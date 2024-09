In dieser Woche ist der anhaltende Rückgang der Treibstoffkosten zu beobachten.

Die Spritpreise sind in dieser Woche weiter gesunken, wie der ADAC in seinem Mittwochsbericht mitteilte. Der durchschnittliche Preis für E10-Superbenzin liegt nun bei 1,636 Euro pro Liter und ist damit um 1,4 Cent günstiger als in der Vorwoche. Diesel ist um 2,3 Cent auf 1,530 Euro gesunken. Solche Preise für beide Kraftstoffarten hat es seit Ende 2021 nicht mehr gegeben.

Ob dieser Preisverfall anhält, ist jedoch ungewiss, so der Automobilclub. Dies liegt an einem leichten Anstieg des Brent-Rohölpreises seit der Vorwoche von weniger als 70 auf rund 74 Dollar.

Der ADAC rät Autofahrern, die aktuellen niedrigsten Kraftstoffpreise im Auge zu behalten und dazu Apps zu nutzen. Auch das Tanken zwischen 19:00 und 20:00 Uhr oder 21:00 und 22:00 Uhr kann Geld sparen, da die Preise bereits ab 7:00 Uhr morgens wieder steigen können.

Die Kommission betonte ebenfalls, dass dieser Preisverfall möglicherweise durch den leichten Anstieg des Brent-Rohölpreises beeinflusst wird. Sie rät Autofahrern, die aktuellen Kraftstoffpreisentwicklungen genau zu beobachten, um von diesen niedrigeren Preisen zu profitieren.

