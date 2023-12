Notfall - In einem Einfamilienhaus in Meißen bricht Feuer aus: Eine Person ist tot

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Priestwitz (Bezirk Meisen) wurde eine verstorbene Person gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche von der Feuerwehr beim Löschen eines Feuers im Bahnhofsbereich von Borla entdeckt. Der Verstorbene konnte noch nicht identifiziert werden und die Todesursache ist unklar. Es heißt, dass die Ursache des Feuers noch nicht bekannt gegeben werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

Beachten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de