In einer bedeutenden Veränderung nach 26 Jahren erhöht Planet Fitness seinen Mitgliedsbeitrag von 10 Dollar.

Planet Fitness erhöht ab Sommer die Kosten für die "klassische" Mitgliedschaft von 10 auf 15 Dollar pro Monat für neue Mitglieder. Diese Mitgliedschaft bietet Zugang zu nur einem Standort. Während die monatliche "Black Club"-Mitgliedschaft im Wert von $25 nicht erhöht wird, erwähnten die Verantwortlichen, dass sie in Zukunft höhere Preise für diesen Plan testen könnten.

Der Grund für die Erhöhung des Grundpreises um 50 % zum ersten Mal seit 1998 wurde von der Geschäftsführung von Planet Fitness noch nicht bekannt gegeben. Diese Entscheidung fällt jedoch in eine Zeit, in der höhere Zinssätze und Baukosten zu Verzögerungen bei der Eröffnung neuer Fitnessstudios geführt haben. Im Gegensatz zu Luxus-Fitnessstudios hat Planet Fitness ein kosteneffizientes Geschäftsmodell, das auch als HVLP-Ansatz (High Volume, Low Price) bekannt ist und empfindlicher auf Preisänderungen reagiert.

Viele Unternehmen haben ihre Preise seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 erhöht, aber der Mitgliedsbeitrag von Planet Fitness in Höhe von 10 Dollar war eine der wenigen stabilen Konstanten, da er mit der Marke assoziiert worden war. Der frühere CEO von Planet Fitness beschrieb den 10-Dollar-Mitgliedsbeitrag einmal als "einen Preis, der Sie von der Couch holt".

Planet Fitness hat diese preiswerte Mitgliedschaft genutzt, um Menschen anzusprechen, die mit dem Sport beginnen wollen, aber noch nie in einem Fitnessstudio waren, sich von den Profis in anderen Clubs eingeschüchtert fühlen oder sich teurere Angebote nicht leisten können. In den USA kostet die durchschnittliche monatliche Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio etwa 50 Dollar, während die Kosten für hochwertige Fitnessstudios und spezielle Kurse doppelt oder sogar dreimal so hoch sein können.

Planet Fitness warb in Werbespots intensiv für seine 10-Dollar-Mitgliedschaft, einschließlich Jahresgebühren und kostenlosem Training. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren auf der Silvesterfeier am Times Square stark vertreten, um potenzielle Mitglieder zu ermutigen, sich für ihre Vorsätze anzumelden. Rund 40 % der neuen Planet Fitness-Mitglieder waren nach Angaben des Unternehmens noch nie zuvor in einem Fitnessstudio.

Die 10-Dollar-Mitgliedschaft war ein profitabler Spagat: erschwinglich genug, um Kunden anzulocken, die fit werden wollen, und wichtig genug, damit sie nicht kündigen, wenn sie das Fitnessstudio nicht oft besuchen.

Nachdem die Kunden mit dem 10-Dollar-Tarif gelockt wurden, versucht Planet Fitness, sie zu einem Upgrade auf die Black-Card-Mitgliedschaft zu bewegen, die mehr pro Monat kostet, Zugang zu allen Planet-Fitness-Fitnessstudios bietet und Extras wie Wassermassagebetten, Massagesessel und Bräunungsgeräte bereithält. Black-Card-Mitglieder dürfen auch einen Gast mitbringen.

Während einer Telefonkonferenz am Donnerstag bemerkte eine Analystin, Sharon Zackfia von William Blair, "es scheint ein ungewöhnlicher Zeitpunkt zu sein, um eine 50-prozentige Preiserhöhung für die klassische Karte vorzunehmen", wenn man die derzeitigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und den Wunsch nach günstigen Angeboten bedenkt. Die Verantwortlichen von Planet Fitness betonten jedoch, dass die Verbraucher an Preisanpassungen gewöhnt sind und dieser Schritt ihrem Geschäft nicht schaden wird.

"Wir haben in jeder Branche gesehen, dass sich die Preise bewegen", sagte der Interims-CEO von Planet Fitness, Craig Benson. "Es wird also niemanden schockieren, dass wir einen Preis ändern, der schon seit langer, langer Zeit gilt."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com