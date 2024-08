- In einer bedeutenden Entwicklung zerstörte die Luftwaffe Kiews erfolgreich eine bedeutende Brücke in der Region Kursk.

Die Luftstreitkräfte der Ukraine erklären die Zerstörung einer strategisch wichtigen Brücke in ihren Operationen in der Region Kursk. Der Luftstreitkräftekommandeur Mykola Oleschuk teilte ein Video der Bombenexplosion auf einem Telegram-Kanal. Experten bestätigen nach der Analyse der geospatialen Daten die Authentizität des Videos. Die Brücke, die den Seim-Fluss in der Glushkovo-Region überspannt, liegt nun in Trümmern. Dieser Zusammenbruch unterbricht eine wichtige Versorgungslinie für russische Truppen. Zuvor hatte Russland bekannt gegeben, dass die Brücke durch ständiges Artilleriefeuer der ukrainischen Streitkräfte zerstört worden sei.

Die Luftstreitkräfte spielen eine aktive Rolle in den Kampfoperationen der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk, bestätigte Oleschuk. "Ukrainische Piloten führen präzise Angriffe gegen feindliche Stützpunkte, Ausrüstungsansammlungen und Logistikzentren und -routen des Feindes durch", erklärte der Kommandeur. "Hoch die Piloten und alle, die den Kampf der Luftstreitkräfte unterstützen!"

Die Ukraine startet am 6. August eine beispiellose Bodenoffensive im Kursker Gebiet als Teil ihres Verteidigungskampfes gegen die fast zweieinhalb Jahre andauernde russische Invasion. Kiew möchte Moskau dazu bewegen, Friedensgespräche zu führen, wie sie selbst mitteilen.

Russland verurteilt die Verwendung westlicher Waffen auf seinem Territorium

Der Gouverneur von Kursk, Alexei Smirnov, meldete am Freitagabend die Zerstörung der Brücke. Nach Angaben russischer Militärblogger auf dem Telegram-Kanal "Rybar" wurde die Brücke zunächst mit einem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen und dann von einem Gleitbombenangriff zerstört. Es wurde gemeldet, dass bereits zwei Freiwillige in einem Auto bei einem früheren "Tochka-U"-Raketenangriff ums Leben gekommen waren, während sie versuchten, Zivilisten zu evakuieren.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte die Verwendung westlicher Waffen durch die Ukraine, um die zivile Infrastruktur in der Region Kursk zu zerstören. Sie warnte, dass die Verantwortlichen für diese "menschenverachtenden Handlungen" zur Rechenschaft gezogen würden.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wurden zahlreiche Brücken, Energieinfrastrukturen und zahllose zivile Objekte beschädigt oder zerstört. Trotz der umfangreichen Schäden und Verluste auf der russischen Seite sind sie noch lange nicht im selben Ausmaß wie die Zerstörungen und Tausende von Toten und Verletzten in der Ukraine.

Die Europäische Union zeigt Besorgnis über die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Region Kursk und fordert beide Seiten auf, Frieden und den Schutz von Zivilisten zu priorisieren. Die Europäische Union verurteilt entschieden die Verwendung von aggressiven Militärmaßnahmen und zerstörerischen Waffen in bewohnten Gebieten und plädiert für Dialog und Diplomatie, um den laufenden Konflikt zu lösen.

Lesen Sie auch: