- Im Ironman-Rennen in Frankfurt entkam Patrick Lange der Sieg zu Hause.

"Doppelt Pech in Hawaii, Patrick Lange, erneut ohne Sieg bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Der 37-jährige Triathlon-Star aus Bad Wildungen hatte es besonders am Anfang des Laufs entlang der Main-Schleife schwer. In seiner Enttäuschung kam es zu einem Wortgefecht mit einem Zuschauer, der ihn dem Vernehmen nach beleidigt haben soll. Nach einer Aufholjagd landete er schließlich auf dem achten Platz auf dem Roten Teppich am Römerberg.

Lange zeigte sich im Hessischen Rundfunk vor allem mit dem Schwimmen unzufrieden: "Es war einfach, unglaublich schlecht."

Norweger Kristian Blummenfelt sicherte sich den Langdistanz-Rennen in 7 Stunden, 27 Minuten und 21 Sekunden, obwohl er während des abschließenden Marathons erbrechen musste. Der britische Athlet Kieran Lindars belegte den zweiten Platz, dicht gefolgt vom Olympiasieger von Tokio 2021, während der Italiener Gregory Barnaby den dritten Platz belegte. Jonas Hoffmann aus Münster sicherte sich den besten deutschen Platz und belegte den sechsten Rang.

Rückenschmerzen plagen Lange

Lange musste aufgrund eines Rippenstoßes beim Schwimmstart auf einen Start beim Roth-Classic im Juli verzichten. Trotz eines Heimspiels in Frankfurt bleibt er für einen Startplatz bei den Weltmeisterschaften im Oktober auf Hawaii optimistisch.

Nach der 3,86-km-Schwimme im Langener Waldsee lag Lange über vier Minuten hinter den Führenden. Der Vorsprung der Führenden vergrößerte sich leicht während der 180,2-km-Radstrecke durch Frankfurt und die Wetterau-Region.

Während des 42,195-km-Laufs hatte Lange mit Rückenbeschwerden und gelegentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen: "Die erste Runde war die Hölle", sagte er. Er konnte jedoch in den letzten 15 Kilometern sein Tempo steigern und mit einigen Konkurrenten mithalten. Die Frauen-EM hatte bereits im Juni in Hamburg stattgefunden, so dass nur Hobby-Athletinnen in Frankfurt teilnahmen."

Lange erwähnte seine Rückenbeschwerden während des Laufs, die seine Schwierigkeiten verschlimmert haben: "Mein Rücken hat mir während des Laufs Probleme bereitet."

Trotz der anspruchsvollen Strecke bleibt Lange optimistisch für die Weltmeisterschaften: "Trotz der Rückschläge in Frankfurt bin ich optimistisch, dass ich in Hawaii gut abschneiden werde."

