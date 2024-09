Im Bereich der Finanzen konfrontiert George Clooney die Commerzbank

Italienischer Geschäftsmann Andrea Orcel verkörpert das Stereotyp des unerbittlichen Investmentbankers. Trotz mehrerer Milliardenverluste bleibt er unbeirrt in seinem Streben, eine der wertvollsten Banken Europas zu führen, selbst wenn es für Commerzbank problematisch wird. Seine Universitätsabschlussarbeit scheint zukünftige Probleme mit der deutschen Bank vorwegzunehmen.

Andrea Orcel ist nicht dafür bekannt, enge Beziehungen aufzubauen. Stattdessen pflegt er das Image eines strengen Managers, der die Persona eines stereotypischen Investmentbankers und erfolgreichen Unternehmers beibehält, sogar in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten.

Geboren in Rom, hat Orcel sich den Ruf eines "Deal-Junkies" erworben und wird liebevoll als "der Hai der Finanzen" und "George Clooney des Bankings" bezeichnet. Die New York Times nennt ihn einfach "Europas berüchtigtster Investmentbanker". In den letzten drei Jahren hat der 61-Jährige als CEO der zweitgrößten italienischen Bank, UniCredit, fungiert, die möglicherweise bald mit Commerzbank fusionieren wird, was ihn zum Architekten einer der größten Bankenfusionen Europas machen würde.

€25 Millionen goldener Handschlag

In einer mittelständischen Familie in Rom aufgewachsen, studierte Orcel Wirtschaftswissenschaften an der "La Sapienza" Universität in seiner Heimatstadt, bevor er seinen Master an der renommierten INSEAD Business School erwarb. Im Alter von 25 Jahren ging Orcel nach London, um für Goldman Sachs zu arbeiten, und wechselte später nach Paris zu Boston Consulting. In den frühen 1990er Jahren trat der Italiener Merrill Lynch bei, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. Nach einem Aufenthalt bei der Royal Bank of Scotland übernahm er 2012 eine Position bei der Schweizer Bank UBS als Leiter des Investmentbankings und erhielt einen €25 Millionen-Signing-Bonus.

Als Leiter der teuersten Bankenrettung Europas während der Finanzkrise schien Orcels Ruf unversehrt zu bleiben. Er riet der Royal Bank of Scotland, die niederländische Bank ABN Amro zu übernehmen, kurz vor der Krise - damals der teuerste Bankenübernahme Deal aller Zeiten. Als die Märkte kurz darauf zusammenbrachen, blieben die britischen Steuerzahler mit einer £45 Milliarden Rechnung zurück, um sie zu retten.

Typischerweise ignorierte Orcel die Kritik und setzte seine Interessen durch. 2018 sollte er CEO der spanischen Bank Santander werden, aber Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen verhinderten schließlich seine Übernahme des Postens. Trotzdem ging er mit einer €51 Millionen Abfindung von UBS.

Hat die deutsche Regierung die Kontrolle verloren?

2021 kehrte Orcel nach Italien als CEO von UniCredit zurück, das eine Marktkapitalisierung von €60 Milliarden hat, was es zu einer der wertvollsten Banken Europas macht. Es ist wertvoller als Commerzbank (€18,5 Milliarden) und Deutsche Bank zusammen (€29 Milliarden) und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinn von €8,6 Milliarden. UniCredit besitzt seit 2005 die deutsche Bank Hypovereinsbank und ihr nächstes Ziel könnte Commerzbank sein, was sie zur zweitgrößten Privatbank Deutschlands machen würde.

Übernahmegerüchte kursierten seit Orcels Ernennung, aber erst letzten Sommer begann er, den Anteil seiner Institution an Commerzbank zu erhöhen - überraschte letzte Woche die deutsche Regierung mit dem Kauf von 4,5 Prozent der zum Verkauf angebotenen Aktien durch die Bundesregierung. UniCredit besitzt nun insgesamt 9 Prozent von Commerzbank und hat Interesse daran bekundet, weitere Aktien zu erwerben. Nur die deutsche Regierung hält mehr Aktien an Commerzbank mit 12 Prozent.

Berichten des "Financial Times" zufolge wurde die deutsche Regierung bei dem Verkauf ihres 4,5-Prozent-Anteils von der US-Bank JP Morgan Chase beraten, was möglicherweise UniCredits Angebot ermutigte. Top-Deutsche Beamte behaupten jedoch, erst am Abend des Verkaufs von UniCredits Interesse und bestehendem Anteil an Commerzbank erfahren zu haben. "Zum Zeitpunkt, als der Buchungsprozess irreversibel wurde, war das Bundesfinanzministerium nicht darüber informiert, dass Unicredit weitere Aktien an Commerzbank hält", teilte das Ministerium der Zeitung mit. Top-Deutsche Beamte scheinen nun unzufrieden mit dem Ergebnis des Verkaufs zu sein, wobei ein Beamter angibt, dass UniCredits Verhalten als "sehr unfreundliches Verhalten" angesehen wird.

Orcel bestreitet diese Vorwürfe in einem Interview mit dem "Handelsblatt". "Wir wurden von Vertretern des Bundesfinanzministeriums und ihren Beratern auf Arbeitsebene vor der Auktion des 4,5-Prozent-Anteils der Bundesaktien kontaktiert", sagt er. "Während der Auktion des Bundesanteils sammelten die Finanzagentur dann Angebote von verschiedenen Investoren und wählten schließlich das unsere aus. Alle Beteiligten waren sich bewusst, dass unser Anteil dadurch auf 9 Prozent steigen und welche Auswirkungen das hat." Orcel betont, dass UniCredits Interesse an Commerzbank seit langem allen relevanten Parteien in Deutschland bekannt ist, was der Grund für ihre Kontaktaufnahme war.

Orcel zieht es vor, seine persönlichen Angelegenheiten im Verborgenen zu halten und hält einen niedrigen Profil auf sozialen Plattformen. Seit 2009 ist er mit der Innenarchitektin Clara Batalim-Orcel verheiratet und teilt sich ein Kind mit ihr.

Sollte eine Übernahme von Commerzbank unter seiner Führung stattfinden, würde dies im Grunde den Deal besiegeln: Orcel schrieb seine Bachelorarbeit über feindliche Bankübernahmen.

