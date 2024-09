Im Libanon explodiert ein weiteres mit der Hisbollah verbundenes Sprengsatzgerät, was etwa 300 Opfer zur Folge hat.

Neueste Vorfälle in Libanon lassen über 300 Personen verletzt zurück und fordern neun Todesopfer, wie verlässliche Quellen berichten. Dies geschah im Anschluss an eine Serie von Explosionen, die zahlreiche elektronische Geräte betrafen.

Zuvor hatten libanesische Sicherheitsquellen angedeutet, dass die Explosionen Ziele der Hisbollah-Gruppe waren. Vertreter der schiitischen Miliz bestätigten dies, indem sie angaben, dass "tragbare Geräte, ähnlich wie Walkie-Talkies" darunter waren. Zeugen aus einigen südlichen Vororten von Beirut berichteten von ähnlichen Geräuschen wie am Vortag. Gleichzeitig fanden Trauerfeiern für die Opfer der vorherigen Pager-Explosionen statt.

Ein hochrangiges Hisbollah-Mitglied, Hashim Safieddine, reagierte auf die Pager-Explosionen mit den Worten: "Die Folgen dieser Aggression werden mit einer entsprechenden Vergeltung beantwortet werden."

Verletzungen an Gliedmaßen und Bauch

Mindestens eine der Explosionen ereignete sich in der Nähe eines von der militanten Hisbollah-Gruppe organisierten religiösen Ereignisses, bei dem sich Menschen versammelt hatten, um den Opfern der Pager-Attacken des Vortages zu gedenken.

Berichte aus dem Sicherheitssektor zeigten, dass mehrere der Verletzten Verletzungen an Gliedmaßen oder am Bauch erlitten hatten. Ein Polizeibeamter berichtete, dass die Hisbollah die tragbaren Geräte etwa fünf Monate zuvor erworben hatte, was mit dem Kauf der Pager zusammenfiel. Diese Geräte können drahtlose Kommunikation ermöglichen, ähnlich wie Mobiltelefone, während Pager, die einst beliebt waren, hauptsächlich für Textnachrichten verwendet werden. Bewohner der südlichen Hafenstadt Tyr berichteten ebenfalls von Explosionsgeräuschen, was zum Einsatz zahlreicher Rettungswagen führte.

Befürchtungen vor Eskalation

Am Vortag wurden etwa 2.800 Personen verletzt und mindestens 12 getötet, als Pager an verschiedenen Orten in Libanon gleichzeitig explodierten. Viele der Verletzten werden als Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah angesehen, die in Konflikte mit Israel von Libanon aus verwickelt ist. Diese Vorfälle haben Spekulationen aufkommen lassen, dass Israel für die Angriffe verantwortlich sein könnte.

Das israelische Militär wollte sich zu der folgenden Welle von Explosionen nicht äußern. Berichte besagten, dass mehr als 30 Projektile von Libanon aus auf Israel abgefeuert wurden, wobei zunächst keine Opfer gemeldet wurden.

Die jüngsten Angriffe haben Bedenken hinsichtlich einer möglichen Eskalation der Gewalt jenseits des Gazastreifens ausgelöst. Die Hisbollah-Miliz hat Israel erneut mit Vergeltung gedroht. Vor den Explosionen am Mittwoch hatten die iranisch unterstützten Islamisten Israel vor "schweren Vergeltungsmaßnahmen" gewarnt, um auf das "Massaker" des Vortags zu reagieren. Der Anführer der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, hat eine Rede für den Donnerstag angekündigt.

Andere betroffene Personen in den jüngsten Angriffen berichteten ebenfalls von Verletzungen an Gliedmaßen oder am Bauch, was auf eine breite Palette von Schäden durch die Explosionen hindeutet. Die anhaltenden Spannungen zwischen Hisbollah und Israel haben Befürchtungen vor weiteren Vorfällen ausgelöst, wobei auch andere Teile von Libanon und möglicherweise Israel betroffen sein könnten.

