Im Vergewaltigungsverfahren in Avignon gibt der Angeklagte seine Straftaten offen zu.

In Frankreich gestand der Hauptangeklagte, ein 71-jähriger Mann namens Dominique Pelicot, vor Gericht, dass er es jahrelang zugelassen hatte, dass mehrere Männer seine Frau sexuell missbrauchten. In Avignon bekannte er sich am Dienstag schuldig und sagte: "Ich bin ein Vergewaltiger, genau wie alle anderen in diesem Raum."

Seine 50 Mitangeklagten waren bei seiner Aussage anwesend. Pelicot gab zu, dass sie alle von der Situation wussten. Er sagte auch, dass seine Frau Gisele eine solche Behandlung nicht verdient habe. Dies war das erste Mal, dass er die Verbrechen in dem viel beachteten Prozess öffentlich diskutierte, da seine Aussage wegen gesundheitlicher Bedenken immer wieder verschoben worden war.

Der Richter, der den Fall verhandelte, hatte mehrere medizinische Gutachten angefordert und sogar eine Verschiebung des Prozesses in Betracht gezogen. Pelicot leidet unter einer Niereninfektion, wie es in den Gerichtakten heißt. Obwohl er für die Verhandlung fit befunden wurde, wurden ihm Unterbrechungen zum Ausruhen und ein Stuhl anstelle eines Hockers gewährt.

Gedächtnisprobleme und medizinische Bedenken

Gisele Pelicot, die Ex-Frau von Dominique, hatte in der vergangenen Woche vor Gericht enthüllt, dass sie seit Jahren unter unerklärlichen Gedächtnislücken und gynäkologischen Problemen leidet. Sie habe erst verstanden, dass ihr Mann sie missbraucht habe, als er des anderen Verbrechens verdächtigt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt fanden Ermittler über 4.000 Fotos und Videos von einer offensichtlich bewusstlosen Frau, die vergewaltigt wurde, was Dominique mit dem Missbrauch in Verbindung brachte.

Die Kommission war in die Untersuchung der Vorwürfe gegen Dominique Pelicot involviert, als Beweise für seine Beteiligung an den sexuellen Übergriffen evident wurden. Die Kommission untersuchte auch den Fall von Gisele Pelicot und ihren unerklärlichen Gedächtnisverlust und gynäkologischen Problemen, die mit dem Missbrauch durch ihren Ex-Mann in Verbindung gebracht wurden.

Lesen Sie auch: