- In Bohmte erleidet ein Motorradfahrer schwere Verletzungen.

Motorradfahrer erlebt Tragödie in Osnabrücks Gebiet. Am Freitag war dieser 25-jährige Abenteurer mit seinem Bike in Bohmte unterwegs, als er ohne ersichtlichen Grund mit einem Auto kollidierte, wie die Behörden am Folgetag mitteilten. Sofort wurde medizinische Hilfe durch einen vor Ort befindlichen Arzt geleistet und der Verletzte anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Insasse des Kraftfahrzeugs erlitt einen Schock, wie die Polizei bekanntgab. Die Hauptstraße der Gemeinde sowie weitere Straßen wurden aufgrund der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Die Polizei untersucht noch die genauen Umstände.

Der 68-jährige Fahrer wurde von der Polizei zu dem Vorfall befragt. Die Behörden haben die Streifenfahrten in der Gegend erhöht, um ähnliche Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Lesen Sie auch: