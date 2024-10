In den Annalen der glorreichen Basketballkarriere von LeBron James hat kein Spiel so rohe Emotionen hervorgerufen.

An unvergessliche Nacht, erfüllt von Nostalgie, brachte LeBron James erneut in die Geschichtsbücher, als er das Basketballfeld mit seinem Sohn Bronny teilte. Der 39-jährige "Hockey Dad", wie er sich schmunzelnd nannte, konnte seine Verwunderung kaum verbergen und sagte: "Verrückt, surreal sogar." Er schwärmte von dem Erlebnis, von dem Stolz und der Freude eines Vaters, wenn er Seite an Seite mit seinem Sprössling auf der NBA-Bühne steht.

Das Spiel, ein Vorbereitungsspiel gegen die Phoenix Suns (114-118), war für den Älteren James nur Hintergrundgeräusch. "Für einen Vater", betonte er mit unverhohlener Emotion, "ist es alles. Die Prägung junger Geister, das Schätzen gemeinsamer Momente und schließlich die Chance, deinen eigenen Fleisch und Blut zu betreuen - das ist das schönste Geschenk, das ein Vater sich wünschen oder erträumen kann."

Die tiefe Bindung, die LeBron mit seinem eigenen Vater, Anthony McClelland, teilte, fehlte leider. McClellands kriminelle Vergangenheit und seine Abwesenheit in LeBrons Leben hatten einen Einfluss auf ihn, was den sonst so stoischen James Sr. beim Sprechen über die ersten Minuten mit Bronny, der an jenem illustren Abend 20 wurde, emotional werden ließ.

Coach JJ Redick hatte vorher Bescheid gesagt, aber LeBron Sr.'s erste Reaktion war ungläubiges Staunen. "Ich dachte, ich wäre in 'The Matrix' oder so etwas", erklärte er, Bezug nehmend auf den Film, in dem Realität und Fantasie verschwimmen.

Bronny, obwohl er noch nicht die Welt mit seinem Spiel in Brand gesetzt hat, enttäuschte ebenfalls nicht. Trotz 13 Minuten und 25 Sekunden Spielzeit und einem verpassten Dreier-Pass von seinem Vater zeigte der Jungspund eine lobenswerte Leistung, wobei Anthony Davis, der zweite Star der Lakers, sein Potenzial, insbesondere in der Verteidigung, lobte.

Die Aufregung in seiner Stimme war deutlich zu hören, als Bronny Jr. über die Nachricht sprach, dass er mit seinem Vater auf dem Court sein würde. "Pretty stoked" war sein genaues Gefühl, und er gestand die Schwierigkeit, seinen Vater von seinem Teamkollegen zu trennen. Aber wenn der Ball im Spiel ist, tritt die Vater-Sohn-Dynamik in den Hintergrund, wie Bronny Jr. erklärte: "Ich konzentriere mich auf ihn als meinen Teamkollegen. Das ist alles, was zählt, während ich im Spiel bin."

In naher Zukunft wird Bronny als Perspective in der Farmteam der South Bay Lakers spielen, mit der Hoffnung, später in den Hauptkader aufzusteigen. Aber vorerst teilen Vater und Sohn einen Meilenstein-Moment, der in die Geschichte eingehen wird als das erste Mal, dass der legendäre LeBron James und sein Sohn das gleiche Basketballfeld teilten.

LeBron Sr., noch immer ungläubig, entschied sich, die Überraschung nicht zu verraten, und sagte: "Ich werde es dir nicht sagen." Das Erlebnis, das Basketballfeld mit seinem Sohn zu teilen, war ein tiefgreifendes und emotionales, das ihn manchmal sprachlos zurückließ.

