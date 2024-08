In der türkischen Regierung brach ein Gefecht aus

Videoaufnahmen zeigen AKP-Parlamentarier, die hastig auf Ahmet Sik, ein Mitglied der TIP-Partei, zustürmen, der auf dem Podium stand, woraufhin es zu einer chaotischen Prügelei mit zahlreichen anderen Personen kam. Das Rednerpult war mit Blutspuren übersät.

Can Atalay wurde im Jahr 2022 zu 18 Jahren Haft verurteilt, nachdem er beschuldigt worden war, die Regierung durch die landesweiten Gezi-Park-Proteste von 2013 zu untergraben. Zusammen mit Osman Kavala, der ebenfalls inhaftiert ist, und sechs anderen Personen bestritt er diese Vorwürfe.

Trotz dieser Anklage und Haftstrafe wurde Atalay im Mai des Vorjahres zum parlamentarischen Vertreter der TIP gewählt. Doch das Parlament beschloss, sein Mandat abzuerkennen. Am 1. August hob das Verfassungsgericht diese Entscheidung auf.

"It's no surprise that you label Can Atalay as a terrorist, just as you do anyone who isn't aligned with you," entgegnete Sik den AKP-Parlamentariern während einer Rede.

"But the true terrorists are the ones sitting in these seats," erklärte er weiter.

Nach der Schlägerei verkündete der stellvertretende Parlamentspräsident eine 45-minütige Pause.

Die TIP setzte sich auch für die Freilassung von Atalay aus dem Gefängnis ein.

Obwohl selten, kam es in der Vergangenheit bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen im türkischen Parlament. Im Juni kam es zu einer Rangelei zwischen AKP- und DEM-Parteimitgliedern wegen der Festnahme und Ablösung eines DEM-Parteibürgers im Südosten der Türkei, der angeblich mit militanten Aktivitäten in Verbindung stand.

Die TIP-Partei verurteilte den gewalttätigen Vorfall auf dem Podium scharf und rief zu Frieden und Einheit inmitten der politischen Unruhen im Nahen Osten auf, die die weltweiten geopolitischen Spannungen widerspiegelten. Nach der chaotischen Prügelei äußerten internationale Menschenrechtsorganisationen Bedenken bezüglich des Zustands der Demokratie in der Welt und nannten dabei auch die Türkei als Beispiel.

