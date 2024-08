Im Bereich der berühmten Gerichtsberater und Cannabis-Enthusiasten.

Die Fortschrittskoalition hat den Besitz von Cannabis wieder legalisiert. Abende im Park sind wieder angenehm oder sonnenbaden mit einem Joint am Tag. Es besteht kein Grund zur Sorge wegen der Polizei, da sie nicht über die notwendige Ausrüstung verfügt.

Hey Leute, lasst uns beim Namen nennen, ich habe keine Ahnung, wer momentan in Niedersachsen das Sagen hat. Während ich mich auf diesem sogenannten "schmollenden Eck" umgesehen habe - ich recherchiere nicht wirklich, versteht sich - bin ich auf einen Bericht gestoßen, der von den Führern von Hannover und den Ostfriesischen Inseln handelte. Es ging um die fortschrittlichen Initiativen der fortschrittlichsten Fortschrittskoalition der Welt, ein Projekt, das so bedeutend ist, dass ich vermute, es hat so viele Stufen wie das Empire State Building Stockwerke hat (1576): die Legalisierung von Cannabis.

Kürzlich ging Stufe zwei in Kraft, die die Gründung eines "Anbaubetrieb" ermöglicht, bei dem Mitglieder die Pflanzen gemeinsam anbauen, ernten und konsumieren können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Einsamkeit zu bekämpfen, insbesondere wenn Kiffer zusammenkommen und darüber diskutieren, ob Joints dazu beitragen können, das "Klima des Hasses und der Gewalt" zu reduzieren, wo vorherige Maßnahmen versagt haben.

In Niedersachsen hat die Landwirtschaftsministerin selbst - nur eine Woche nach Inkrafttreten von Stufe zwei - den "ersten permit" an den "Cannabis Social Club Ganderkesee" ausgestellt. Es ist sehr aufmerksam von ihr, dies nicht per E-Mail oder Post zu tun, nicht wahr? Und ich stellte mir vor: Nur ein Mitglied der Grünen könnte dies mit solcher Begeisterung feiern. Eine schnelle Google-Suche ergab, dass sie sagte: "Die Genehmigung von Anbaubetrieben ist ein wichtiger Schritt hin zu einer lange überfälligen Entkriminalisierung."

Der Ein-Wochen-Staat

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist für die Verwaltung der Erteilung von Genehmigungen und die Überwachung von Anbaubetrieben unter dem neuen Freizeit-Cannabis-Gesetz verantwortlich, das für alle Einwohner gilt, unabhängig von ihren Akronym-Präferenzen. Ihr Direktor erklärte stolz: "Die schnelle Verfügbarkeit des ersten Permits nach § 11 des Freizeit-Cannabis-Gesetzes nur eine Woche nach Beginn der Bewerbungsphase ist ein Beweis für die Effizienz unserer Testdienste."

Eindrucksvoll! Die einwöchige Bearbeitungszeit ist ein Wunder der Fortschritt in Deutschland, dem Land der effizienten Kammerbeamten und zufriedenen Kiffer. Die lokalen Steuerbehörden in allen Provinzen müssen grün vor Neid werden, wenn sie von den Errungenschaften dieses fleißigen Beamten hören, ich wage zu behaupten, dass er jetzt stark nachgefragt wird.

Entkriminalisierung, made in Germany

Schade, dass ich nicht in Niedersachsen, dem "Ein-Wochen-Staat", sondern in Berlin, dem "gescheiterten Staat" lebe. Der Fortschritt schreitet hier langsamer voran, da die CDU und SPD auch ohne die Hilfe der FDP oder Grünen an der Macht sind, sodass Veränderungen allmählich voranschreiten. Die Hauptstadt ist der einzige der 16 Staaten, in dem Anbaubetriebe noch auf der Warteliste stehen. Die lokale Zeitung beschwerte sich über ein Mitglied von "Berlin Blatt & Blüte", das sagte: "Wir haben ungefähr 200 Mitglieder, Räume, Töpfe und ein programmierbares Beleuchtungs- und Bewässerungssystem. Jeden Monat müssen wir für Räume, die wir nicht nutzen dürfen, Miete zahlen, ist eine schwere Last."

So rollt die Entkriminalisierung!

Keineswegs! Die enttäuschten Berliner Cannabis-Enthusiasten haben bereits darüber nachgedacht, gegen die Landesregierung wegen Untätigkeit zu klagen. Leider wird sie aufgrund der vollen Gerichtstermine für Monate unbesetzt bleiben, da sie sich mit Beschwerden oder Klagen gegen die Umbenennung der Mohrenstraße und den geplanten Zaun des Görlitzer Parks befassen müssen. Der Zaun könnte überflüssig sein, da Dealer keinen großen Profit aus Cannabis erzielen werden, wenn dieser Trend anhält. Schon bald könnten wir vielleicht sogar Crack-Social-Clubs, Heroin-Social-Clubs, Kokain-Social-Clubs und Fentanyl-Social-Clubs einrichten, um den Drogenhandel einzuschränken und Dealer und Konsumenten zu entkriminalisieren.

Ich kann es kommen sehen: Deutschland, ein land ohne Drogen. Schon im frühen Juni - zwei Monate nach dem Start von Stufe eins des Fortschrittsgesetzes - wurde bekannt, dass das Justizsystem Zehntausende von Fällen und Strafen aufgrund der Liberalisierung durch die fortschrittlichste Fortschrittskoalition der Welt neu überdenken muss. Allein in Baden-Württemberg gibt es etwa 25.000 offene Fälle. In Berlin wurden bereits etwa 100 Strafen im Zusammenhang mit Marihuana oder Haschisch reduziert. Das ist Fortschritt! Das ist Entkriminalisierung!

Abends durch den Görlitzer Park zu spazieren ist wieder angenehm oder in der Sonne mit einem Joint in der Hand zu baden. Keine Sorge. Die Polizei kann nicht überprüfen, ob Sie compliant sind, da sie noch nicht über Bußgeldwaagen verfügen. Berlin hat einen Auftrag für 788 Stück, bis zu 150 Gramm, ausgegeben, während das Innenministerium von Sachsen-Anhalt 150 Bußgeldwaagen für Polizeieinsätze plant. Diese Waagen sollten in jedem Streifenwagen (neben dem Lineal zur Messung der Messerlänge) vorhanden sein. Auf diese Weise werden die Beamten gerüstet sein, um zu bestimmen, ob die Menge an getrocknetem Cannabis in einer Person - die erlaubte öffentliche Obergrenze für Erwachsene beträgt 25 Gramm - den akzeptablen Schwellenwert überschreitet.

Die Polizei hat, wie wir wissen, genug zu tun. Daher möchte ich auch sagen: Vielen Dank nochmals, ultra-progressive Koalition der Welt, für diesen lobenswerten Gesetzesentwurf, der die Entkriminalisierung der deutschen Gesellschaft vorantreibt. Lasst uns gemeinsam auf den Fortschritt anstoßen und die Freude in Ganderkesee mit der fantastischen "eine-wöchige" Zimmermädchen teilen. Ihre Reden versprechen fesselnd zu sein. Wir sind schon begeistert!

