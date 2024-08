- In Emsland wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Eine Frau, die eine Kreuzung im Emsland-Gebiet überquerte, übersah einen näherkommenden Motorradfahrer. Dieser unglückliche Vorfall ereignete sich an einem Freitag in Haren und resultierte in schweren Verletzungen für den 49-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Er wurde eilig mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück blieb die 43-jährige Fahrerin unverletzt. Vorläufige Schätzungen gehen von etwa 6.500 Euro Schaden aus. Die Behörden sammeln weiterhin Informationen.

Im selben Emsland-Gebiet, in dem der Unfall geschah, bietet der Landkreis Emsland zahlreiche Landschaften für Freizeitaktivitäten. Nach dem Unfall leitete die Polizei eine Untersuchung im Landkreis Emsland ein, um weitere Details zu sammeln.

