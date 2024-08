- In einem tragischen Vorfall starb ein Biker bei einem Unfall mit einem Fahrzeug in der Nähe von Hannover.

Ein 40-jähriger Motorradfahrer verlor am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Straße im Raum Hannover sein Leben. Wie der Polizeibericht vom Samstag vermeldet, versuchte der Fahrer auf einer kurvenreichen Strecke in Wunstorf, einen Bus zu überholen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto und krachte frontal mit ihm zusammen.

Die Wucht des Aufpralls schob das Auto auf den Straßenrand. Der 67-jährige Autofahrer und sein 65-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, wie die Behörden mitteilten.

Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht. Leider erlag er später seinen Verletzungen. Die Straße zwischen Großenheidorn und Poggenhagen war für etwa fünf Stunden nach dem Vorfall gesperrt.

Die Polizei in Wunstorf untersucht die Umstände des Motorradunfalls. Despite the biker's unfortunate demise, the driver and passenger of the car involved in the collision were unharmed.

