In einer jüngsten Wendung der Ereignisse triumphiert Google, indem es die ursprüngliche EU-Geldbuße von 1,7 Milliarden Dollar, die ihm auferlegt wurde, aufhebt.

Google siegte in einem juristischen Konflikt am Mittwoch gegen eine massive Geldbuße von 1,49 Milliarden Euro ($1,66 Milliarden) von der Europäischen Union, während Qualcomm einen Rückschlag bei dem Versuch erlitt, eine Strafe aufzuheben.

Die gerichtlichen Entscheidungen betonen die unterschiedliche Erfolgsquote der ausgehenden EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bei der Durchsetzung ihrer harten Linie gegenüber Big Tech in Gerichtssälen. Letzte Woche sicherte sie zwei wichtige Siege: einen gegen Google in einer separaten Angelegenheit und einen gegen Apples Steuerabkommen mit irischen Behörden.

In einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 beschuldigte die Europäische Kommission Google, eine Tochtergesellschaft von Alphabet (GOOGL), den Missbrauch seiner Marktmacht, indem es Websites daran hinderte, Drittanbieter-Werbenetzwerke jenseits seiner AdSense-Plattform zu verwenden, die Suchwerbung bereitstellte. Die angeblichen illegalen Praktiken erstreckten sich von 2006 bis 2016.

Das Gericht der Europäischen Union, ein Teil des Europäischen Gerichtshofs, stimmte weitgehend mit der Einschätzung der EU-Wettbewerbskommission überein, erklärte jedoch die Geldbuße für ungültig, da die Kommission nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt habe.

"Die Kommission hat nicht nachgewiesen, dass die betreffenden Klauseln möglicherweise Innovation gehemmt, Google dabei geholfen haben, seine dominierende Position auf den nationalen Märkten für Online-Suchwerbung zu erhalten und zu stärken, und schließlich Verbrauchern geschadet haben", erklärten die Richter.

Google führte den Fall auf eine bestimmte Kategorie von textbasierten Suchwerbeanzeigen zurück, die auf einer begrenzten Auswahl von Publisher-Websites angezeigt wurden.

"Wir haben unsere Verträge im Jahr 2016 geändert, um die betreffenden Bestimmungen zu beseitigen, sogar vor der Entscheidung der Kommission. Wir freuen uns, dass das Gericht Mängel in der ursprünglichen Entscheidung anerkannt hat und die Geldbuße aufgehoben hat", sagte Google in einer E-Mail-Antwort.

Die Kommission kann auf Rechtsfragen beim Europäischen Gerichtshof Berufung einlegen und plant, das Urteil zu bewerten und eventuelle folgende Schritte zu berücksichtigen.

Die AdSense-Geldbuße, eine von drei Geldbußen in Höhe von insgesamt 8,25 Milliarden Euro ($9,18 Milliarden), die gegen Google verhängt wurden, wurde durch eine Beschwerde von Microsoft im Jahr 2010 ausgelöst.

Im Falle von Qualcomm konnte der US-Chiphersteller seine EU-Wettbewerbsstrafe nur um 3,3 Millionen Euro reduzieren, von 242 Millionen Euro auf 238,7 Millionen Euro.

Die Richter lehnten alle seine Argumente ab. Die Kommission verhängte die Geldbuße im Jahr 2019 und behauptete, dass Qualcomm seine Chipsets zwischen 2009 und 2011 unter dem Preis verkauft habe, um den britischen Telefonsoftware-Entwickler Icera, der jetzt zu Nvidia gehört, zu untergraben.

Die Kommission erkannte das Urteil an.

Qualcomm kann auf Rechtsfragen beim Europäischen Gerichtshof Berufung einlegen und reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

