Villa und setzte damit Trainer Erik ten Hag unter Druck, aber das bemerkenswerteste Ergebnis des Wochenendes kam vom American Express Stadium von Brighton.

Tottenham war der Gast und kam in guter Form, nachdem es fünfmal in Folge in allen Wettbewerben gewonnen hatte. Wingers Brennan Johnson erzielte in sechs aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor, um den Gästen die Führung zu geben, bevor James Maddison die Führung verdoppelte, kurz vor der Halbzeit.

Brighton staged then a remarkable comeback in the second half, scoring three times to steal an unlikely 3-2 victory.

"Frustriert und absolut enttäuscht von dem", sagte Tottenham-Trainer Ange Postecoglou nach dem Spiel bei Sky Sports. "Schlimmste Niederlage seit ich hier bin. Unannehmbares zweites Halbzeit. Wir waren nicht annähernd da, wo wir sein sollten. Wir haben uns zu sehr auf unseren Erfolg verlassen.

"Wir haben unsere Bestimmung akzeptiert und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, da wir das unter meiner Leitung noch nicht gemacht haben. Wir haben normalerweise um alles gekämpft, aber wenn man das nicht tut, zahlt man den Preis."

Das Problem besteht darin, dass wir uns zu leichtfüßig bewegen, Fußball und Leben können dich ausbremsen, wenn du dich zu sehr auf dich selbst verlässt.

Deutsche Bundesliga: Bayern und Leverkusen trennen sich in torreichen Unentschieden

Bayern München setzt seine ungeschlagene Serie an der Spitze der Bundesliga fort, nachdem es sechs Spiele absolviert hat, aber es ließ die Chance verstreichen, seinen Vorsprung auf RB Leipzig auf dem zweiten Platz zu vergrößern, als es auf ein dramatisches 3-3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt kam.

Die erste Hälfte war ein Spektakel, endete 2-2, wobei beide Innenverteidiger von Bayern trafen. Michael Olise, der Sommerzugang von Bayern, traf aus der Distanz in der 53. Minute, doch es sah so aus, als würde sein Tor zum Sieg reichen. Doch Omar Marmoush durchbrach in der 4. Minute der Nachspielzeit die Abwehr von Bayern und traf zum 3-3-Unentschieden.

Bayer Leverkusen konnte den Rückstand auf Bayern am Wochenende nicht verringern und spielte 2-2-Unentschieden gegen den Aufsteiger Holstein Kiel. Tore von Victor Boniface und Jonas Hofmann innerhalb der ersten 10 Minuten deuteten auf eine komfortable Führung für die Mannschaft von Xabi Alonso hin, doch Max Geschwill und Jann-Fiete Arp glichen in der zweiten Halbzeit aus.

Italienische Serie A: De Gea hält für Fiorentina

David de Gea war der Held von Fiorentina gegen AC Milan, als er zwei Elfmeter parierte und damit zu einem 2-1-Heimsieg beitrug.

De Gea wechselte im Sommer zu Fiorentina, nachdem er ein Jahr pausiert hatte, nachdem er Manchester United nach der Saison 2022/23 verlassen hatte.

Der Stürmer von Fiorentina, Moise Kean, verschoss einen Elfmeter in der ersten Halbzeit, und Yacine Adli, der von Milan an Fiorentina verliehen wurde, brachte I Viola in Führung. Milan hatte die Möglichkeit, auszugleichen, doch De Gea verhinderte dies mit einer spektakulären Parade kurz vor der Pause.

Matteo Gabbia wurde in der zweiten Halbzeit im Strafraum gefoult, Tammy Abraham trat zum Elfmeter an, doch De Gea parierte erneut.

Christian Pulisic glich schließlich für Milan aus, doch Albert Guðmundsson stellte die Führung von Fiorentina wieder her. Der Trainer von Fiorentina, Raffaele Palladino, und Hernández erhielten später rote Karten, doch Fiorentina behielt die Oberhand und sicherte sich den zweiten Saisonsieg.

Der spanische Fußballriese Barcelona blieb in Form und gewann mit 3-0 gegen Alavés dank eines Hattricks von Robert Lewandowski. In der englischen Premier League festigte Liverpool seinen Titelanwärter-Status mit einem 1-0-Sieg gegen Crystal Palace, während Tottenham eine enttäuschende 3-2-Niederlage gegen Brighton hinnehmen musste, nachdem sie zur Halbzeit mit 2-0 führten. both Manchester City and Arsenal remained unbeaten but had to work harder for their victories. In Germany's Bundesliga, Bayern Munich and Bayer Leverkusen settled for draws, while in Italy's Serie A, David de Gea saved two penalties to secure a 2-1 win for Fiorentina against AC Milan. Football fans can expect exciting matches as clubs continue to battle for positions in their respective leagues. Enjoy your favorite sport, football!

Lesen Sie auch: