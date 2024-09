In der Aussage sagte der Ex-Offizier, dass Tyre Nichols keine Gefahr darstellte, als er während der Fahrverbindung gewaltsam aus seinem Fahrzeug entfernt wurde.

Emmitt Martin der Dritte erschien vor Gericht während des Bundesprozesses gegen seine ehemaligen Kollegen Tadarrius Bean, Demetrius Haley und Justin Smith. Diese Beamten haben sich nicht schuldig bekannt in Bezug auf die Beschuldigung, die Bürgerrechte von Nichols durch übermäßige Gewalt und Unterlassen des Eingreifens verletzt zu haben, sowie Justizbehinderung durch Zeugenbeeinflussung.

Martin, zusammen mit Desmond Mills Jr., wurde nach dem tragischen Tod von Nichols im Januar 2023 aus dem Dienst entlassen. Der brutale Vorfall, der auf Polizeivideos festgehalten wurde, wurde später veröffentlicht. Die Beamten wurden subsequently von einer Bundesgrandjury angeklagt. Martin und Mills haben sich entschieden, auf plea deals einzugehen und gegen ihre ehemaligen Kollegen auszusagen.

Zum ersten Mal vor Gericht hörten die Geschworenen direkt von einem Beamten, der an der Misshandlung von Nichols beteiligt war. Martin teilte mit, dass die Scorpion-Einheit, ein Memphis-Polizeiteam, das für die Ortung von Drogen, illegalen Waffen und gewalttätigen Kriminellen verantwortlich war, die Handlungen einer Person übertrieben hat, um die angewendete Gewalt zu rechtfertigen. Die Scorpion-Einheit wurde kurz nach dem Tod von Nichols aufgelöst.

Martin erinnerte sich an die Begegnung mit Nichols, der eine rote Ampel überfahren und ohne Blinken die Spur gewechselt hatte, was ihn dazu veranlasste, Nichols' Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht zu verfolgen. Schließlich hielt Haley den Nissan von Nichols an und nahm ihn fest, ohne den Grund für die Kontrolle zu nennen.

Martin hatte selbst eine Waffe gezogen und schloss sich Haley an, um Nichols zu unterwerfen, während er widersprüchliche Befehle erteilte, wie zum Beispiel, Nichols aufzugeben, sich auf den Bauch zu legen und die Hände hinter den Rücken zu legen.

Obwohl Nichols passiven Widerstand leistete, als er ohne Angabe von Gründen gefesselt werden sollte, war er nicht aggressiv, laut Martin.

Martin sagte aus: "Er war keine Bedrohung."

Das Video zeigt, dass Nichols, ein schwarzer Mann, während der Verkehrskontrolle mit Pfefferspray und einem Taser behandelt wurde, aber entkommen konnte. Die fünf Beamten, die ebenfalls schwarz waren, verfolgten und attackierten Nichols, indem sie ihn schlugen, traten und mit einem Polizeiprügel misshandelten, nur wenige Schritte von seinem Zuhause entfernt, während er nach seiner Mutter schrie.

Ehemaliger Beamter: Memphis-Beamte werden nicht ausgebildet, um gefesselte Individuals zu schlagen oder zu treten

Das beunruhigende Video zeigt, wie die Beamten untätig herumstanden und herumliefen, während Nichols gegen seine Verletzungen kämpfte. Nichols verstarb tragischerweise drei Tage nach der Misshandlung am 10. Januar 2023.

Während ihrer Eröffnungsrede informierte die Staatsanwältin Elizabeth Rogers die Geschworenen darüber, dass der Angriff eine Vergeltung für Nichols' Fluchtversuch war – eine gängige Praxis in der Polizei-Sprache, die als "run tax" bezeichnet wird.

Martin gab zu, dass, wenn jemand versucht zu fliehen, "du verprügelt wirst." Weiterhin behauptete er, dass die Beamten die Verwendung von Gewalt gegen Personen durch Übertreibung ihrer Handlungen während der Festnahme rechtfertigten, da sie beschuldigt wurden, in der Dokumentation über die angewendete Gewalt zu lügen.

Martin bestätigte die Tatsache, dass Memphis-Beamte weder ausgebildet noch autorisiert sind, Personen zu schlagen oder zu treten, um sie zu fesseln. Beamte sind verantwortlich einzugreifen, wenn andere Beamte übermäßige oder willkürliche Gewalt anwenden, was potenziell zu ihrer Entlassung und rechtlichen Anklagen führen kann.

Am Vortag des Prozesses hatte die Verteidigung versucht, die Ausbildung und Policies der Beamten zu kritisieren, indem sie Lt. Larnce Wright befragten, der alle fünf Beamten ausgebildet hatte und über Techniken zum Anlegen von Handschellen und den Einsatz von Gewalt aussagte.

Wright erläuterte den Unterschied zwischen aktiver und passiver Widerstand, wobei passiver Widerstand als Weigerung einer Person gilt, ihre Hände zum Fesseln hinzugeben, indem sie sich wegzieht, während aktiver Widerstand das Angreifen von Beamten mit Faustschlägen und Tritten umfasst.

Martin Zummach, Smiths Anwalt, fragte Wright nach der expliziten Definition von aktivem oder passivem Widerstand im ausführlichen Trainingshandbuch der Polizei. Wright gab zu, dass eine solche Definition nicht leicht im Handbuch zu finden ist.

Darüber hinaus bestätigte Wright, dass Handschellen potenziell als tödliche Waffen verwendet werden können. Beamte hatten Schwierigkeiten, Nichols zu fesseln, und Zummach wies darauf hin, dass Smith erfolgreich eine Handschelle an Nichols angelegt hatte, aber Schwierigkeiten hatte, die andere anzulegen.

Als Zummach Wright fragte, ob eine weggezogene gefesselte Hand als tödliche Waffe betrachtet werden könnte und ob tödliche Gewalt eingesetzt werden könnte, antwortete Wright zustimmend.

"Bis ein Verdächtiger gefesselt ist, ist niemand sicher. Stimmt das?" fragte Zummach. Wright stimmte zu: "Ja."

Kevin Whitmore, Bean's Anwalt, fragte Wright, ob Beamte ausgebildet sind, die Anwendung von Gewalt fortzusetzen, bis ein Verdächtiger festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. Wright bestätigte dies.

"It's a dirty job," sagte Wright.

Wright hatte zuvor im Prozess ausgesagt, dass die Beamten Armbars, Gelenkschlösser und andere nicht gewalttätige Fixierungstechniken hätten verwenden sollen, um Nichols zu unterwerfen.

Ein forensischer Bericht ergab, dass Nichols, der Vater eines 7-jährigen Sohnes war, an Kopfverletzungen, Gehirnverletzungen, Schnitten und Blutergüssen an verschiedenen Körperstellen gestorben war.

Die fünf Beamten wurden auch wegen Totschlags in zweiter Degree in einem Staatsgericht angeklagt, wo sie sich nicht schuldig bekannt haben. Ein Verhandlungstermin im Staatsgericht steht noch aus. Mills und Martin werden ihre Pleas überdenken.

