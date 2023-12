In Fotos: Die ängstliche Ära der Emo-Musik

(CNN) - Die Sonne geht gerade über den Badlands unter, als Amy Fleischer-Madden durch den Sucher ihrer Kamera blinzelt und inmitten der roten Felsen und des Präriegrases nach einer von Kopf bis Fuß schwarz gekleideten Gestalt sucht.

Wir schreiben das Jahr 1999, und die junge Fotografin ist mit Saves the Day auf Tournee, vier babygesichtigen Kids aus Princeton, New Jersey, die kürzlich ihr zweites Album "Through Being Cool" veröffentlicht haben. Sie wissen es noch nicht, aber die Platte wird schließlich zum Synonym für "Third Wave Emo" werden, ein nebulöses Genre, das in Vorstadtgaragen, Kirchenkellern und All-Age-Lokalen in ganz Amerika entsteht.

Die ebenso kontroverse wie bekenntnishafte Emo-Musik ist eine sanftere Variante des Hardcore-Punk, mit krächzendem Gesang und aufrüttelnden Texten, die andere Bands spöttisch als "Teenager-Angstsound" bezeichnen. Aber das ist dem Schlagzeuger Bryan Newman in diesem Moment egal. Flesicher-Madden sieht ihn auf dem Boden hocken, verloren in der Stille der Landschaft South Dakotas. Sie drückt auf den Auslöser, denn sie weiß, dass die Schnappschüsse genauso wichtig sind wie das Konzert, wenn es um die Geschichte des Emo geht.

"Das ist genauso Teil der Geschichte wie der Typ auf der Bühne", sagt Fleischer-Madden über die spontanen Momente, die so oft in den Pausen zwischen den Konzerten einer Band passieren, sei es ein alberner Scherz in der Garderobe oder ein verrückter Sprung unter die Dusche in ihrem schäbigen Motelzimmer. Viele dieser Bilder dienen als Ankerpunkte in ihrem neuen Buch "Negatives: Ein fotografisches Archiv des Emo (1996-2006)". Und das Foto von Newman ist auch nach über zwanzig Jahren noch ihr Lieblingsbild, sagte Fleischer-Madden gegenüber CNN.

"Der gesamte Mittelteil (des Buches) heißt 'Everything and Everyone', und dieser ganze Abschnitt ist das reinste Chaos", lachte sie. "Es geht um den Van, Backstage, Schlafen in einer Badewanne, hinter den Kulissen von Fotoshootings und so weiter. Und für mich ist das der Stoff. That's the good s**t."

Eine Szene schaffen

Ein Überblick über die Bands, die den Emo geprägt haben, nachdem die erste Welle des Musikgenres in den 80er Jahren aus der Hardcore-Szene von D.C. hervorging. "Negatives" zeigt Hunderte von Bildern aus Fleischer-Maddens eigenen Archiven und der Arbeit anderer Fotografen, die die Szene dokumentiert haben. Einige der abgebildeten Musiker erkennt man sofort wieder - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - andere weniger. Aber jede einzelne Band in diesem Buch hat die Emo-Szene in irgendeiner Weise beeinflusst, und Fleischer-Madden sagte, es sei ihre Aufgabe gewesen, herauszufinden, wo jede einzelne Band historisch und klanglich in der Entwicklung des Emo stand.

"Ich habe mir Fragen gestellt wie: 'Warum war diese Band wichtig? Haben sie zukünftige Sounds und Looks inspiriert? Sind ihre Platten Teil eines Vermächtnisses?'" erklärt Fleischer-Madden ihren Prozess. "Es gibt viele Bands in dem Buch, von denen ich persönlich kein Fan bin, aber sie waren wichtig und haben die Bewegung beeinflusst."

Amy Fleisher-Madden

Fleischer-Madden wuchs in Miami auf und war Mitte der 90er Jahre ein aktives Mitglied der lokalen Punkszene. Sie veranstaltete Konzerte und schrieb für ihr Magazin Fiddler Jones über aufstrebende Bands. Mit 16 gründete sie das Label Fiddler Records und veröffentlichte ein Album von The Vacant Andys, einer Band um Chris Carrabba von Dashboard Confessional. Danach buchte sie Tourneen, arbeitete als A&R für andere Labels und reiste durch das Land, um viele der in ihrem Buch erwähnten Bands zu fotografieren.

Wie Fleischer-Madden schreibt, war sie ein "Fan" während der zweiten Welle von 1996 bis 2000, die von Bands wie Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate und The Get Up Kids geprägt war, und eine "Teilnehmerin" der dritten Welle - einer Ära von 2000 bis 2006, zu der Bands wie Circa Survive, Say Anything und New Found Glory ebenso gehörten wie Schwergewichte wie Paramore und My Chemical Romance.

Und obwohl sie einräumt, dass es viele Puristen gibt, die sich über ihre Entscheidung, eine bestimmte Band als "zweite Welle" statt als "dritte Welle" zu bezeichnen oder umgekehrt, streiten, sagt Fleischer-Madden, dass sie versucht hat, sich dem Thema mit objektiven Maßstäben zu nähern, wie "das Alter der Bandmitglieder, wie sie sich gekleidet haben, wie die Fotos aussehen und ob sie auf Film sind". (Darüber hinaus sind ihre Meinungen ihre eigenen.)

"Ich wurde zu einer Art Emo-Sherlock Holmes", erklärte sie, "ich habe versucht, die Antwort in den Details zu finden".

Ein musikalisches Tagebuch

Die dritte Emo-Welle brachte in Fleischer-Maddens Augen Pop-Punk, Screamo und Post-Hardcore hervor, Subgenres, die "dieselbe Emo-DNA" und "Herz auf der Zunge"-Lyrik haben, nur lauter, schneller und druckvoller gemacht. Und seitdem hat sich die Definition von "Emo" immer weiter ausgedehnt, sehr zum Leidwesen älterer Fans, die die "Mainstreamisierung" und "Kommerzialisierung" der Emo-Musik und -Kultur beklagen.

Fleischer-Madden widerspricht dieser Kritik und argumentiert, dass die Entdeckung neuer Musik (auch wenn es sich technisch gesehen um "alte" Musik handelt) schon immer ein Ritual der Teenager war.

Auch der Gründer der Emo Nite, Morgan Freed, dessen Emo-Partynacht zu einem landesweiten Phänomen unter jüngeren Fans geworden ist, schließt sich dieser Meinung an und weist darauf hin, dass Emo in den letzten Jahren Dutzende von TikTok-Trends und ein beliebtes, von LiveNation produziertes Musikfestival hervorgebracht hat.

"Das ist die Musik, die man hört, wenn man in der Vorstadt in einer Sommernacht in seiner Sackgasse auf dem Dach sitzt und ein Bier trinkt", sagte er und fügte hinzu, dass die entfremdende Erfahrung, ein Teenager zu sein, universell und zeitlos ist - besonders in einer zunehmend digitalen Welt.

"Es wird immer 15-Jährige geben, die sich an etwas orientieren müssen, das ihnen nahe steht", so Freed. "Und diese Musik ist für Leute, die als Außenseiter oder Nonkonformisten aufwachsen.

Die Authentizität von Fleischer-Maddens "Negatives" ist also unbestritten. Es ist ein Buch, das ihre eigenen Erfahrungen in einer Szene schildert, die auch nach mehr als zwei Jahrzehnten noch Einfluss auf die Popkultur im Allgemeinen hat.

Negatives: Ein fotografisches Archiv des Emo (1996-2006)

Und für sie gibt es keinen Platz für ein "gesundes Artefakt", das man sich ins Regal stellen kann, um es seinen Eltern oder Kindern zu zeigen und zu sagen: "Ich war ein Teil dieser Sache."

Sie erinnerte sich an ein "erstaunliches" Gespräch, das sie mit einem 20-Jährigen bei ihrer jüngsten Buchveranstaltung in Los Angeles führte: "Er meinte: 'Ich war nicht alt genug, um diese Bands in dieser Zeit zu sehen, aber jetzt stehe ich auf all das. Ich hole auf und lerne, und ich benutze Ihr Buch als Regelwerk", sagte sie und lächelte.

"Also sagte ich: 'Das ist erstaunlich'," fuhr sie fort. "Und er sagt: 'Es ist eine Landkarte. Es ist eine Landkarte für die ganze Szene.'"

