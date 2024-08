Nach recenten Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung von Gefangenen in Gaza reist US-Außenminister Antony Blinken erneut in den Nahen Osten. Laut der Ankündigung soll Blinken am Sonntag in Israel ankommen, was sein neunter Besuch in der Region seit Beginn des Konflikts in Gaza...