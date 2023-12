In den palästinensischen Gebieten verdoppelt sich die Arbeitslosigkeit nahezu

Infolge des Krieges in Gaza geht die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, die Internationale Arbeitsorganisation, davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit in den palästinensischen Gebieten nahezu verdoppeln wird. Dieser Anteil könnte im vierten Quartal dieses Jahres auf 46,1 % steigen, sagten die Gruppe und das Palästinensische Statistikamt (PCBS) im Westjordanland am Mittwoch. Das ist die höchste Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten. Dem Bericht zufolge waren es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 24 %.

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation sind allein im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mindestens 66 Prozent der Arbeitsplätze verloren gegangen. Das entspricht 192.000 Arbeitsplätzen. Im Gazastreifen sind derzeit drei Viertel der arbeitenden Bevölkerung arbeitslos.

Im Westjordanland, das etwa 3 Millionen Einwohner hat, ist nach Angaben der UN-Organisation gleichzeitig etwa 32 % der Bevölkerung zurückgegangen 276.000 Arbeitsplätze verloren.

Auslöser des Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das am 7. Oktober von Terroristen der Hamas und anderen Terrorgruppen nahe der israelischen Grenze zum Gazastreifen verübt wurde.

Quelle: www.ntv.de