Im August schlug das Weiße Haus eine Erweiterung der Finanzierung des Secret Service für den Kongress vor, mit Schwerpunkt auf die bevorstehenden Wahlen.

Folgt dem versuchten Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am 13. Juli in Butler, Pennsylvania, hat das Office of Management and Budget eine ungewöhnliche Anfrage gestellt, die die vom Weißen Haus gewünschten Ergänzungen zum üblichen Inhalt eines befristeten Finanzierungsgesetzes umfasst. Diese Informationen wurden CNN von Insiderquellen mitgeteilt.

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Kongress und Weißen Haus in den nächsten Wochen eine Einigung erzielen und die Regierung für eine längere Dauer, einschließlich der Wahlperiode, durch einen sogenannten "Continuing Resolution" (CR) finanzieren werden.

Laut Quellenangaben fordert das Weiße Haus, dass bei Nichtausführung der erforderlichen Anpassungen das Secret Service über die notwendigen Ressourcen verfügen muss, um Schutzmaßnahmen während dieser Zeit aufrechtzuerhalten und zu stärken. Die Anfrage enthält jedoch keine genaue Angabe der erhöhten Ausgaben, sondern bittet um flexiblere Sprachformulierungen, damit das Department of Homeland Security die Mittel entsprechend den Anforderungen für den Erhalt von Schutzoperationen und Wahlkampfoperationen während der CR-Periode zuweisen kann.

Bundesbehörden stellen regelmäßig solche Anfragen an das Office of Management and Budget vor den Verhandlungen über die befristete Finanzierung der Regierung ein. Sie legen die gewünschten Ergänzungen zur Standardsprache eines Continuing Resolution dar und dienen oft als Warnung, dass bestimmte Programme unterfinanziert sein könnten, wenn der Haushalt auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, selbst für kurze Zeit.

Zuvor hatte die Verwaltung solche Anfragen mit zusätzlicher Finanzierung für Katastrophenhilfe, Covid-19-Hilfe und militärische Hilfe für die Ukraine gebündelt. Diese gebündelten Anfragen waren oft weniger populär im Kongress aufgrund ihres politischen Charakters.

Die vorgeschlagene Sprachformulierung für eine erhöhte Finanzierung des Secret Service bis zur Wahl 2024 ist zumindest in einem von Republikanern gesponserten Finanzierungsgesetz enthalten, was auf eine bipartisanische Unterstützung für diese Initiative auf dem Capitol Hill hinweist.

In einem am Dienstag ausgestrahlten Radiosender interview wiederholte Präsident Joe Biden seine Überzeugung, dass das Secret Service mehr Personal benötigt, um mit der erhöhten Bedrohungsumgebung für politische Kandidaten umzugehen.

"Eines der Dinge, die wir brauchen, sind mehr Ressourcen", sagte Biden. "Wir brauchen mehr Agenten, wir brauchen mehr Schutz, wir müssen die Verfügbarkeit von Hilfe ausweiten."

Biden beschrieb die Situation als "gefährlich" insgesamt und erklärte, wie erhöhte Sicherheitsmaßnahmen seinen Wahlkampfstil verändert haben.

"Alles ist beängstigend", sagte er.

Die Anfrage des Weißen Hauses nach flexibler Finanzierungssprache im Continuing Resolution ist largely politisch motiviert und zielt darauf ab, sicherzustellen, dass das Secret Service und die Präsidentenwahlkampfoperationen während der Wahlperiode über ausreichende Ressourcen verfügen. Trotz der umstrittenen Geschichte gebündelter Anfragen scheint es eine bipartisanische Unterstützung für die Erhöhung der Finanzierung des Secret Service zu geben, wie durch die Einbeziehung der vorgeschlagenen Sprachformulierung in einem von Republikanern gesponserten Gesetzesentwurf zum Ausdruck kommt.

Lesen Sie auch: