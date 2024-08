- Im Bereich des Schießwurfs: Triumph für Nürnberg in Saarbrücken

1. Das Team von Nürnberg, angeführt vom neuen Trainer Miroslav Klose, setzte sich in der ersten Runde gegen den letzten Jahrs DFB-Pokal-Sensation 1. FC Saarbrücken durch. Das Team benötigte ein Elfmeterschießen, um die Drittligisten zu überwinden, und gewann mit einem 5-3-Endstand nach einem 1-1-Unentschieden in der Verlängerung. Torhüter Christian Mathenia verhinderte den entscheidenden Schuss von Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz, einem ehemaligen FCN-Spieler, im Elfmeterschießen.

Der tschechische Spieler von Nürnberg, Michal Sevcik, erzielte in der 12. Minute ein Tor für die Zweitligisten. Kai Brünker, ein Einwechselspieler, erzielte einen beeindruckenden Ausgleich in der 80. Minute.

Bemerkenswertes Führungstor

Nürnberg behielt in der ersten Halbzeit largely die Kontrolle. Sevcik erzielte ein unvergessliches Tor aus 20 Metern in die Ecke, das das Selbstvertrauen der Zweitligisten stärkte. In der 37. Minute verhinderte Torhüter Philip Menzel eine 0:2-Führung durch Kanji Okunuki.

Saarbrücken, das in der Vorsaison überraschend gegen Eintracht Frankfurt, Bayern München und Borussia Mönchengladbach gewonnen hatte, kam nach der 60. Minute zurück. Trotzdem fehlten ihnen scheinbar Strategien, um die robuste FCN-Abwehr und Torhüter Mathenia zu überwinden. Der erfahrene Mathenia fungierte als zuverlässiger Zweitligatorhüter-Ersatz in allen Pokalspielen, gab aber schließlich in den letzten Minuten den Ausgleich: Brünker glich mit einem atemberaubenden Flugkopfball aus und brachte sein Team in die Verlängerung.**

Steigende Fehler in Ballbesitz

